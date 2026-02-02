Non Vegetarian Population: भारत में खाने की आदतों पर अक्सर इमोशनल, कल्चरल और पॉलिटिकल नजरिए से बात की जाती है. शाकाहार को अक्सर सबसे आम बताया जाता है और मांस खाने को चुनिंदा या फिर क्षेत्रीय माना जाता है. हालांकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है. डेटा से पता चलता है कि भारत में नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा है. आइए जानते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत लोग नॉन वेजिटेरियन है.

ज्यादातर भारतीय राज्यों में मांस खाना आम

डेटा के मुताबिक भारत के तीन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में ज्यादातर आबादी नॉन वेजीटेरियन खाना खाती है. पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और तटीय भारत के बड़े हिस्सों में नॉन वेजिटेरियन लोगों का हिस्सा 90% से 100% के बीच है. नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में लगभग सभी लोग मांस खाते हैं. इनके आंकड़े 99% से 100% तक पहुंचते हैं. केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में भी नॉन वेजिटेरियन आबादी काफी ज्यादा है और यह आबादी 95% से ऊपर है.

इसके उलट कुछ उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में यह प्रतिशत कम है. लेकिन यहां पर भी नॉन वेजिटेरियन लोग आबादी का 40% से 55% हैं. डेटा से यह साफ होता है कि शाकाहार भले ही सांस्कृतिक रूप से प्रमुख हो लेकिन यह पूरे देश में खाने का मुख्य पैटर्न नहीं है.

वक्त के साथ नॉन वेजिटेरियन लोगों की बढ़ती संख्या

पिछले दो दशकों में नॉन वेजिटेरियन लोगों के हिस्से में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है. पुरुषों में नॉन वेजिटेरियन लोगों का अनुपात 2006 में 80% से बढ़कर 2016 में 83% हो गया. 2021 में यह अनुपात 87% तक पहुंच गया. महिलाओं में भी यह बढ़ोतरी देखने को मिली. 2006 में 71% से बढ़कर 2016 में 73% और 2021 में 75% हो गई.

अमीर गरीब का अंतर साफ

सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक यह है कि नॉन वेजिटेरियन खाने की खपत में दौलत के आधार पर अच्छा खासा अंतर है. सबसे गरीब महिलाओं में से लगभग 83% नॉन वेजिटेरियन खाना खाती हैं. यह आंकड़ा दौलत के साथ लगातार घटता जाता है और सबसे अमीर महिलाओं में 64% तक गिर जाता है. पुरुषों के लिए भी पैटर्न ऐसा ही है. सबसे गरीब पुरुषों में से लगभग 92% नॉन वेजिटेरियन हैं और सबसे अमीर पुरुषों में यह संख्या 79% की है. यह दिखाता है कि इनकम के साथ शाकाहार बढ़ता है खासकर महिलाओं में.

कभी-कभी ही खाया जाता है नॉनवेज

नॉन वेजिटेरियन लोगों की ज्यादा संख्या के बावजूद डेटा से ऐसा पता चलता है कि ज्यादातर भारतीय कभी-कभी ही नॉनवेज खाते हैं. सिर्फ 2.5% लोग रोजाना चिकन या फिर मांस खाते हैं जबकि 44.7% लोग इसे कभी-कभी खाते हैं. अंडे खाने का पैटर्न भी ऐसा ही है. सिर्फ 7.9% लोग रोजाना अंडे खाते हैं और 34.6% लोग कभी-कभी खाते हैं. इसी के साथ मछली का सेवन भी सीमित है. 8.4% लोग रोजाना मछली खाते हैं और 43.4% लोग कभी-कभी खाते हैं.

ये भी पढ़ें: खुद को बम से उड़ाने के लिए कैसे तैयार हो जाता है इंसान, क्या होते हैं फिदायीन और कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग?