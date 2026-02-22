हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Afghanistan War: पाकिस्तान के सामने कितना ताकतवर है तालिबान, जानें उसके पास कौन-कौन से हथियार

Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान के सामने कितना ताकतवर है तालिबान, जानें उसके पास कौन-कौन से हथियार

Pakistan Afghanistan War: हाल ही में पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की तुलना में तालिबान कितना ताकतवर है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Feb 2026 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने अफगानिस्तान इलाके में कथित मिलिटेंट बेस पर बॉर्डर पार एयर स्ट्राइक की है. इस्लामाबाद का ऐसा कहना है कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले हथियारबंद ग्रुप उसकी जमीन पर हाल के कई हमलों के पीछे थे. जैसे-जैसे हालात बिगड़ रहे हैं सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की तुलना में तालिबान आखिर कितना ताकतवर है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

पाकिस्तान और तालिबान की ताकत 

पाकिस्तान और तालिबान की तुलना करते समय असल में एक स्ट्रक्चर्ड, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट और एक विद्रोही मूवमेंट से बने शासन के बीच का अंतर है. इस्लामाबाद से चलने वाला पाकिस्तान दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज्ड सेनाओं में से एक है. 2026 की शुरुआत तक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज ओवरऑल कैपेबिलिटी के मामले में दुनिया भर में टॉप 15 में शामिल है. इसके पास लगभग 650000 एक्टिव सैनिक हैं. इसी के साथ यह 170 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स के साथ एक घोषित न्यूक्लियर पावर है.

दूसरी तरफ काबुल से राज करने वाले तालिबान के पास अंदाजन 170000 से 200000 लड़ाके हैं. हालांकि यह एक बड़ी ताकत है लेकिन यह पाकिस्तान की मिलिट्री के स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग की गहराई या फिर टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन से मेल नहीं खाती. 

कन्वेंशन कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक गहराई 

पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत उसकी कन्वेंशन फायर पावर और स्ट्रैटेजिक डिटरेंस में है. उसके पास मॉडर्न टैंक, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सिस्टम और विदेशी सहयोग से डेवलप किए गए लेयर्ड एयर डिफेंस प्लेटफार्म हैं. अकेले उसका न्यूक्लियर हथियार इस इलाके में एक ताकतवर स्ट्रैटेजिक डिटरेंट का काम करता है.

इसके उलट तालिबान के पास कोई भरोसेमंद मिसाइल डिफेंस शील्ड या फिर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो लगातार हवाई या फिर मिसाइल हमलों का सामना कर सके. उसके पास पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे जितनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है. लेकिन तालिबान के पास भारी डिफेंस सिस्टम की जो कमी है उसे वह मोबिलिटी, इलाके के फायदे और दशकों से चली आ रही विद्रोही लड़ाइयों में सीखी गई अलग तरह की टैक्टिक्स से पूरा करने की कोशिश करता है. 

एयर पावर का अंतर

दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा फर्क एयर पावर में है. पाकिस्तान की एयर फोर्स सैकड़ों फाइटर एयरक्राफ्ट चलती है. इसमें F-16 फाइटिंग फाल्कन, JF-17 थंडर और डसॉल्ट मिराज III वेरिएंट शामिल हैं. यह एयरक्राफ्ट सटीक बमबारी, डीप स्ट्राइक मिशन और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करने में सक्षम हैं. 

वहीं तालिबान एक्टिव फाइटर जेट नहीं चलता है. यूनाइटेड स्टेट्स सेना के हटने के बाद उसे कुछ ही एयरक्राफ्ट मिले. इसमें सिकोरस्की UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और मिल Mi-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं. लेकिन स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी उनकी ऑपरेशनल तैयारी को काफी कम कर देती है. 

तालिबान के हथियारों का जखीरा 

हालांकि तालिबान पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास छोटे हथियार और टैक्टिकल इक्विपमेंट का एक बड़ा जखीरा है. इसमें बड़ी संख्या में अमेरिका में बनी एम4 और एम16 राइफल, नाइट विजन डिवाइस, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम और आर्मर्ड गाड़ियां शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के पास 700 से ज्यादा हम्वी और माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड गाड़ियां हैं. यह अफगानिस्तान के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में मोबिलिटी को बढ़ाती हैं. उसके पास पुराने सोवियत युग के टैंक और आर्टिलरी सिस्टम भी हैं. 

टेक्नोलॉजी में कमजोर होने के बावजूद तालिबान को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता. दरअसल दशकों से तालिबान ने हिट एंड रन हमले, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, घात लगाकर हमले करने और सुसाइड अटैक जैसे तरीकों को काफी बेहतर बनाया है. अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका इन फायदों को और भी बढ़ाता है. पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बॉर्डर का नेचर ही है. आम लोग, हथियारबंद ग्रुप और लोकल लड़ाके अक्सर सीमावर्ती इलाकों में आपस में मिले रहते हैं. इससे बिना किसी राजनीतिक और मानवीय नतीजे के बड़े पैमाने पर पारंपरिक फोर्स तैनात करने की क्षमता सीमित हो जाती है.

ये भी पढ़ें: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Taliban Pakistan Afghanistan War PAKISTAN Army
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान के सामने कितना ताकतवर है तालिबान, जानें उसके पास कौन-कौन से हथियार
पाकिस्तान के सामने कितना ताकतवर है तालिबान, जानें उसके पास कौन-कौन से हथियार
जनरल नॉलेज
कैसे काम करता है एंटी बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे डेवलप करने जा रहे भारत और इजरायल
कैसे काम करता है एंटी बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे डेवलप करने जा रहे भारत और इजरायल
जनरल नॉलेज
1 किलोमीटर चलने पर नमो भारत में कितना आता है खर्च, जान लीजिए पूरे रूट की लागत
1 किलोमीटर चलने पर नमो भारत में कितना आता है खर्च, जान लीजिए पूरे रूट की लागत
जनरल नॉलेज
Sudarshan Chakra Air Defence: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
विश्व
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने शुरू की सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से तनाव के बीच US ने शुरू की सैनिकों की शिफ्टिंग
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
इंडिया
Odisha: शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
जनरल नॉलेज
Sudarshan Chakra Air Defence: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
नौकरी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget