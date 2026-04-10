Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बने, बिहार की जिम्मेदारियां बदलीं।

सांसद के तौर पर वेतन मिलने से पेंशन रुकेगी।

जनता के पैसे से दोहरा लाभ नहीं लेने का नियम।

कार्यकाल समाप्त होने पर पेंशन फिर से शुरू होगी।

Nitish Kumar Oath: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की शपथ ले ली है. अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं. बिहार में हुए इस राजनीतिक बदलाव के बाद अब नीतीश कुमार की जिम्मेदारियां भी बदल चुकी हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी नीतीश कुमार को बिहार सरकार से पेंशन मिलेगी. जानें क्या कहता है कानून.

दोहरे लाभ का नियम लागू नहीं

मौजूदा नियमों के मुताबिक नीतीश कुमार किसी सार्वजनिक पद पर रहते हुए एक ही समय में पेंशन और वेतन दोनों नहीं ले सकते. क्योंकि अब उन्हें सांसद के तौर पर वेतन मिलेगा इस वजह से बिहार सरकार से मिलने वाली उनकी पेंशन उनके कार्यकाल के दौरान रोक दी जाएगी. यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कोष से एक समय में दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए.

राज्यसभा सांसद के तौर पर वेतन

राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार को लगभग ₹1.24 लाख से ₹1.25 लाख का एक निश्चित मासिक वेतन मिलेगा. इसके अलावा सांसदों को अलग-अलग भत्ते और लाभ भी मिलते हैं. इसी के साथ सांसद के तौर पर संसद सत्र के दौरान ₹2500 प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है और हर महीने ₹75000 कार्यकाल खर्च और ₹50000 स्टाफ वेतन के साथ ₹25000 स्टेशनरी के लिए भी दिए जाते हैं.

पेंशन के लिए अनिवार्य घोषणा

पेंशन पाने के लिए पूर्व विधायकों या मुख्यमंत्रियों को हर साल एक घोषणा पत्र जमा करना होता है. इस घोषणा पत्र में यह पुष्टि की जाती है कि वे कोई लाभ का पद धारण नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई सरकारी वेतन ले रहे हैं. अब क्योंकि नीतीश कुमार सांसद होंगे इस वजह से वे इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे. इसके चलते उनकी पेंशन अब रोक दी जाएगी.

कब होगी पेंशन फिर से शुरू?

यह रोक स्थायी नहीं होती. एक बार जब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे या फिर पद छोड़ देंगे तो वे फिर से बिहार सरकार से अपनी पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे.

अतीत के अपवाद और विवाद

हालांकि नियम साफ तौर पर एक साथ वेतन और पेंशन लेने पर रोक लगाते हैं. फिर भी आरटीआई रिपोर्ट्स के जरिए से कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ नेताओं ने कथित तौर पर दोनों लाभ लिए हैं. ऐसे मामलों को वित्तीय अनियमितताएं या फिर आर्थिक अपराध कहा गया है.

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