50 किलो प्याज खरीद लिया तो क्या उठा ले जाएगी पुलिस, जानें नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्याज कीमतें बढ़ीं, 50 किलो खरीदना जमाखोरी नहीं है।

घर के लिए प्याज पर स्टॉक सीमा नहीं होती।

व्यावसायिक व्यापारियों पर ही स्टॉक सीमा लागू होती है।

पुलिस घर से 50 किलो प्याज जब्त नहीं कर सकती।

Onion Stock Limit: पूरे देश में प्याज की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. सिर्फ एक हफ्ते में ही लगभग 17% कीमत बढ़ गई है. कई राज्यों में औसत खुदरा कीमत ₹50 प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गई है. इससे ग्राहकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ज्यादा मात्रा में प्याज खरीदना जमाखोरी माना जा सकता है? आइए जानते हैं कि अगर कोई अपने घर के लिए 50 किलो प्याज खरीदता है तो क्या पुलिस उन्हें जब्त कर सकती है या फिर कानूनी कार्रवाई कर सकती है.

आम ग्राहकों के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं

अगर कोई परिवार घर के इस्तेमाल, शादी, त्यौहार या फिर किसी दूसरे पारिवारिक कार्यक्रम के लिए 50 किलो प्याज खरीदता है तो सरकार के प्याज कंट्रोल उपाय के तहत उन पर आमतौर पर कोई भी स्टॉक लिमिट लागू नहीं होती. घर पर प्याज की एक या फिर दो बोरी रखने का मतलब अपने आप जमाखोरी नहीं होता.

स्टॉक लिमिट का मकसद व्यापारियों को बड़ी कमर्शियल मात्रा में स्टॉक जमा करने और बाजार में बनावटी कमी को पैदा करने से रोकना है. इस वजह से एक आम ग्राहक द्वारा जमा की गई मात्रा को थोक व्यापारी या फिर खुदरा विक्रेता के स्टॉक की तरह नहीं माना जा सकता.





व्यापारियों पर लागू होती है स्टॉक लिमिट

जब प्याज की कीमत तेजी से बढ़ती है तो सरकार जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 और संबंधित आदेश के तहत स्टॉक लिमिट लागू कर सकती है. इन प्रतिबंधों का मकसद जरूरत से ज्यादा जमाखोरी और सट्टेबाजी वाली जमाखोरी को रोकना है.

बाजार की मौजूदा स्थिति और सरकारी आदेश के आधार पर थोक व्यापारी पर कई टन तक की लिमिट लागू हो सकती है. इसी के साथ खुदरा विक्रेता के लिए कम लिमिट हो सकती है. यह 50 किलो से काफी अलग है. कमर्शियल नजरिए से 50 किलो का मतलब असल में प्याज की एक बोरी है और यह कमर्शियल स्टॉक से जुड़ी मात्रा के आसपास भी नहीं है.

सरकार स्टॉक लिमिट क्यों लागू करती है?

प्याज एक ऐसी कृषि उपज है जिसकी कीमत में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है. आवक में अचानक कमी, फसल को नुकसान, परिवहन की समस्या या फिर जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा करने से बाजार में सप्लाई कम हो सकती है और कीमत बढ़ सकती है.

अगर व्यापारी कम कीमत होने पर बड़ी मात्रा में स्टॉक जमा करते हैं और कीमत बढ़ने पर उसे चुनिंदा तरीके से बाजार में लाते हैं तो इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है. इस वजह से कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी के दौरान स्टॉक लिमिट का इस्तेमाल बाजार को कंट्रोल करने के तरीके के तौर पर किया जाता है.





क्या पुलिस 50 किलो प्याज जब्त कर सकती है?

सिर्फ इस वजह से कि मात्रा ज्यादा लग रही है घर के इस्तेमाल के लिए 50 किलो प्याज खरीदने पर पुलिस को उन्हें जब्त करने का कोई भी आधार नहीं मिलता. कानूनी कार्रवाई तब शुरू हो जाती है जब अधिकारियों के पास कमर्शियल जमाखोरी, लागू स्टॉक लिमिट का उल्लंघन, काला बाजारी या फिर दूसरे अपराधों के सबूत हों. यह नियम वेयरहाउस चलने वाले व्यापारी पर लागू होते हैं. वह अपने इस्तेमाल के लिए प्याज रखने वाले घर पर अपने आप लागू नहीं किया जा सकता. इस वजह से अगर कोई कीमत बढ़ने या शादी या पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से 50 किलो प्याज खरीदता है तो सिर्फ मात्रा की वजह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

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50 किलो प्याज को कैसे स्टोर करें?

भले ही मात्रा कानूनी रूप से सही हो लेकिन प्याज को ठीक से स्टोर करना काफी जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि खराब हालात में वे जल्दी खराब हो सकते हैं. बिना कटे-फटे, बिना चोट के निशान वाले और सड़न के बिना ठोस, सूखा प्याज चुनें. उन्हें ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखें जहां हवा का आना-जाना ठीक हो. उन्हें सील बंद प्लास्टिक बैग में रखने से बचें क्योंकि अंदर फंसी नमी सड़न को तेज कर सकती है.

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