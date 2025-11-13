हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकोई क्रिकेट टीम बीच में छोड़ दे दौरा तो कौन झेलता है नुकसान? जान लें पूरी डिटेल

कोई क्रिकेट टीम बीच में छोड़ दे दौरा तो कौन झेलता है नुकसान? जान लें पूरी डिटेल

क्रिकेट मैच एक अधूरा दौरा सिर्फ खेल नहीं बिगाड़ता, यह करोड़ों की कमाई, रैंकिंग और क्रिकेट की साख तीनों को हिला कर रख देता है. सवाल यही है कि कीमत आखिर कौन चुकाता है? चलिए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Nov 2025 01:19 PM (IST)
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए हालिया आत्मघाती हमले के बाद अब उसका असर क्रिकेट मैदान तक पहुंच गया है. श्रीलंकाई टीम, जो वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, इस धमाके के बाद दहशत में आ गई है. टीम के कई खिलाड़ी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और खबरें हैं कि कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा बीच में ही छोड़कर घर लौटने पर विचार कर रहे हैं. सुरक्षा माहौल को देखते हुए टीम के भीतर बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है. 

लेकिन ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे पाकिस्तान में ही रहें और तय कार्यक्रम के मुताबिक मैच पूरा करें. इतना ही नहीं, बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी खिलाड़ी बिना अनुमति लौटने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. अब सवाल है कि अगर कोई टीम बिना मैच पूरा किए अधूरे दौरे में ही लौट आती है तो आखिर उसका नुकसान कौन झेलता है.

सबसे ज्यादा किसे होता है नुकसान?

क्रिकेट में हर दौरा सिर्फ खेल नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये का सौदा होता है. मैदान पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जितना अहम होता है, उतनी ही बड़ी बात होती है उस दौरे का पूरा होना, लेकिन अगर कोई टीम अचानक बीच में अपना दौरा छोड़ दे, तो नुकसान सिर्फ एक नहीं, कई स्तरों पर होता है और सबसे ज्यादा झटका झेलता है मेजबान देश का क्रिकेट बोर्ड. टिकट बिक्री, स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन, टीवी राइट्स, ये सब दौरे के हर मैच से जुड़े होते हैं, और एक भी मैच रद्द होते ही पूरा गणित बिगड़ जाता है.

लाखों डॉलर का होता है नुकसान

मेजबान बोर्ड को सबसे पहले राजस्व का झटका लगता है. दर्शकों के टिकट रिफंड करने पड़ते हैं, स्पॉन्सर्स अपने अनुबंधों पर सवाल उठाते हैं और प्रसारण कंपनियां भी नुकसान का दावा करती हैं. एक पूरा दौरा, जो हफ्तों की प्लानिंग से बनता है, अगर अधूरा रह जाए तो लाखों डॉलर की क्षति होती है. कई बार होटल बुकिंग, यात्रा व्यवस्था और सुरक्षा खर्चों का भार भी बोर्ड को ही उठाना पड़ता है, जिससे आर्थिक संकट गहराता है.

दौरा छोड़ने वाली टीम का क्या होता है?

दूसरी तरफ, दौरा छोड़ने वाली टीम भी बेदाग नहीं बचती है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के नियम साफ हैं, बिना ठोस वजह के दौरा बीच में छोड़ने पर जांच होती है, और दोषी पाए जाने पर टीम या उसके बोर्ड पर जुर्माना या अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है. ऐसा कदम टीम की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि क्रिकेट जेंटलमैन गेम की भावना के खिलाफ जाता है.

और किसे-किसे झेलना होता है यह नुकसान

दर्शकों के लिए भी यह झटका छोटा नहीं होता. हजारों लोग जो स्टेडियम में पहुंचने की तैयारी करते हैं या जिन्होंने पहले से टिकट खरीद रखे होते हैं, उन्हें मायूसी झेलनी पड़ती है. वहीं प्रसारण अधिकार रखने वाले चैनलों को खाली समय भरने के लिए अन्य कार्यक्रमों पर निर्भर होना पड़ता है. इतना ही नहीं, अगर दौरा किसी टूर्नामेंट या टेस्ट सीरीज का हिस्सा हो, तो उसकी पूरी अंकतालिका और शेड्यूल प्रभावित हो जाता है. कई बार इसे फिर से आयोजित करना महीनों का काम बन जाता है. यही वजह है कि आईसीसी अब ऐसे मामलों पर सख्त नजर रखती है, ताकि भविष्य में कोई टीम यूं ही दौरा अधूरा न छोड़े.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 13 Nov 2025 01:19 PM (IST)
