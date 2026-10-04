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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजओमान और इजरायल के बीच कैसे हैं रिश्ते, जानें दोनों का इतिहास

ओमान और इजरायल के बीच कैसे हैं रिश्ते, जानें दोनों का इतिहास

ओमान और इजराइल के बीच कोई आधिकारिक कूटनीतिक संबंध नहीं हैं, लेकिन बीते दशकों में सैन्य मदद से लेकर हवाई क्षेत्र खोलने तक दोनों ने व्यावहारिक सहयोग का एक अनोखा और सतर्क रास्ता अपनाया है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 04 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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  • अब्राहम समझौते से दूरी, गाजा संघर्ष पर कड़ी आलोचना।

30 सितंबर 2026 को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव की तरफ जा रही थी. हवा में अचानक उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विमान के ओमानी को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर कॉकपिट में हमला कर दिया. इस हाथापाई की वजह से विमान 5,200 मीटर नीचे गिर गया, लेकिन चालक दल और यात्रियों ने सूझबूझ से हमलावर को दबोच लिया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई. इस झकझोरने वाले हादसे के बाद ओमान और इजराइल के संवेदनशील संबंधों को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं. आइए दोनों के रिश्तों का इतिहास जानें.

ओमान और इजराइल में राजयनिक रिश्ते नहीं

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ओमान और इजराइल के बीच कभी औपचारिक राजदूतों का आदान-प्रदान नहीं हुआ, लेकिन इनकी पर्दे के पीछे की बातचीत आधी सदी पुरानी है. 1970 के दशक में ओमान के सुल्तान को धोफार इलाके में मार्क्सवादी विद्रोहियों से भारी चुनौती मिल रही थी. अपनी सत्ता और देश की स्थिरता को बचाने के लिए मस्कट ने गुप्त रूप से इजराइल से सैन्य परामर्श और खुफिया मदद ली थी. उस दौर में पूरे अरब जगत में इजराइल को लेकर बेहद कड़ा रुख था, इसलिए ओमान ने ब्रिटेन के माध्यम से इन संपर्कों को पूरी तरह गोपनीय रखा. यही वह समय था जब रणनीतिक जरूरतों ने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के दोनों के बीच अनौपचारिक रिश्तों की नींव रखी थी.

ओस्लो समझौते के बाद दोनों के रिश्तों को मिला मंच

नब्बे के दशक में जब फलस्तीन और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ, तब ओमान ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा खुला मंच दिया. मस्कट ने अपनी जमीन पर एक इजरायली व्यापारिक कार्यालय खोलने की इजाजत दी, जिससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संवाद शुरू हो सका. हालांकि, बाद के वर्षों में वेस्ट बैंक और गाजा में हिंसा भड़कने पर ओमान को जनभावनाओं के दबाव में यह दफ्तर बंद करना पड़ा था. इसके बावजूद मस्कट ने बातचीत के अपने कूटनीतिक दरवाजे पूरी तरह कभी बंद नहीं किए और पर्दे के पीछे अनौपचारिक संवाद का सिलसिला लगातार जारी रखा.

यह भी पढ़ें: ओमान में शिया ज्यादा या सुन्नी, यहीं के पायलट ने किया था कैप्टन स्मित पर हमला


ओमान और इजरायल के बीच कैसे हैं रिश्ते, जानें दोनों का इतिहास

नेतन्याहू की मस्कट यात्रा और ऐतिहासिक हवाई फैसला

साल 2018 में दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ आया जब इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक ओमान का दौरा किया और सुल्तान काबूस बिन सैद से मुलाकात की. बिना किसी राजनयिक रिश्ते के एक अरब देश में इजरायली पीएम की यह मौजूदगी बेहद चौंकाने वाली थी. इस मुलाकात का असर फरवरी 2023 में तब दिखा जब ओमान ने इजरायली नागरिक विमानों के लिए अपना एयरस्पेस खोलने का आधिकारिक ऐलान कर दिया. इस फैसले ने इजराइल से एशिया जाने वाली उड़ानों का समय और ईंधन काफी बचा दिया, जिससे दोनों के बीच व्यावहारिक सहयोग चरम पर पहुंच गया.


ओमान और इजरायल के बीच कैसे हैं रिश्ते, जानें दोनों का इतिहास

अब्राहम एकॉर्ड्स से दूरी और गाजा तनाव

वर्ष 2020 में जब संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए, तब ओमान ने इस कदम की सराहना तो की लेकिन खुद इससे दूर रहा. ओमान की विदेश नीति हमेशा से यह रही है कि जब तक एक स्वतंत्र और न्यायसंगत फलस्तीन राज्य का निर्माण नहीं होता, तब तक इजराइल को पूर्ण आधिकारिक मान्यता नहीं दी जा सकती है. अक्टूबर 2023 के बाद गाजा में शुरू हुए भीषण सैन्य अभियानों के बाद ओमान ने इजराइल की नीतियों पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है और ओमानी नेतृत्व ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजरायली कार्रवाइयों की खुलकर आलोचना की है.

यह भी पढ़ें: दुश्मन के घर से बंधकों को छुड़ा लाई थी मोसाद, पढ़ें इजराइल के 'ऑपरेशन थंडरबोल्ट' की कहानी

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
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