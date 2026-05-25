पाकिस्तान में 2 तोले सोने का हार कितने का, भारत से महंगा या सस्ता?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत की तुलना में पाकिस्तान में सोना कई गुना अधिक महंगा बिक रहा है.

भारत हो या पाकिस्तान, दोनों ही देशों में शादियों और त्योहारों के सीजन में सोने के गहनों की खरीदारी की परंपरा बेहद खास रही है. हालांकि, मौजूदा वक्त में दोनों मुल्कों के भीतर सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता के लिए आभूषण खरीदना एक बड़ी चुनौती बन गया है. इस बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक संकट और मुद्रा के अवमूल्यन के कारण सोने के दाम ऐतिहासिक स्तर पर आ चुके हैं. आइए जानते हैं कि मौजूदा समय में पाकिस्तान में दो तोले सोने का हार कितने का मिल रहा है और भारतीय बाजार की तुलना में यह कितना महंगा या सस्ता है.

पाकिस्तानी सर्राफा बाजार में दो तोले सोने के हार की कीमत

पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों सोने के आभूषण बनवाना आम लोगों के बजट से पूरी तरह बाहर हो चुका है. वहां के सराफा बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दो तोले सोने का हार खरीदने जाता है, तो उसे अपनी जेब काफी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. इस समय पाकिस्तान में दो तोले सोने के हार की अनुमानित कीमत 8,00,000 पाकिस्तानी रुपये से लेकर 9,50,000 पाकिस्तानी रुपये (PKR) के बीच चल रही है. हार की यह अंतिम कीमत सोने की शुद्धता, जैसे कि वह 21 कैरेट का है या 22 कैरेट का, और उसके जटिल डिजाइन के मेकिंग चार्ज के आधार पर तय की जा रही है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का सोने पर असर

पाकिस्तान के भीतर सोने की दरों में रोजाना आने वाले बड़े बदलावों के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान और वहां की स्थानीय मुद्रा (PKR) का लगातार गिरता स्तर है. पाकिस्तान सरकार के कमजोर आर्थिक हालातों और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कमजोरी की वजह से वहां की जनता को सोना खरीदने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. इस समय पाकिस्तान के घरेलू बाजार में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत लगभग 4,63,280 पाकिस्तानी रुपये प्रति तोला (लगभग 11.66 ग्राम) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि प्रति ग्राम के हिसाब से यह दर 39,692 पाकिस्तानी रुपये बैठती है.

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पाकिस्तान में सोने के ताजा भाव

पाकिस्तानी सराफा बाजार के आधिकारिक आंकड़ों पर गौर करें तो शुद्धता के हिसाब से सोने की कीमतों को अलग-अलग श्रेणियों में तय किया गया है. ऑल पाकिस्तान ज्वैलर्स एसोसिएशन की दरों के मुताबिक, जहां 24 कैरेट सोने का भाव 4,63,280 पाकिस्तानी रुपये प्रति 10 ग्राम है, वहीं आभूषण बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की दरें भी आसमान छू रही हैं. पाकिस्तान में इस समय 22 कैरेट सोना प्रति तोला 4,24,670 पाकिस्तानी रुपये में बिक रहा है, जबकि इसका प्रति 10 ग्राम का भाव 3,63,830 पाकिस्तानी रुपये और प्रति एक ग्राम की कीमत 36,383 पाकिस्तानी रुपये के स्तर पर टिकी है.

भारतीय सर्राफा बाजार की तुलना में पाकिस्तान बेहद महंगा

भारतीय ग्राहकों के नजरिए से तुलना की जाए तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान में सोना कई गुना ज्यादा महंगा बिक रहा है. भारत में जहां 10 ग्राम सोने की कीमत हजारों रुपये में आंकी जाती है, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ एक ग्राम सोने के लिए ही लोगों को करीब चालीस हजार पाकिस्तानी रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. सीधे शब्दों में कहें तो भारत में रहने वाले लोग जितने पैसे में आसानी से भारी भरकम सोने के गहने खरीद सकते हैं, उतने पैसों में पाकिस्तान के भीतर एक मामूली सी अंगूठी या चैन खरीदना भी एक बहुत बड़ा सपना बन चुका है.

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