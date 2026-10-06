नोबेल प्राइज विनर को कितना कैश मिलता है, कहां से आता है यह पैसा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नोबेल पुरस्कार राशि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से शुरू हुई।

नोबेल फाउंडेशन निवेश से मिले मुनाफे से पुरस्कार देता है।

अर्थशास्त्र पुरस्कार स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा वित्तपोषित है।

Nobel Prize 2026: नोबेल पुरस्कार जीतना विज्ञान, साहित्य और मानवीय कार्यों की दुनिया में सबसे बड़े सम्मानों में से एक. आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय पहचान के साथ-साथ नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक अच्छी खासी नकद राशि भी दी जाती है. 2026 में हर नोबेल पुरस्कार की नकद राशि 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है. इससे इस पुरस्कार की कीमत $1.2 मिलियन से ज्यादा हो जाती है.

मेडिसिन के क्षेत्र में 2026 का नोबेल पुरस्कार जर्मनी के पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल और अमेरिका के कार्ल डाइसेरोथ उनके उसे काम के लिए दिया गया है जिससे ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक विकसित करने में मदद मिली. यह तकनीक वैज्ञानिकों को रोशनी के जरिए खास न्यूरॉन्स को कंट्रोल करके उनके काम करने के तरीके को समझने में मदद करती है. इसी बीच आइए जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार के साथ दी जाने वाली नकद राशि का पैसा कहां से आता है.

अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति से बना पुरस्कार फंड

नोबेल पुरस्कार की रकम की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक,‌ आविष्कारक और बिजनेसमैन अल्फ्रेड नोबेल से जुड़ी है. ये डायनामाइट के आविष्कार के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं.

नोबेल का निधन 1896 में हुआ और उन्होंने अपनी वसीयत में निर्देश दिया कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के लिए पुरस्कार शुरू करने में इस्तेमाल किया जाए जिन्होंने मानवता के लिए बड़ा योगदान दिया है. इस मकसद के लिए उनकी संपत्ति से लगभग 3.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर अलग रखे गए थे. पैसे का प्रबंधन करने और यह पक्का करने के लिए कि पुरस्कारों का आर्थिक आधार पीढ़ियों तक बना रहे 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी.





मूल रकम का निवेश किया जाता है

नोबेल फाउंडेशन हर साल सिर्फ मूल पूंजी खर्च नहीं करता है. इसके बजाय फंड को इक्विटी, बॉन्ड, रियल एस्टेट और वैकल्पिक निवेश सहित कई तरह की संपत्तियों में निवेश किया जाता है. इन निवेशों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल नोबेल पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार प्रणाली को चलाने से जुड़े प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है.

निवेश पर आधारित इस तरीके से फाउंडेशन को दशकों से अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और बढ़ाने में मदद मिली है. 2024 तक नोबेल फाउंडेशन की संपत्ति लगभग 6.6 बिलियन स्वीडिश क्रोनर तक पहुंच गई थी. दूसरे शब्दों में आज विजेताओं को दी जाने वाली नोबेल पुरस्कार की राशि का ज्यादातर हिस्सा उस संपत्ति से मिलने वाले फायदे से आता है जिसे अल्फ्रेड नोबेल एक सदी से भी पहले छोड़ गए थे.





एक से ज्यादा लोग जीतने पर क्या होता है?

नोबेल पुरस्कार हमेशा किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता. कुछ कैटेगरी में दो या फिर तीन लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिल सकता है. जब एक से ज्यादा विजेता होते हैं तो पुरस्कार की राशि को उनके बीच बांट दिया जाता है.

जैसे अगर तीन लोग पुरस्कार को बराबर बांटते हैं तो 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि हर व्यक्ति के लिए लगभग 4 मिलियन क्रोनर होगी. इस वजह से इस पुरस्कार में अंतरराष्ट्रीय पहचान के साथ-साथ काफी आर्थिक फायदा भी मिलता है.

हालांकि किसी व्यक्ति को मिलने वाली असल राशि इस बात पर निर्भर होती है कि पुरस्कार कैसे बांटा गया है और उस पर कौन-कौन से टैक्स लागू होते हैं.

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इकोनॉमिक्स प्राइज के लिए फंडिंग का अलग इंतजाम

इकोनॉमिक साइंसेज में पुरस्कार के मामले में एक जरूरी अपवाद है. अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में पांच पुरस्कार कैटेगरी तय की गई थी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर और पीस. इकोनॉमिक्स को उसमें शामिल नहीं किया गया था.

1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने अपनी 300वीं सालगिरह के मौके पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक्स साइंसेज में पुरस्कार की शुरुआत की. मूल 5 नोबेल पुरस्कारों के उलट इकोनॉमिक्स प्राइज के लिए फंडिंग का इंतजाम अलग है. इसकी पुरस्कार राशि बैंक देती है ना कि यह सीधे अल्फ्रेड नोबेल के मूल फंड से आती है.

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