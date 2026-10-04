ओमान और इजरायल के बीच कैसे हैं रिश्ते, जानें दोनों का इतिहास

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अब्राहम समझौते से दूरी, गाजा संघर्ष पर कड़ी आलोचना।

30 सितंबर 2026 को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव की तरफ जा रही थी. हवा में अचानक उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विमान के ओमानी को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर कॉकपिट में हमला कर दिया. इस हाथापाई की वजह से विमान 5,200 मीटर नीचे गिर गया, लेकिन चालक दल और यात्रियों ने सूझबूझ से हमलावर को दबोच लिया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई. इस झकझोरने वाले हादसे के बाद ओमान और इजराइल के संवेदनशील संबंधों को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं. आइए दोनों के रिश्तों का इतिहास जानें.

ओमान और इजराइल में राजयनिक रिश्ते नहीं

ओमान और इजराइल के बीच कभी औपचारिक राजदूतों का आदान-प्रदान नहीं हुआ, लेकिन इनकी पर्दे के पीछे की बातचीत आधी सदी पुरानी है. 1970 के दशक में ओमान के सुल्तान को धोफार इलाके में मार्क्सवादी विद्रोहियों से भारी चुनौती मिल रही थी. अपनी सत्ता और देश की स्थिरता को बचाने के लिए मस्कट ने गुप्त रूप से इजराइल से सैन्य परामर्श और खुफिया मदद ली थी. उस दौर में पूरे अरब जगत में इजराइल को लेकर बेहद कड़ा रुख था, इसलिए ओमान ने ब्रिटेन के माध्यम से इन संपर्कों को पूरी तरह गोपनीय रखा. यही वह समय था जब रणनीतिक जरूरतों ने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के दोनों के बीच अनौपचारिक रिश्तों की नींव रखी थी.

ओस्लो समझौते के बाद दोनों के रिश्तों को मिला मंच

नब्बे के दशक में जब फलस्तीन और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ, तब ओमान ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा खुला मंच दिया. मस्कट ने अपनी जमीन पर एक इजरायली व्यापारिक कार्यालय खोलने की इजाजत दी, जिससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संवाद शुरू हो सका. हालांकि, बाद के वर्षों में वेस्ट बैंक और गाजा में हिंसा भड़कने पर ओमान को जनभावनाओं के दबाव में यह दफ्तर बंद करना पड़ा था. इसके बावजूद मस्कट ने बातचीत के अपने कूटनीतिक दरवाजे पूरी तरह कभी बंद नहीं किए और पर्दे के पीछे अनौपचारिक संवाद का सिलसिला लगातार जारी रखा.

यह भी पढ़ें: ओमान में शिया ज्यादा या सुन्नी, यहीं के पायलट ने किया था कैप्टन स्मित पर हमला





नेतन्याहू की मस्कट यात्रा और ऐतिहासिक हवाई फैसला

साल 2018 में दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ आया जब इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक ओमान का दौरा किया और सुल्तान काबूस बिन सैद से मुलाकात की. बिना किसी राजनयिक रिश्ते के एक अरब देश में इजरायली पीएम की यह मौजूदगी बेहद चौंकाने वाली थी. इस मुलाकात का असर फरवरी 2023 में तब दिखा जब ओमान ने इजरायली नागरिक विमानों के लिए अपना एयरस्पेस खोलने का आधिकारिक ऐलान कर दिया. इस फैसले ने इजराइल से एशिया जाने वाली उड़ानों का समय और ईंधन काफी बचा दिया, जिससे दोनों के बीच व्यावहारिक सहयोग चरम पर पहुंच गया.





अब्राहम एकॉर्ड्स से दूरी और गाजा तनाव

वर्ष 2020 में जब संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए, तब ओमान ने इस कदम की सराहना तो की लेकिन खुद इससे दूर रहा. ओमान की विदेश नीति हमेशा से यह रही है कि जब तक एक स्वतंत्र और न्यायसंगत फलस्तीन राज्य का निर्माण नहीं होता, तब तक इजराइल को पूर्ण आधिकारिक मान्यता नहीं दी जा सकती है. अक्टूबर 2023 के बाद गाजा में शुरू हुए भीषण सैन्य अभियानों के बाद ओमान ने इजराइल की नीतियों पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है और ओमानी नेतृत्व ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजरायली कार्रवाइयों की खुलकर आलोचना की है.

यह भी पढ़ें: दुश्मन के घर से बंधकों को छुड़ा लाई थी मोसाद, पढ़ें इजराइल के 'ऑपरेशन थंडरबोल्ट' की कहानी