Padma Awards 2026: हर साल गणतंत्र दिवस के आसपास कुछ नाम अचानक चर्चा में आ जाते हैं. ये वे लोग होते हैं, जिन्होंने बिना सुर्खियों में आए देश के लिए बड़ा काम किया होता है. जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है, तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या इस सम्मान के साथ पैसा भी मिलता है या फिर यह सिर्फ नाम और पहचान तक सीमित होता है? असलियत क्या है, सुविधाएं कौन-सी हैं और नियम कितने सख्त हैं, आइए पूरी कहानी आसान भाषा में जानते हैं.

पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा और चर्चा

पद्म पुरस्कार 2026 को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं. शुरुआती तौर पर कुछ नाम सामने आए हैं, जबकि पद्म पुरस्कार पाने वालों की आधिकारिक सूची केंद्र सरकार की ओर से 25 जनवरी 2026 की शाम को जारी की जाएगी. इन सम्मानों को लेकर हर बार उत्सुकता रहती है, क्योंकि यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं.

पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई?

भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में शामिल हैं. इनकी शुरुआत साल 1954 में भारत सरकार ने की थी. अगले ही साल, यानी 1955 में इन्हें तीन श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में बांटा गया. हर साल सबसे ज्यादा संख्या पद्म श्री पुरस्कारों की होती है.

किन क्षेत्रों के लोगों को मिलता है सम्मान?

पद्म सम्मान उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो. इसमें कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक, समाज सेवा, व्यापार, उद्योग और सिविल सेवा जैसे क्षेत्र शामिल हैं. खास बात यह है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक सरकारी सेवा में रहते हुए भी इस सम्मान के लिए चुने जा सकते हैं.

क्या पद्म पुरस्कार के साथ पैसा मिलता है?

यह सबसे आम और बड़ा सवाल है. साफ शब्दों में कहें तो पद्म पुरस्कारों के साथ कोई नकद राशि नहीं दी जाती है. राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व्यक्ति को एक पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है. न पद्म श्री, न पद्म भूषण और न ही पद्म विभूषण किसी भी श्रेणी में पैसे, पेंशन या आर्थिक लाभ नहीं मिलता है.

सुविधाओं को लेकर क्या है सच्चाई?

कई लोग मानते हैं कि पद्म पुरस्कार मिलने पर रेलवे या हवाई यात्रा में छूट, सरकारी सुविधाएं या कोई विशेष अधिकार मिलते होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पद्म सम्मान सिर्फ सम्मान है, सुविधा नहीं. इसके साथ न कोई यात्रा छूट मिलती है और न ही किसी तरह का सरकारी लाभ.

नाम के साथ क्यों नहीं जोड़ सकते पद्म?

पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है. इसका मतलब यह है कि सम्मानित व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे पद्म श्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण नहीं लिख सकता है. अगर कोई ऐसा करता है, तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति से पुरस्कार वापस ले ले.

पद्म पुरस्कार के लिए चयन कैसे होता है?

हर साल सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन मांगती है. कोई भी व्यक्ति, संस्था, सांसद, विधायक या मंत्री किसी योग्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर सकता है. इसके बाद सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष समिति सभी नामों की जांच करती है. अंतिम फैसला इसी समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार लेती है.

राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह

चयनित लोगों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. पद्म श्री के अलावा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वालों की सूची भी अलग-अलग जारी की जाती है.

यह भी पढ़ें: Republic day 2026: आजादी से पहले कैसा था हमारा झंडा, आज कितना अलग है उसका डिजाइन