हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTobacco Banned: ओडिशा में बीड़ी, सिगरेट, गुटका और तंबाकू पर बैन, क्या अब पुराना स्टॉक भी नहीं बेच सकते दुकानदार?

Tobacco Banned: ओडिशा में बीड़ी, सिगरेट, गुटका और तंबाकू पर बैन, क्या अब पुराना स्टॉक भी नहीं बेच सकते दुकानदार?

Tobacco Banned: ओडिशा में सरकार ने तंबाकू, पान, मसाला, खैनी, जर्दा आदि सभी निकोटिन वाली चीजों पर बैन लगा दिया है. ऐसे में सवाल यह है कि जिन दुकानदारों के पास पुराना माल है उनका क्या होगा.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Jan 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

Tobacco Banned: ओडिशा में अब पान की दुकान पर जाते ही जो तस्वीर दिखती थी, वह पूरी तरह बदलने वाली है. बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पाद दुकानों से गायब हो जाएंगे, क्योंकि ओडिशा सरकार ने इस तरह के सभी उत्पादों की पैकेजिंग, भंडारण और उत्पादन पर रोक लगा दी है. सरकार के एक फैसले ने दुकानदारों से लेकर आम लोगों तक को चौंका दिया है. सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बिक्री बंद होगी, बल्कि यह भी है कि दुकानों में पड़ा पुराना स्टॉक क्या होगा? क्या अब उसे भी बेचना गैरकानूनी हो गया है? आइए जानें. 

ओडिशा में तंबाकू पर क्यों लगा पूरी तरह बैन?

ओडिशा सरकार ने 21 जनवरी को एक सख्त नोटिफिकेशन जारी करते हुए गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी और तंबाकू या निकोटिन से बने सभी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट और FSSAI की गाइडलाइंस के तहत उठाया है. 

किन-किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध?

यह बैन सभी ओरल यानी मुंह से इस्तेमाल होने वाले तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा, चाहे वह पैकेज्ड हों या खुले में बिकते हों, फ्लेवर्ड हों या बिना फ्लेवर के, सभी पर रोक रहेगी. यहां तक कि अलग-अलग पैकेट में बिकने वाले वे उत्पाद भी प्रतिबंधित होंगे, जिन्हें मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है. कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें तंबाकू या निकोटिन मिला हो, वह अब गैरकानूनी माना जाएगा. 

क्या दुकानदार पुराना स्टॉक बेच सकते हैं?

इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल दुकानदारों के सामने खड़ा हो गया है. लेकिन यह साफ है कि बैन लागू होने के बाद न तो नया और न ही पुराना कोई भी स्टॉक बेचा जा सकता है. यानी जिन दुकानों में पहले से गुटखा या तंबाकू रखा है, उसे भी बेचने की अनुमति नहीं होगी. भंडारण करना भी कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा. 

सरकार ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया?

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक तंबाकू और निकोटिन से बने उत्पाद कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में शामिल हैं. मुंह, गले, पेट, फेफड़े और किडनी से जुड़े कैंसर का खतरा इनसे कई गुना बढ़ जाता है. इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर और विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इन्हें कैंसर पैदा करने वाला घोषित कर चुके हैं.

ओडिशा में स्थिति कितनी गंभीर है?

आंकड़े बताते हैं कि ओडिशा में 42 प्रतिशत से ज्यादा वयस्क स्मोकलेस तंबाकू का सेवन करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है. खासतौर पर बच्चे और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं. कम उम्र में शुरू हुई यह लत न सिर्फ ओरल हेल्थ खराब करती है, बल्कि भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण भी बनती है. 

किस कानून के तहत लगाया गया बैन?

यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत लगाया गया है. इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए लिया गया है.

Published at : 22 Jan 2026 04:41 PM (IST)
