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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRarest Passport: दुनिया में बस 500 लोगों के पास ही है ये पासपोर्ट, जानें हर कोई क्यों नहीं कर सकता इस्तेमाल?

Rarest Passport: दुनिया में बस 500 लोगों के पास ही है ये पासपोर्ट, जानें हर कोई क्यों नहीं कर सकता इस्तेमाल?

Rarest Passport: दुनिया में एक ऐसा पासपोर्ट भी है जो सिर्फ 500 लोगों के पास है. आइए जानते हैं कौन सा है वह पासपोर्ट और क्या है उसकी खासियत.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 May 2026 09:01 AM (IST)
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  • माल्टा के सैन्य आदेश का दुर्लभ पासपोर्ट 500 लोगों के पास है।
  • यह पासपोर्ट किसी देश के बजाय एक संप्रभु संस्था द्वारा जारी किया जाता है।
  • इसका उपयोग केवल आधिकारिक मानवीय और राजनयिक मिशनों के लिए होता है।
  • दुनिया के करीब 115 देश इस पासपोर्ट को मान्यता देते हैं।

Rarest Passport: जब भी लोग शक्तिशाली पासपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर जापान, सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड जैसे देशों के नाम ही दिमाग में आते हैं. लेकिन दुनिया का सबसे दुर्लभ पासपोर्ट किसी भी पारंपरिक देश का नहीं है. इसे सॉवरेन मिलिट्री आर्डर ऑफ माल्टा द्वारा जारी किया जाता है. यह एक अनोखी संप्रभु संस्था है और इसका अपना कोई वास्तविक देश या फिर क्षेत्र नहीं है.  आपको बता दें कि दुनिया भर में सिर्फ 500 लोगों के पास ही यह असाधारण राजनयिक पासपोर्ट है.

बिना जमीन वाली एक संप्रभु संस्था 

सॉवरेन मिलिट्री आर्डर ऑफ माल्टा अंतरराष्ट्रीय कानून में एक काफी असामान्य स्थिति रखता है. हालांकि यह सामान्य राज्यों की तरह किसी भी भौतिक देश पर शासन नहीं करता. लेकिन इसके बावजूद भी इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संप्रभु संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह संगठन संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा भी रखता है. इसी के साथ दुनिया भर के कई देशों के साथ इसके राजनयिक संबंध भी हैं.

सिर्फ 500 लोगों के पास यह पासपोर्ट 

सामान्य पासपोर्टों के उलट माल्टा पासपोर्ट नागरिकता या फिर राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं दिया जाता. इसके बजाय यह सिर्फ ऑर्डर से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के एक काफी सीमित समूह को जारी किया जाता है. इसमें ग्रैंड मास्टर, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, सीनियर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव और अंतरराष्ट्रीय मानवीय मिशनों में लगे अधिकारी शामिल हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पात्रता पूरी तरह से आधिकारिक जिम्मेदारियों पर ही निर्भर करती है.

क्यों होता है इसका इस्तेमाल? 

इसका इस्तेमाल पूरी तरह से आधिकारिक कार्यों के लिए ही किया जा सकता है. धारक इसका इस्तेमाल पर्यटन, पारिवारिक छुट्टी या फिर निजी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नहीं कर सकते. यह पासपोर्ट सिर्फ तभी मान्य होता है जब अधिकारी ऑर्डर की तरफ से मानवीय या फिर राजनयिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हो. जैसे ही किसी व्यक्ति का मिशन या फिर कार्यकाल समाप्त होता है उसे पासपोर्ट तुरंत वापस करना होता है.

कई देशों ने दी मान्यता 

अपनी दुर्लभता के बावजूद इस पासपोर्ट को दुनिया भर में हर देश स्वीकार नहीं करता. वर्तमान में कथित तौर पर लगभग 115 देश इस पासपोर्ट को एक वैध राजनयिक यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता देते हैं . हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे कुछ देश इसे स्वीकार नहीं करते.

ये भी पढ़ें: होर्मुज स्ट्रेट पर टोल नहीं दिया तो क्या अटके रहेंगे भारत के शिप, क्या हैं इसके नियम?

कैसा दिखता है यह पासपोर्ट? 

यह पासपोर्ट देखने में काफी अलग है. इसका कवर गहरे लाल रंग का होता है जिस पर सुनहरे अक्षरों में 'Sovereign Military Order Of Malta' लिखा होता है. 

क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? 

अपने शाही से लगने वाले नाम और सैन्य इतिहास के बावजूद  आर्डर ऑफ माल्टा आज मुख्य रूप से मानवीय और चिकित्सा सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है. इसका काम आपातकालीन राहत कार्य, चिकित्सा सहायता अभियान, शरणार्थियों की सहायता, आपदा राहत कार्यक्रम और संघर्ष वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा सहायता करना है.

ये भी पढ़ें: क्या राजनीतिक गठबंधन तोड़ने के भी होते हैं नियम, क्या कांग्रेस की कंप्लेंट कर सकती है DMK?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 10 May 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Rarest Passport Order Of Malta Passport SMOM Passport
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