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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistani Missiles Attack On Kolkata: क्या कोलकाता तक पहुंच सकती हैं पाकिस्तान की मिसाइलें, जानें लाहौर से कितनी है दूरी?

Pakistani Missiles Attack On Kolkata: क्या कोलकाता तक पहुंच सकती हैं पाकिस्तान की मिसाइलें, जानें लाहौर से कितनी है दूरी?

Pakistani Missiles Attack On Kolkata: खुद के पैरों पर खड़ा होने की औकात नहीं और पाकिस्तान के हुक्मरान कोलकाता को दहलाने के हसीन ख्वाब देख रहे हैं. चलिए जानें इनके पास कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Apr 2026 05:29 PM (IST)
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Pakistani Missiles Attack On Kolkata: कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान, जहां आवाम आटे की बोरी के लिए तरस रही है, वहां के हुक्मरानों के मुगालते कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. अपनी फटेहाली सुधारने के बजाय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब भारत के 'सिटी ऑफ जॉय' यानी कोलकाता तक मिसाइल दागने का सपना देख रहे हैं. शायद वह भूल गए कि 1965 से लेकर कारगिल तक, जितनी बार भी उन्होंने भारत पर आंख उठाने की जुर्रत की है, हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बखूबी याद दिलाई है. चलिए, पाकिस्तान की इसी नई गीदड़भभकी का कच्चा-चिट्ठा खोलते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई उनके पास कोलकाता तक पहुंचने का दम है.

कोलकाता और लाहौर के बीच कितनी है दूरी?

अगर हम पाकिस्तान के लाहौर से भारत के कोलकाता शहर की दूरी का गणित समझें, तो सीधी हवाई दूरी लगभग 1,700 से 1,730 किलोमीटर के बीच बैठती है. वहीं, अगर कोई सड़क मार्ग से जाने की कोशिश करे, तो यह सफर 2,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो जाता है. सियालकोट जैसे सीमावर्ती शहरों से भी कोलकाता की हवाई दूरी करीब 1,600-1,700 किलोमीटर ही है. पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास अब ऐसे आधुनिक हथियार और मिसाइलें मौजूद हैं, जो इतनी दूरी को पलक झपकते ही तय कर सकती हैं.

शाहीन-III पाकिस्तान का सबसे लंबी दूरी का हथियार

पाकिस्तान की इस ताजा धमकी के केंद्र में उसकी सबसे घातक मिसाइल 'शाहीन-III' है. यह पाकिस्तान की अब तक की सबसे लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है. साल 2015 में पहली बार टेस्ट की गई यह मिसाइल अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है. इसकी मारक क्षमता यानी रेंज 2,750 किलोमीटर तक बताई जाती है. तकनीकी रूप से देखें तो 2,750 किमी की यह रेंज कोलकाता की 1,700 किमी वाली दूरी से कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से कोलकाता इस मिसाइल के जद में आता है.

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ठोस ईंधन और मोबाइल लॉन्चर की ताकत

शाहीन-III की एक बड़ी खासियत इसका 'सॉलिड फ्यूल' (ठोस ईंधन) आधारित होना है. ठोस ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है और इन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. इसके अलावा, इसे ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर (TEL) के जरिए सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाकर दागा जा सकता है. यह मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ परमाणु हथियार (Nuclear Warhead) ले जाने में भी सक्षम है. इसकी तेज रफ्तार और मोबाइल लॉन्चिंग क्षमता इसे एक खतरनाक रणनीतिक हथियार बनाती है. 

दिल्ली से अंडमान तक खतरा!

पाकिस्तान की शाहीन-III मिसाइल की रेंज इतनी अधिक है कि यह केवल कोलकाता ही नहीं, बल्कि लगभग पूरे भारतीय मुख्य भूभाग को कवर कर लेती है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगर तो इसके दायरे में हैं ही, साथ ही भारत का सुदूर क्षेत्र अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भी इसकी पहुंच से बाहर नहीं है. पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य इस मिसाइल के जरिए भारत पर रणनीतिक दबाव बनाना है, जिसे सैन्य भाषा में स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कहा जाता है, ताकि युद्ध की स्थिति में वह जवाबी हमले का डर दिखा सके. 

शाहीन-II भी कोलकाता के लिए है बड़ा खतरा!

केवल शाहीन-III ही नहीं, पाकिस्तान के पास 'शाहीन-II' नाम की एक और खतरनाक मिसाइल है. इसकी मारक क्षमता लगभग 1,800 किलोमीटर है. यह मिसाइल साल 2004 से ही पाकिस्तानी सेना के बेड़े में शामिल है. चूंकि लाहौर से कोलकाता की दूरी 1,700 किमी के आसपास है, इसलिए शाहीन-II भी कोलकाता, लखनऊ और पूरे उत्तर भारत को आसानी से अपना निशाना बना सकती है. यह मिसाइल भी ठोस ईंधन पर आधारित है और अत्यधिक सटीक मार करने के लिए जानी जाती है.

भारत का अभेद्य कवच

पाकिस्तान भले ही कोलकाता तक पहुंचने का दावा करे, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम भी बेहद एडवांस है. भारत के पास एस-400 जैसे मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो दुश्मन की मिसाइल को रास्ते में ही तबाह करने की क्षमता रखते हैं. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का रडार सिस्टम इतना मजबूत है कि वह पाकिस्तान की मिसाइल को उसके लॉन्च फेज में ही पहचान कर उसके अपने इलाके में ही नष्ट कर सकता है. इसके अलावा भारत की जवाबी हमला करने की क्षमता (अग्नि-5, रेंज 7,000+ किमी) पाकिस्तान से कहीं ज्यादा विनाशकारी है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 05:29 PM (IST)
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