वाकई 10 मिनट में सामान देते हैं ब्लिंकिट-जेप्टो, इसमें डिलीवरी बॉय का क्या-क्या होता है दांव पर?

भारत में क्विक कॉमर्स यानी बेहद तेज डिलीवरी का चलन बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है. Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart और Dunzo Daily जैसे ऐप्स ने 10 मिनट में सामान डिलीवरी को अपनी पहचान बना लिया था. लेकिन इसी रफ्तार ने डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और सेहत पर सवाल खड़े कर दिए. यूनियन लेबर मंत्री मनसुख मांडविया के साथ कई दौर की बातचीत के बाद कंपनियों ने यह तय किया कि अब वे ग्राहकों से 10 मिनट में सामान डिलीवरी की गारंटी का दावा नहीं करेंगी. मकसद साफ है, काम का दबाव कम करना और सड़क पर हो रहे जोखिम को घटाना.

दरअसल जब ग्राहक घर बैठे झटपट सामान पाता है, तब सड़क पर दौड़ रहा डिलीवरी बॉय किन हालात से गुजरता है, इसका अंदाजा कम ही लोगों को होता है. अब जब सरकार ने दखल दिया है, तो इस तेज रफ्तार मॉडल की असली कहानी सामने आ रही है.

कितने फीसदी ऐप सच में 10 मिनट में देते थे डिलीवरी?

इंडस्ट्री से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, क्विक कॉमर्स के शुरुआती दौर में करीब 30 से 40 फीसदी ऑर्डर ही तय 10 मिनट के अंदर पूरे हो पाते थे. बाकी ऑर्डर 12 से 20 मिनट या उससे ज्यादा समय लेते थे. यानी यह दावा पूरी तरह हर ऑर्डर पर लागू नहीं होता था, लेकिन मार्केटिंग में इसे ऐसे पेश किया गया जैसे हर सामान 10 मिनट में ही पहुंचेगा.

टॉप ऐप और कंपनियां कौन-सी रहीं?

10 मिनट डिलीवरी मॉडल को सबसे आक्रामक तरीके से Zepto और Blinkit ने अपनाया था. Blinkit, जो पहले Grofers के नाम से जाना जाता था, किराने के सामान में इस रेस का बड़ा नाम बना. Zepto ने माइक्रो वेयरहाउस यानी डार्क स्टोर्स के जरिए तेजी से बाजार पकड़ा. Swiggy Instamart और Dunzo Daily भी 10 से 20 मिनट की डिलीवरी का दावा करते रहे. Flipkart Minutes ने भी कुछ शहरों में अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी की शुरुआत की, लेकिन अब सभी प्लेटफॉर्म्स ने अपनी टैगलाइन और वादों में बदलाव कर लिया है.

10 मिनट की डिलीवरी कैसे होती थी?

इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ थे डार्क स्टोर्स. ये छोटे वेयरहाउस शहर के बीचोंबीच बनाए गए ताकि ग्राहक और सामान की दूरी कम हो. ऐप में ऑर्डर आते ही सिस्टम नजदीकी स्टोर चुनता, वहां पहले से तय तरीके से रखा सामान 60 से 90 सेकंड में पैक होता और राइडर को सबसे छोटा रास्ता दिखाया जाता था. तकनीक और प्लानिंग ने समय तो बचाया, लेकिन इंसान पर दबाव कई गुना बढ़ गया था.

डिलीवरी बॉय का क्या-क्या दांव पर था?

10 मिनट का लक्ष्य पूरा करने के लिए डिलीवरी पार्टनर्स पर लगातार समय का दबाव रहता था. कई बार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार और जोखिम भरे रास्ते अपनाने पड़ते थे. डिलीवरी बॉय के लिए दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता था. इसके अलावा हर शिकायत या देरी पर पैसे कटने का डर अलग से रहता था, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ता गया था.

डिलीवरी बॉय को कितना मिलता है पैसा?

PAIGAM नाम की संस्था के 2022-23 के सर्वे के अनुसार, 64 फीसदी डिलीवरी और टैक्सी वर्कर्स की रोज की कमाई 200 से 600 रुपये के बीच थी. 34 फीसदी से ज्यादा राइडर्स ने बताया था कि EMI, पेट्रोल और बाइक के मेंटेनेंस का खर्च निकालने के बाद महीने में 10 हजार रुपये भी नहीं बचते हैं. करीब आधे राइडर्स महीने में एक भी छुट्टी नहीं ले पाते और रोज 100 से 150 किलोमीटर बाइक चलाने के बावजूद परिवार को समय नहीं दे पाते हैं.

डिलीवरी बॉय को कितने फीसदी लोग देते हैं टिप?

टिप देने के मामले में आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी में सिर्फ 3 से 5 फीसदी ग्राहक ही टिप देते हैं. यानी करीब 25 में से सिर्फ 1 ग्राहक ऐसा करता है. कम समय की डिलीवरी और न्यूनतम बातचीत की वजह से लोग इसे जरूरी नहीं समझते, जबकि राइडर की मेहनत उतनी ही होती है.

