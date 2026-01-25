Padma Awards 2026: कहां बनाए जाते हैं पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसे मेडल, इमनें कितना खर्चा करती है सरकार?:
Padma Awards 2026: पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यह पदक कहां बनाए जाते हैं और इन पर सरकार द्वारा कितना खर्च किया जाता है.
Padma Awards 2026: हर साल 25 जनवरी को भारत सरकार पद्म पुरस्कारों की घोषणा करती है. हर साल की तरह इस साल भी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है. इसमें पुरस्कार पाने वालों की पहली सूची जारी की गई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यह पदक असल में कहां बनाए जाते हैं और सरकार इन पर कितना खर्च करती है.
पद्म पुरस्कार पदक कहां बनाए जाते हैं
सभी पद्म पुरस्कार पदक कोलकाता में अलीपुर मिंट में बनाए जाते हैं. यह मिंट वित्त मंत्रालय के तहत एक सरकारी कंपनी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत काम करता है. यही मिंट भारत रत्न पदक बनाने के लिए भी जिम्मेदार है.
यह सभी पदक पारंपरिक मिंटिंग तकनीक और आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण को मिलाकर काफी ज्यादा सटीकता के साथ बनाए जाते हैं. हर पदक पर कमल का निशान और देवनागरी और अंग्रेजी में शिलालेख होते हैं.
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में इस्तेमाल की गई सामग्री
हालांकि यह पुरस्कार काफी ज्यादा प्रतिष्ठित हैं लेकिन यह ठोस सोने या फिर चांदी के नहीं बने होते. पद्म विभूषण पदक मुख्य रूप से कांस्य का बना होता है. इस पदक के दोनों तरफ प्लैटिनम की सजावट होती है. पद्म भूषण भी कांस्य का बना होता है लेकिन इसके सजावटी तत्वों पर सोने की परत चढ़ी होती है. इसी के साथ पद्मश्री भी कांस्य का ही बना होता है जिसमें स्टेनलेस स्टील की सजावट होती है.
सरकार पद्म पदकों पर कितना खर्च करती है
सरकार पद्म पुरस्कार के पदकों को बनवाने की सटीक लागत सार्वजनिक रूप से नहीं बताती. क्योंकि मेडल सरकार के स्वामित्व वाली टकसाल के अंदर ही बनाए जाते हैं इस वजह से खर्च को रूटीन सरकारी मैन्युफैक्चरिंग लागत का हिस्सा माना जाता है. खास बात यह है कि सरकार अवार्ड पाने वालों को यात्रा में छूट, पेंशन या फिर कोई खास सुविधा नहीं देती है. यह पुरस्कार पूरी तरह से राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक सम्मान में है ना कि वित्तीय लाभ में. पद्म पुरस्कार भारत के बड़े सामाजिक दायरे में सेवा, बलिदान, रचनात्मक और उत्कृष्ट को सम्मानित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. वैज्ञानिकों और कलाकारों से लेकर डॉक्टर शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक यह पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान को दर्शाता है.
ये भी पढ़ें: दुनिया को हेकड़ी दिखाने वाला अमेरिका किसका था गुलाम, कब मिली थी उसे आजादी?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL