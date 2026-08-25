प्याज के दाम ने कब-कब गिराई सरकार? जान लें देश का सियासी मिजाज

अब का सलाद खईबस पियजिया अनार हो गईल...वाह रे अटल चाचा, निमक पे मार हो गईल…प्याज की महंगाई पर 1998 में लिखा यह भोजपुरी गीत उस वक्त जमकर चर्चा में आया था. उस दौर में केंद्र में भाजपा की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी बाजपेयी. उस वक्त जब प्याज के दाम बढ़े तो अफवाह यह भी फैल गई कि अब नमक के रेट भी बढ़ने वाले हैं. तब लोगों ने नमक की भी जमाखोरी करनी शुरू कर दी थी. उस वक्त प्याज ने ऐसा रुलाया था कि भाजपा कई साल तक सत्ता में आने के लिए तरसती रही थी. आज भी प्याज के दाम 50 से 60 रुपये के पार पहुंच गए हैं. आइए समझें कि प्याज के दामों ने कब-कब सरकार गिराई है.

जब इंदिरा गांधी ने पहनी प्याज की माला

साल 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, जिसके दो साल बाद 1977 में हुए चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली. जनता पार्टी गठबंधन ने 295 सीटें जीतकर सरकार बनाई और कांग्रेस महज 154 सीटों पर सिमट गई. हालांकि आंतरिक मतभेदों के कारण मोरारजी देसाई की जगह चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था. सरकार पहले से ही सियासी खींचतान और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही थी कि इसी दौरान बाजार में प्याज के दाम 5 रुपये प्रति किलो के पार चले गए, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा थे.

इंदिरा गांधी ने जनता के इस असंतोष को भांप लिया और इसे अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाया. इंदिरा गांधी ने रैलियों में प्याज की माला पहनकर उन्होंने जनता के सामने सवाल उठाया कि जो सरकार आम नागरिक को प्याज तक मुहैया न करा सके, उसकी क्या जरूरत है. 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस ने प्याज की सस्ती दरों का वादा किया और 353 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की.

यह भी पढ़ें: 50 किलो प्याज खरीद लिया तो क्या उठा ले जाएगी पुलिस, जानें नियम?





जब दुनिया के मीडिया में भारत के प्याज संकट की चर्चा

प्याज के चलते सरकार बदलने की इस घटना ने केवल देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरीं. अमेरिकी समाचार पत्र 'द वाशिंगटन पोस्ट' ने 8 जनवरी 1986 को एक रिपोर्ट छापी, जिसका शीर्षक था ‘गांधी की जीत से प्याज की दरों में आई गिरावट’. इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया था कि भारत जैसे देश में प्याज कोई साधारण खाद्य सामग्री नहीं बल्कि एक अत्यधिक संवेदनशील राजनीतिक विषय है, क्योंकि इसके बिना भारतीय रसोई की कल्पना भी नहीं की जा सकती. उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, देश के हर हिस्से में भोजन का मुख्य आधार होने के कारण इसके दाम बढ़ते ही जनाक्रोश सीधे सरकार की तरफ मुड़ जाता है.

1998 में दिल्ली और राजस्थान में प्याज ने भाजपा को रुलाया

इतिहास ने 1998 में एक बार फिर खुद को दोहराया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्याज के दाम 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए. बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से महज 52 दिन पहले साहिब सिंह वर्मा को हटाकर सुषमा स्वराज को दिल्ली की कमान सौंपी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और विपक्ष ने प्याज को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया.

नतीजतन, दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनीं. इसी साल राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भी प्याज की महंगाई का असर दिखा, जहां भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत को सत्ता से बाहर होना पड़ा. हार के बाद उन्होंने भी माना था कि प्याज की कीमतों ने उनके चुनावी गणित को बिगाड़ दिया. 1998 में केंद्र की एनडीए सरकार के दौर में भी प्याज की किल्लत पर सियासत गर्म रही, जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी बात रखी थी.

जब कांग्रेस नेता ने सीएम को मिठाई के डिब्बे में भेजा प्याज

1998 की दीवाली के आसपास महाराष्ट्र में भी प्याज की भारी कमी हो गई थी. इस किल्लत के बीच राजनीतिक तंज का एक अनोखा मामला सामने आया. कांग्रेस नेता छगन भुजबल ने विरोध दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को मिठाई के डिब्बे में प्याज रखकर भेंट किया था. इस सियासी दबाव और मीडिया में हुई चर्चा के बाद राज्य सरकार ने आनन-फानन में कदम उठाए और राशन कार्ड धारकों को रियायती दर यानी 15 रुपये प्रति किलो पर प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की.

2010 का प्राकृतिक संकट और सरकारी के कदम

साल 2010 में मौसम की मार ने प्याज की खेती को भारी नुकसान पहुंचाया. महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश की वजह से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. देखते ही देखते दिसंबर के महीने में दिल्ली के बाजारों में प्याज की कीमत एक ही सप्ताह के भीतर 35 रुपये से छलांग लगाकर 80 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंची.

दामों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी से देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाए. प्याज के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, आयात शुल्क घटा दिया गया और पड़ोसी देश पाकिस्तान से प्याज मंगवाने के लिए आपातकालीन व्यवस्था की गई. इन सभी उपायों के बाद कीमतें घटकर 50 रुपये के स्तर पर वापस आ सकी थीं.





2013 में प्याज की वजह से शीला दीक्षित सरकार का पतन

जिस प्याज के मुद्दे के दम पर 1998 में कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आई थी, वही मुद्दा 2013 में उसकी विदाई का कारण बना. 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्याज के दाम फिर से आसमान छूने लगे. 15 सालों से मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित ने उस दौरान बयान भी दिया था कि बढ़ती दरों के कारण उन्होंने भिंडी के साथ प्याज खाना कम कर दिया है. हालांकि, विपक्षी दलों ने बढ़ती कीमतों को प्रशासनिक विफलता करार दिया और दिसंबर 2013 के चुनावों में कांग्रेस की 15 साल पुरानी सरकार सत्ता से बाहर हो गई.

यह भी पढ़ें: कैसे तय होता है प्याज का भाव, सरकार, किसान और मंडी का कितना रोल?