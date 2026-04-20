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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजईरान के गलियारे का नाम कैसे पड़ा होर्मुज, प्राचीन देवता अहुर मज्दा का इससे क्या है कनेक्शन?

ईरान के गलियारे का नाम कैसे पड़ा होर्मुज, प्राचीन देवता अहुर मज्दा का इससे क्या है कनेक्शन?

Strait Of Hormuz Name Origin: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज न केवल व्यापारिक दृष्टि से अहम है, बल्कि इसका नाम प्राचीन पारसी देवता अहुर मज्दा से गहरा संबंध रखता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Apr 2026 08:57 AM (IST)
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  • होर्मुज जलडमरूमध्य आज भी सांस्कृतिक गौरव और इतिहास की याद दिलाता है.

दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री धमनियों में से एक 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' आज फिर सुर्खियों में है. तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति का सबसे बड़ा जरिया होने के कारण यह हमेशा भू-राजनीतिक खींचतान का केंद्र रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नाम महज एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि इसके पीछे हजारों साल पुराना एक गहरा आध्यात्मिक इतिहास है? इस समुद्री रास्ते का नाम ईरान के प्राचीन देवता 'अहुर मज्दा' से जुड़ा है, जो प्रकाश, सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं. 

होर्मुज के नाम के पीछे का दिव्य इतिहास

होर्मुज नाम की उत्पत्ति फारसी शब्द 'अहुरा मज्दा' के रूपांतरण से मानी जाती है. इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह नाम समय के साथ विकसित हुआ और अंततः होर्मुज के रूप में स्थापित हो गया. पारसी धर्म (जोरोएस्ट्रियन) के सर्वोच्च देवता अहुर मज्दा को इस पूरे क्षेत्र का रक्षक माना जाता था. प्राचीन काल में, इस रास्ते से गुजरने वाले नाविक और व्यापारी अक्सर अपने सुरक्षित सफर के लिए इसी सर्वोच्च शक्ति का स्मरण करते थे, जिससे यह नाम इस गलियारे की पहचान बन गया.

कौन हैं अहुर मज्दा?

अहुर मज्दा प्राचीन ईरान के सर्वोच्च देवता हैं, जिन्हें प्रकाश और सत्य का रचयिता माना जाता है. लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैगंबर जरथुस्त्र द्वारा स्थापित यह धर्म उस समय के शक्तिशाली फारसी राजाओं, जैसे डेरियस प्रथम, का मुख्य विश्वास था. अहुर मज्दा को सर्वज्ञ और समस्त शुभ वस्तुओं का निर्माता माना गया है. प्राचीन पारसी ग्रंथों (अवेस्ता) के अनुसार, वे ब्रह्मांड की व्यवस्था के संरक्षक हैं और अंधकार व छल की शक्तियों का विनाश करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते थे.

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जुड़वां आत्माओं का द्वंद्व

पारसी धर्म के दर्शन में अहुर मज्दा की भूमिका एक न्यायप्रिय राजा के रक्षक की है. जरथुस्त्र की शिक्षाओं के अनुसार, उन्होंने दो विपरीत आत्माओं का सृजन किया- एक 'स्पेंटा मैन्यु' जो सत्य और जीवन का मार्ग चुनती है, और दूसरी 'अंग्रा मैन्यु' जो अंधकार और विनाश का प्रतीक है. होर्मुज स्ट्रेट का नाम इसी महान शक्ति के संरक्षण में होना, उस युग के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक था. अहुर मज्दा का नाम इस समुद्री रास्ते से जुड़ा होना उस प्राचीन सभ्यता की सांस्कृतिक और धार्मिक गहराई को दर्शाता है जो इस्लाम से पहले ईरान में फल-फूल रही थी.

इस्लाम-पूर्व ईरान की विरासत

होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम इस बात का प्रमाण है कि ईरान की पहचान केवल आज के आधुनिक या इस्लामिक परिवेश तक सीमित नहीं है. जोरोएस्ट्रियन या पारसी धर्म, जो आज भी भारत में पारसी समुदाय के रूप में जीवित है, कभी पूरे ईरानी भू-भाग की आत्मा था. यह गलियारा आज बेशक तेल की राजनीति के कारण चर्चा में रहता है, लेकिन इसका नाम उस संस्कृति को याद दिलाता है जो हजारों वर्षों से ज्ञान, प्रकाश और नैतिकता पर टिकी थी. यह नाम इतिहास की एक ऐसी कड़ी है जो हमें बताती है कि भूगोल और आस्था हमेशा साथ-साथ चलते हैं.

वैश्विक राजनीति और सांस्कृतिक गौरव

आज जब हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव की खबरें सुनते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि यह स्थान इतिहास के पन्नों में देवताओं के नाम से जाना जाता था. अहुर मज्दा, जो छल और विनाश के विरोधी हैं, का नाम इस गलियारे को एक अलग गंभीरता देता है. चाहे ईरान का मौजूदा राजनीतिक रुख जो भी हो, लेकिन होर्मुज का यह नाम हमेशा उस महान सभ्यता की याद दिलाता रहेगा जिसने दुनिया को सत्य, प्रकाश और न्याय का पहला बड़ा संदेश दिया था. इतिहास की यह गूंज आज भी समुद्र की लहरों में सुनाई देती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 08:57 AM (IST)
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