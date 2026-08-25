प्याज उत्पादन में कौन-सा देश दूसरे नंबर पर, हर साल कितनी होती है कमाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom त्योहारों से पहले प्याज ₹60-65/किग्रा, कीमतें दोगुनी हुईं।

भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, करोड़ों डॉलर निर्यात करता।

चीन दूसरा उत्पादक, भारी मात्रा में प्याज निर्यात करता है।

मिस्र तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, सूखे प्याज का दबदबा।

त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले एक तरफ जहां चीनी के बढ़ते दाम लोगों के घर का बजट बिगाड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्याज के तेवरों ने भी आम जनता की आंखों में आंसू ला दिए हैं. हाल के दिनों में प्याज की खुदरा कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है. जो प्याज कुछ समय पहले तक खुदरा बाजार में 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आसानी से उपलब्ध थी, उसके भाव अब बढ़कर सीधे 60 से 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुके हैं. प्याज उत्पादन में पहले नंबर तो भारत है, चलिए जानें कि दूसरा नंबर किसका है.

प्याज उत्पादन में दूसरे नंबर पर कौन सा देश?

भारत के बाद वैश्विक स्तर पर प्याज उत्पादन के मामले में पड़ोसी देश चीन दूसरे पायदान पर आता है. चीन में हर साल लगभग 23 से 25 मिलियन टन प्याज का कुल उत्पादन दर्ज किया जाता है.

उत्पादन में दूसरे नंबर पर रहने के साथ ही चीन अंतरराष्ट्रीय प्याज बाजार का एक बेहद मजबूत और बड़ा निर्यातक देश माना जाता है. चीन अपनी इस विशाल पैदावार का एक बड़ा हिस्सा बाहरी देशों को सप्लाई करता है, जिससे वह सालाना करीब 450 से 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3,700 से 4,700 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा कमाता है. चीन के प्याज के सबसे बड़े खरीदार देशों में इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और जापान जैसे एशियाई मुल्क प्रमुख रूप से शामिल हैं.

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तीसरे नंबर पर किस देश का नाम?

वैश्विक उत्पादकों की सूची में मिस्र तीसरे पायदान पर अपनी जगह बनाए हुए है. मिस्र में सालाना आधार पर लगभग 3 से 3.8 मिलियन टन प्याज उगाई जाती है.

अंतरराष्ट्रीय सप्लायर के तौर पर मिस्र की पकड़ भी काफी मजबूत है. मिस्र ताजे और सूखे प्याज के कुल व्यापार से हर साल करीब 150 से 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,250 से 1,500 करोड़ रुपये) का राजस्व अर्जित करता है. खास तौर से सूखे प्याज के वैश्विक बाजार में मिस्र का दबदबा देखने को मिलता है, जहां उसने हालिया दौर में अकेले इस श्रेणी से लगभग 66 मिलियन डॉलर का अलग कारोबार खड़ा किया है.

प्याज बेचकर भारत की कितनी कमाई?

विश्व का नंबर-1 उत्पादक होने के नाते भारत प्याज निर्यात के जरिए वैश्विक बाजार से मोटा राजस्व हासिल करता है. 2.6 से 3 करोड़ टन के विशाल वार्षिक उत्पादन के दम पर भारत हर साल औसतन 400 से 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3,500 से 4,500 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा कमाता है.

पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा प्याज निर्यात से हासिल की गई कुल रकम का वार्षिक रिकॉर्ड देखें तो आंकड़े इस प्रकार दर्ज किए गए हैं-

वित्त वर्ष 2021-22- भारत ने निर्यात के जरिए 3,326 करोड़ रुपये कमाए

वित्त वर्ष 2022-23- यह आंकड़ा बढ़कर 4,525 करोड़ रुपये तक पहुंच गया

वित्त वर्ष 2023-24- अंतरराष्ट्रीय बाजार से 3,513 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ

भारतीय प्याज की अंतरराष्ट्रीय मांग हमेशा बनी रहती है. हमारे देश से प्याज खरीदने वाले प्रमुख आयातक देशों में पड़ोसी बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और नेपाल सबसे आगे रहते हैं.





भारत में प्याज का उत्पादन कितना?

पूरी दुनिया में प्याज के कुल उत्पादन के मामले में भारत पहले स्थान पर काबिज है. भारत की उपजाऊ जमीन और अनुकूल मौसम के कारण देश में हर साल करीब 26 से 30 मिलियन टन (लगभग 2.6 से 3 करोड़ टन) प्याज की बंपर पैदावार होती है. देश के भीतर इस विशाल उत्पादन को बनाए रखने में कुछ राज्यों का मुख्य योगदान रहता है-

महाराष्ट्र- भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, जहां से कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा आता है

मध्य प्रदेश- पैदावार की रेस में दूसरे प्रमुख राज्य के रूप में योगदान देता है

कर्नाटक- दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर प्याज उत्पादन का प्रमुख केंद्र है

इन राज्यों से निकलने वाली विशाल पैदावार न केवल देश की घरेलू मांग को पूरा करती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारत का दबदबा बनाए रखती है.

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