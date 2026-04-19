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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजउत्तर कोरिया के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें, जानें सबसे ज्यादा किसकी रेंज

उत्तर कोरिया के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें, जानें सबसे ज्यादा किसकी रेंज

उत्तर कोरिया के नए मिसाइल परीक्षण ने वैश्विक तनाव बढ़ा दिया है. अनुमानों के अनुसार, प्योंगयांग के पास सैकड़ों मिसाइलें हैं, जिनमें अमेरिका तक मार करने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Apr 2026 01:11 PM (IST)
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  • उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु वॉरहेड होने का अनुमान.

उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण एक बार फिर वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है. हाल ही में पूर्वी तट के सिनपो क्षेत्र से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्योंगयांग अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से विस्तार दे रहा है. समुद्र में हुई मिसाइलों की यह हलचल न केवल दक्षिण कोरिया और जापान के लिए एक चेतावनी है, बल्कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर उत्तर कोरिया की असली मारक क्षमता कितनी है.

सैन्य शक्ति का खतरनाक प्रदर्शन

उत्तर कोरिया की ओर से हालिया मिसाइल परीक्षण ने क्षेत्र में एक बार फिर से सुरक्षात्मक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. दक्षिण कोरिया के 'ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, ये मिसाइलें सिनपो क्षेत्र से दागी गईं, जो कि एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है. इस तरह के परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य न केवल अपनी मिसाइल तकनीक का परीक्षण करना होता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत को अपनी बढ़ती सैन्य ताकत और आक्रामकता का संदेश देना भी होता है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पूरे एशियाई क्षेत्र में भू-राजनीतिक अस्थिरता पहले से ही काफी ज्यादा है.

उत्तर कोरिया के पास मिसाइलों का विशाल जखीरा

रक्षा विशेषज्ञों और विभिन्न खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का एक विशाल और विविध भंडार मौजूद है. अनुमानों की मानें तो प्योंगयांग के पास आज की तारीख में 360 से लेकर 1000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं. इन मिसाइलों के भंडार में सबसे बड़ी संख्या छोटी दूरी की मिसाइलों की है, जिनमें 'हवासोंग-11डी' और पुरानी 'स्कड' श्रेणी की मिसाइलें शामिल हैं. यह बड़ी तादाद उन्हें क्षेत्रीय संघर्षों में एक बेहद खतरनाक और अस्थिर करने वाला खिलाड़ी बनाती है.

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सबसे लंबी बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता का सच

जब बात उत्तर कोरिया की मिसाइल रेंज की आती है, तो 'हवासोंग-17' और 'हवासोंग-18' सबसे ऊपर नजर आती हैं. इन अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) को देश की सबसे ताकतवर हथियार प्रणाली माना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इनकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है. इतनी लंबी रेंज का मतलब साफ है कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की जमीन से सीधे अमेरिका के मुख्य भू-भाग को अपना निशाना बनाने की पूरी क्षमता रखती हैं. यह तकनीक प्योंगयांग के लिए एक बड़ा रणनीतिक हथियार बन गई है. 

परमाणु हथियारों का बढ़ता खतरा

सिर्फ मिसाइलों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनमें परमाणु वारहेड ले जाने की क्षमता दुनिया के लिए असली चिंता है. वर्तमान आंकड़ों के आधार पर उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु वॉरहेड होने का अनुमान है. इन वॉरहेड्स को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर तैनात करने की क्षमता ने उत्तर कोरिया के खतरे के स्तर को कई गुना बढ़ा दिया है. 'हवासोंग-15' जैसी मिसाइलें भी, जिनकी रेंज लगभग 13,000 किलोमीटर तक आंकी गई है, इस बात का प्रमाण हैं कि उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु डिलीवरी प्रणाली में बहुत सुधार किया है.

ठोस ईंधन तकनीक की बढ़ती ताकत

हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने तरल ईंधन वाली मिसाइलों से हटकर ठोस ईंधन आधारित तकनीक पर काफी ध्यान केंद्रित किया है. ठोस ईंधन वाली मिसाइलें, जैसे कि 'हवासोंग-18', तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में अधिक सुरक्षित और लॉन्च के लिए त्वरित मानी जाती हैं. इनका फायदा यह है कि इन्हें बहुत कम समय में तैयार करके दागा जा सकता है, जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका कम मिलता है. यह तकनीक प्योंगयांग के मिसाइल कार्यक्रम में एक बड़ा तकनीकी सुधार माना जा रहा है, जो सुरक्षा तंत्र को भेदने में सक्षम है.

क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर असर

उत्तर कोरिया का यह मिसाइल विस्तार केवल दक्षिण कोरिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए चुनौती है. जब भी सिनपो जैसे क्षेत्रों से परीक्षण होते हैं, तो पड़ोसी देशों की सुरक्षा मशीनरी तुरंत अलर्ट पर आ जाती है. उत्तर कोरिया के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलें अब केवल क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका वैश्विक पहुंच का दायरा चिंताजनक है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद प्योंगयांग का अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ाना इस बात को दर्शाता है कि उनकी रणनीति अपने पड़ोसी देशों और महाशक्तियों को दबाव में रखने की है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 01:11 PM (IST)
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North Korea Ballistic Missiles North Korea Missile Test
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