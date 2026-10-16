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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजखैबर पख्तूनख्वा क्यों है इतना संवेदनशील, अफगानिस्तान से क्या है कनेक्शन?

खैबर पख्तूनख्वा क्यों है इतना संवेदनशील, अफगानिस्तान से क्या है कनेक्शन?

खैबर पख्तूनख्वा में लागू आपातकाल ने इस क्षेत्र को एक बार फिर वैश्विक चर्चा में ला दिया है. आइए समझें कि पाकिस्तान के इस प्रांत की संवेदनशीलता के कारण क्या हैं और अफगानिस्तान से क्या कनेक्शन है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों और सुरक्षा तंत्र में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हमेशा से एक ऐसा सुलगता हुआ मुद्दा रहा है, जहां की जमीन पर हर पल अस्थिरता का साया मंडराता रहता है. हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार द्वारा इस प्रांत में इमरजेंसी और गवर्नर शासन लागू करने के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं. केंद्र सरकार ने इस कठोर कदम के पीछे बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था और आतंकवाद को मुख्य वजह बताया है. 

इस बड़े राजनीतिक फेरबदल के बाद जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रांतीय सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और सेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं. भौगोलिक दृष्टि से यह इलाका केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दक्षिण एशियाई राजनीति के लिए एक संवेदनशील केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसके तार सीधे तौर पर पड़ोसी देश अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं.

डूरंड लाइन का ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक विवाद

खैबर पख्तूनख्वा की पश्चिमी सीमा जिस रेखा से सटी हुई है, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है. इस सीमा की सबसे बड़ी जटिलता यह है कि अफगानिस्तान की कोई भी सरकार, चाहे वह अतीत की लोकतांत्रिक सरकारें रही हों या वर्तमान का तालिबान शासन, इस रेखा को वैध अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के रूप में स्वीकार नहीं करती है.

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अफगान प्रशासन इसे जबरन खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा मानता है जो पश्तून जनजातियों को दो हिस्सों में बांटती है. ऐतिहासिक दावों के अनुसार, अफगानिस्तान का यह मानना रहा है कि सिंधु नदी के पश्चिम का यह पूरा भूभाग जिसमें आज का खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है, मूल रूप से उनके देश का ही हिस्सा है. इसी वैचारिक असहमति और सीमाई तनाव के कारण दोनों देशों के बीच हमेशा से ही अविश्वास और सैन्य टकराव की स्थिति बनी रहती है.


खैबर पख्तूनख्वा क्यों है इतना संवेदनशील, अफगानिस्तान से क्या है कनेक्शन?

पश्तून राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जुड़ाव

इस संवेदनशील प्रांत की डेमोग्राफी इसे दोनों देशों के बीच एक अलग ही स्तर का संपर्क प्रदान करती है. सीमा के इस पार और उस पार यानी खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के भीतर रहने वाली बहुसंख्यक आबादी पश्तून यानी पठान समुदाय से ताल्लुक रखती है. दोनों क्षेत्रों के लोगों की भाषा यानी पश्तो, उनकी संस्कृति, खान-पान, रीति-रिवाज और आपसी पारिवारिक रिश्ते बिल्कुल एक जैसे हैं. 

भौगोलिक और राजनीतिक रूप से सरहद खींच दिए जाने के बावजूद दोनों तरफ के लोग मानसिक और सामाजिक रूप से एक-दूसरे के बेहद करीब हैं. इस गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव का लाभ उठाते हुए कई बार सीमा पार से ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो इस क्षेत्र के लोगों को पाकिस्तान की केंद्रीय व्यवस्था से अलग करके एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान बनाने की भावना को बढ़ावा देते हैं.

TTP और अफगान तालिबान का खतरनाक गठजोड़

खैबर पख्तूनख्वा के अशांत होने के पीछे सबसे बड़ा और खौफनाक कारण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नामक आतंकवादी संगठन की सक्रियता है. पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों का यह गंभीर आरोप रहा है कि टीटीपी के आतंकवादी इस प्रांत में खून-खराबा और आतंकी हमलों को अंजाम देने के बाद तुरंत भागकर अफगानिस्तान की सीमा में छिप जाते हैं. 

अफगान तालिबान की कथित शह पर इन आतंकवादियों को वहां न केवल सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं बल्कि आधुनिक हथियार भी मुहैया कराए जाते हैं. हालिया समय में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां अफगान सीमा चौकियों ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ सीधे तौर पर टीटीपी के लड़ाकों का साथ दिया है और सीमा पार से गोलीबारी करके सुरक्षा बलों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खैबर दर्रा

इस प्रांत की भौगोलिक बनावट में स्थित ऐतिहासिक खैबर दर्रा इसे दुनिया भर के सामरिक मानचित्र पर बेहद खास बना देता है. यही वह प्रसिद्ध मार्ग है जो पाकिस्तान के प्रमुख शहर पेशावर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आपस में जोड़ता है. सदियों पुराने इतिहास को उठाकर देखा जाए तो विदेशी आक्रमणकारियों, हमलावरों और मध्य एशिया के व्यापारियों के लिए यही एकमात्र मुख्य द्वार हुआ करता था. आज के आधुनिक दौर में भी यह दर्रा व्यापारिक गतिविधियों, सैन्य रसद की आवाजाही और गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील रणनीतिक पॉइंट माना जाता है. इस महत्वपूर्ण मार्ग पर अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए दोनों देशों की सेनाओं और खुफिया एजेंसियों के बीच शीत युद्ध जैसा माहौल हमेशा बना रहता है.


खैबर पख्तूनख्वा क्यों है इतना संवेदनशील, अफगानिस्तान से क्या है कनेक्शन?

घरेलू राजनीतिक खींचतान और सत्ता संघर्ष

सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक उठापटक का भी सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई का इस प्रांत में जमीनी स्तर पर इतना मजबूत जनाधार रहा है कि वे अक्सर केंद्रीय हुकूमत और शक्तिशाली सैन्य तंत्र के फैसलों के खिलाफ खड़े नजर आते थे. 

केंद्र सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रांतीय सरकार आतंकवाद के खात्मा करने के अभियानों में प्रशासन का सहयोग करने के बजाय भीतरखाने काबुल के इशारों पर काम कर रही थी. राजनीतिक असहयोग और लगातार बिगड़ते सुरक्षा तंत्र के इन तमाम कारणों का हवाला देते हुए अंततः केंद्र सरकार को यहां पूरी प्रशासनिक ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ी, जिससे देश में नया राजनीतिक भूचाल आ गया है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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Pakistan GK NEWS Khyber Pakhtunkhwa Emergency
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