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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTabinda Sanpal: कौन हैं तंबिदा संपाल? जिन्हें हर साल 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं उनके अरबपति पति, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

Tabinda Sanpal: कौन हैं तंबिदा संपाल? जिन्हें हर साल 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं उनके अरबपति पति, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

Tabinda Sanpal: हाल ही में एक शो में तबिंदा संपाल ने यह दावा किया है कि उनके पति उन्हें हर साल लगभग 3 किलो सोना तोहफे में देते हैं. आइए जानते हैं कितनी है उनकी नेट वर्थ.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 May 2026 01:17 PM (IST)
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  • देसी बिलिंग शो में तबिंदा संपाल ने बताई पति की तोहफे की कहानी
  • पति सतीश संपाल हर साल देते हैं 3 किलो सोना
  • तबिंदा के पास 40 किलो सोना, जिसकी कीमत ₹200 करोड़
  • सतीश संपाल दुबई के बड़े भारतीय बिजनेसमैन, नेट वर्थ ₹8000 करोड़

Tabinda Sanpal: नेटफ्लिक्स पर हाल ही में देसी बिलिंग नाम से एक रियलिटी सीरीज शुरू हुई है. इसमें कई अमीर बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और सोशलाइट्स नजर आ रहे हैं. इस शो में एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश भी शामिल हैं. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला कपल है तबिंदा संपाल और उनके पति सतीश संपाल. तबिंदा संपाल तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने शो में यह दावा किया कि उनके पति उन्हें हर साल लगभग 3 किलोग्राम सोना तोहफे में देते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास अभी करीब 40 किलोग्राम सोना है. इस सोने के अनुमानित कीमत कथित तौर पर ₹200 करोड़ से ज्यादा है. 

कौन है तबिंदा संपाल?

तबिंदा संपाल एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं और ANAX Capital Asset Management की फाउंडर और डायरेक्टर हैं. अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए जाने जाने के अलावा दुबई की कॉर्पोरेट दुनिया में उनकी एक स्वतंत्र व्यावसायिक पहचान भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लंदन में बिजनेस और फाइनेंस की पढ़ाई की है और उन्हें दुबई की प्रभावशाली बिजनेस वुमन में गिना जाता है.

यह भी पढ़ेंः कितनी है एक सूर्यास्त्र की कीमत, जो 300 किमी दूर बैठे दुश्मन को कर देगा नेस्तनाबूद?

उनके पति उन्हें हर साल सोना तोहफे में देते हैं 

रियलिटी शो में तबिंदा संपाल के बयान के मुताबिक उनके पति सतीश को सोने और लग्जरी चीजों का काफी शौक है. उन्होंने दावा किया कि वह उन्हें हर साल लगभग 3 किलोग्राम सोना तोहफे में देते हैं. मौजूदा भारतीय बाजार कीमतों के आधार पर 3 किलोग्राम सोने की कीमत 4.5 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है. तबिंदा संपाल ने आगे बताया कि उनके सोने का कुल कलेक्शन अब लगभग 40 किलोग्राम तक पहुंच गया है. जिसकी अनुमानित कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है. 

सतीश संपाल कौन हैं?

सतीश संपाल दुबई में रहने वाले एक भारतीय बिजनेसमैन हैं जो मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 15 साल की उम्र में सिर्फ ₹80,000 लेकर दुबई चले गए थे. सालों की मेहनत और करियर के शुरुआती दौर में काफी संघर्ष करने के बाद उन्होंने कथित तौर पर एक काफी बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया. आज उन्हें ANAX Holding के फाउंडर और चेयरमैन के तौर पर जाना जाता है. 

रिपोर्ट के मुताबिक उनके बड़े बिजनेस ग्रुप की कीमत लगभग 3  बिलियन डॉलर है जो की लगभग ₹25000 करोड़ के बराबर है. वहीं उनकी निजी कुल संपत्ति लगभग ₹8000 करोड़ होने का अनुमान है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 May 2026 01:17 PM (IST)
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