Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom माल्टा के सैन्य आदेश का दुर्लभ पासपोर्ट 500 लोगों के पास है।

यह पासपोर्ट किसी देश के बजाय एक संप्रभु संस्था द्वारा जारी किया जाता है।

इसका उपयोग केवल आधिकारिक मानवीय और राजनयिक मिशनों के लिए होता है।

दुनिया के करीब 115 देश इस पासपोर्ट को मान्यता देते हैं।

Rarest Passport: जब भी लोग शक्तिशाली पासपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर जापान, सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड जैसे देशों के नाम ही दिमाग में आते हैं. लेकिन दुनिया का सबसे दुर्लभ पासपोर्ट किसी भी पारंपरिक देश का नहीं है. इसे सॉवरेन मिलिट्री आर्डर ऑफ माल्टा द्वारा जारी किया जाता है. यह एक अनोखी संप्रभु संस्था है और इसका अपना कोई वास्तविक देश या फिर क्षेत्र नहीं है. आपको बता दें कि दुनिया भर में सिर्फ 500 लोगों के पास ही यह असाधारण राजनयिक पासपोर्ट है.

बिना जमीन वाली एक संप्रभु संस्था

सॉवरेन मिलिट्री आर्डर ऑफ माल्टा अंतरराष्ट्रीय कानून में एक काफी असामान्य स्थिति रखता है. हालांकि यह सामान्य राज्यों की तरह किसी भी भौतिक देश पर शासन नहीं करता. लेकिन इसके बावजूद भी इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संप्रभु संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह संगठन संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा भी रखता है. इसी के साथ दुनिया भर के कई देशों के साथ इसके राजनयिक संबंध भी हैं.

सिर्फ 500 लोगों के पास यह पासपोर्ट

सामान्य पासपोर्टों के उलट माल्टा पासपोर्ट नागरिकता या फिर राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं दिया जाता. इसके बजाय यह सिर्फ ऑर्डर से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के एक काफी सीमित समूह को जारी किया जाता है. इसमें ग्रैंड मास्टर, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, सीनियर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव और अंतरराष्ट्रीय मानवीय मिशनों में लगे अधिकारी शामिल हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पात्रता पूरी तरह से आधिकारिक जिम्मेदारियों पर ही निर्भर करती है.

क्यों होता है इसका इस्तेमाल?

इसका इस्तेमाल पूरी तरह से आधिकारिक कार्यों के लिए ही किया जा सकता है. धारक इसका इस्तेमाल पर्यटन, पारिवारिक छुट्टी या फिर निजी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नहीं कर सकते. यह पासपोर्ट सिर्फ तभी मान्य होता है जब अधिकारी ऑर्डर की तरफ से मानवीय या फिर राजनयिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हो. जैसे ही किसी व्यक्ति का मिशन या फिर कार्यकाल समाप्त होता है उसे पासपोर्ट तुरंत वापस करना होता है.

कई देशों ने दी मान्यता

अपनी दुर्लभता के बावजूद इस पासपोर्ट को दुनिया भर में हर देश स्वीकार नहीं करता. वर्तमान में कथित तौर पर लगभग 115 देश इस पासपोर्ट को एक वैध राजनयिक यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता देते हैं . हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे कुछ देश इसे स्वीकार नहीं करते.

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कैसा दिखता है यह पासपोर्ट?

यह पासपोर्ट देखने में काफी अलग है. इसका कवर गहरे लाल रंग का होता है जिस पर सुनहरे अक्षरों में 'Sovereign Military Order Of Malta' लिखा होता है.

क्या है इसका मुख्य उद्देश्य?

अपने शाही से लगने वाले नाम और सैन्य इतिहास के बावजूद आर्डर ऑफ माल्टा आज मुख्य रूप से मानवीय और चिकित्सा सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है. इसका काम आपातकालीन राहत कार्य, चिकित्सा सहायता अभियान, शरणार्थियों की सहायता, आपदा राहत कार्यक्रम और संघर्ष वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा सहायता करना है.

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