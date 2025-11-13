कोई क्रिकेट टीम बीच में छोड़ दे दौरा तो कौन झेलता है नुकसान? जान लें पूरी डिटेल

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए हालिया आत्मघाती हमले के बाद अब उसका असर क्रिकेट मैदान तक पहुंच गया है. श्रीलंकाई टीम, जो वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, इस धमाके के बाद दहशत में आ गई है. टीम के कई खिलाड़ी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और खबरें हैं कि कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा बीच में ही छोड़कर घर लौटने पर विचार कर रहे हैं. सुरक्षा माहौल को देखते हुए टीम के भीतर बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है.

लेकिन ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे पाकिस्तान में ही रहें और तय कार्यक्रम के मुताबिक मैच पूरा करें. इतना ही नहीं, बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी खिलाड़ी बिना अनुमति लौटने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. अब सवाल है कि अगर कोई टीम बिना मैच पूरा किए अधूरे दौरे में ही लौट आती है तो आखिर उसका नुकसान कौन झेलता है.

सबसे ज्यादा किसे होता है नुकसान?

क्रिकेट में हर दौरा सिर्फ खेल नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये का सौदा होता है. मैदान पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जितना अहम होता है, उतनी ही बड़ी बात होती है उस दौरे का पूरा होना, लेकिन अगर कोई टीम अचानक बीच में अपना दौरा छोड़ दे, तो नुकसान सिर्फ एक नहीं, कई स्तरों पर होता है और सबसे ज्यादा झटका झेलता है मेजबान देश का क्रिकेट बोर्ड. टिकट बिक्री, स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन, टीवी राइट्स, ये सब दौरे के हर मैच से जुड़े होते हैं, और एक भी मैच रद्द होते ही पूरा गणित बिगड़ जाता है.

लाखों डॉलर का होता है नुकसान

मेजबान बोर्ड को सबसे पहले राजस्व का झटका लगता है. दर्शकों के टिकट रिफंड करने पड़ते हैं, स्पॉन्सर्स अपने अनुबंधों पर सवाल उठाते हैं और प्रसारण कंपनियां भी नुकसान का दावा करती हैं. एक पूरा दौरा, जो हफ्तों की प्लानिंग से बनता है, अगर अधूरा रह जाए तो लाखों डॉलर की क्षति होती है. कई बार होटल बुकिंग, यात्रा व्यवस्था और सुरक्षा खर्चों का भार भी बोर्ड को ही उठाना पड़ता है, जिससे आर्थिक संकट गहराता है.

दौरा छोड़ने वाली टीम का क्या होता है?

दूसरी तरफ, दौरा छोड़ने वाली टीम भी बेदाग नहीं बचती है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के नियम साफ हैं, बिना ठोस वजह के दौरा बीच में छोड़ने पर जांच होती है, और दोषी पाए जाने पर टीम या उसके बोर्ड पर जुर्माना या अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है. ऐसा कदम टीम की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि क्रिकेट जेंटलमैन गेम की भावना के खिलाफ जाता है.

और किसे-किसे झेलना होता है यह नुकसान

दर्शकों के लिए भी यह झटका छोटा नहीं होता. हजारों लोग जो स्टेडियम में पहुंचने की तैयारी करते हैं या जिन्होंने पहले से टिकट खरीद रखे होते हैं, उन्हें मायूसी झेलनी पड़ती है. वहीं प्रसारण अधिकार रखने वाले चैनलों को खाली समय भरने के लिए अन्य कार्यक्रमों पर निर्भर होना पड़ता है. इतना ही नहीं, अगर दौरा किसी टूर्नामेंट या टेस्ट सीरीज का हिस्सा हो, तो उसकी पूरी अंकतालिका और शेड्यूल प्रभावित हो जाता है. कई बार इसे फिर से आयोजित करना महीनों का काम बन जाता है. यही वजह है कि आईसीसी अब ऐसे मामलों पर सख्त नजर रखती है, ताकि भविष्य में कोई टीम यूं ही दौरा अधूरा न छोड़े.

