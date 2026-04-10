हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNitish Kumar Oath: क्या राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी नीतीश कुमार को मिलती रहेगी बिहार सरकार से पेंशन, क्या है नियम?

Nitish Kumar Oath: क्या राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी नीतीश कुमार को मिलती रहेगी बिहार सरकार से पेंशन, क्या है नियम?

Nitish Kumar Oath: नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है. आइए जानते हैं कि क्या अब उन्हें बिहार सरकार से पेंशन मिलेगी या नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Apr 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बने, बिहार की जिम्मेदारियां बदलीं।
  • सांसद के तौर पर वेतन मिलने से पेंशन रुकेगी।
  • जनता के पैसे से दोहरा लाभ नहीं लेने का नियम।
  • कार्यकाल समाप्त होने पर पेंशन फिर से शुरू होगी।

Nitish Kumar Oath: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की शपथ ले ली है. अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं. बिहार में हुए इस राजनीतिक बदलाव के बाद अब नीतीश कुमार की जिम्मेदारियां भी बदल चुकी हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी नीतीश कुमार को बिहार सरकार से पेंशन मिलेगी. जानें क्या कहता है कानून.

दोहरे लाभ का नियम लागू नहीं 

मौजूदा नियमों के मुताबिक नीतीश कुमार किसी सार्वजनिक पद पर रहते हुए एक ही समय में पेंशन और वेतन दोनों नहीं ले सकते. क्योंकि अब उन्हें सांसद के तौर पर वेतन मिलेगा इस वजह से बिहार सरकार से मिलने वाली उनकी पेंशन उनके कार्यकाल के दौरान रोक दी जाएगी. यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कोष से एक समय में दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए. 

राज्यसभा सांसद के तौर पर वेतन 

राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार को लगभग ₹1.24 लाख से ₹1.25 लाख का एक निश्चित मासिक वेतन मिलेगा. इसके अलावा सांसदों को अलग-अलग भत्ते और लाभ भी मिलते हैं. इसी के साथ सांसद के तौर पर संसद सत्र के दौरान ₹2500 प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है और हर महीने ₹75000 कार्यकाल खर्च और ₹50000 स्टाफ वेतन के साथ ₹25000 स्टेशनरी के लिए भी दिए जाते हैं.

पेंशन के लिए अनिवार्य घोषणा 

पेंशन पाने के लिए पूर्व विधायकों या मुख्यमंत्रियों को हर साल एक घोषणा पत्र जमा करना होता है. इस घोषणा पत्र में यह पुष्टि की जाती है कि वे कोई लाभ का पद धारण नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई सरकारी वेतन ले रहे हैं.  अब क्योंकि नीतीश कुमार सांसद होंगे इस वजह से वे इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे. इसके चलते उनकी पेंशन अब रोक दी जाएगी. 

कब होगी पेंशन फिर से शुरू? 

यह रोक स्थायी नहीं होती. एक बार जब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे या फिर पद छोड़ देंगे तो वे फिर से बिहार सरकार से अपनी पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे. 

अतीत के अपवाद और विवाद 

हालांकि नियम साफ तौर पर एक साथ वेतन और पेंशन लेने पर रोक लगाते हैं. फिर भी आरटीआई रिपोर्ट्स के जरिए से कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ नेताओं ने कथित तौर पर दोनों लाभ लिए हैं. ऐसे मामलों को वित्तीय अनियमितताएं या फिर आर्थिक अपराध कहा गया है.

यह भी पढ़ें: मुस्लिम होने के बावजूद एक-दूसरे से कितने अलग हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी, दोनों के मत में क्या अंतर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
MP Pension Nitish Kumar Oath Rajya Sabha Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Nitish Kumar Oath: क्या राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी नीतीश कुमार को मिलती रहेगी बिहार सरकार से पेंशन, क्या है नियम?
क्या राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी नीतीश कुमार को मिलती रहेगी बिहार सरकार से पेंशन, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
Islamabad Serena Hotel Fare: पाकिस्तान के जिस सेरेना होटल में रुकेगा अमेरिका-ईरान का डेलीगेशन, वहां एक रात का किराया कितना?
पाकिस्तान के जिस सेरेना होटल में रुकेगा अमेरिका-ईरान का डेलीगेशन, वहां एक रात का किराया कितना?
जनरल नॉलेज
मुस्लिम होने के बावजूद एक-दूसरे से कितने अलग हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी, दोनों के मत में क्या अंतर?
मुस्लिम होने के बावजूद एक-दूसरे से कितने अलग हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी, दोनों के मत में क्या अंतर?
जनरल नॉलेज
KKR vs LSG IPL 2026: किस शहर के रहने वाले हैं मुकुल चौधरी, जिन्होंने कोलकाता के जबड़े से छीन ली जीत?
किस शहर के रहने वाले हैं मुकुल चौधरी, जिन्होंने कोलकाता के जबड़े से छीन ली जीत?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, असम के CM की पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, असम के CM की पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
बिहार
Explained: सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में सम्राट, मंगल पांडे समेत 5 बड़े नामों का क्या होगा?
सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में 5 बड़े नामों का क्या होगा?
टेक्नोलॉजी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी EVM चेक करने की इजाजत, मशीन के किन पार्ट्स की होगी जांच?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी EVM चेक करने की इजाजत, मशीन के किन पार्ट्स की होगी जांच?
शिक्षा
CRPF Recruitment 2026: सीआरपीएफ में निकली कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई?
सीआरपीएफ में निकली कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget