Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom देसी बिलिंग शो में तबिंदा संपाल ने बताई पति की तोहफे की कहानी

पति सतीश संपाल हर साल देते हैं 3 किलो सोना

तबिंदा के पास 40 किलो सोना, जिसकी कीमत ₹200 करोड़

सतीश संपाल दुबई के बड़े भारतीय बिजनेसमैन, नेट वर्थ ₹8000 करोड़

Tabinda Sanpal: नेटफ्लिक्स पर हाल ही में देसी बिलिंग नाम से एक रियलिटी सीरीज शुरू हुई है. इसमें कई अमीर बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और सोशलाइट्स नजर आ रहे हैं. इस शो में एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश भी शामिल हैं. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला कपल है तबिंदा संपाल और उनके पति सतीश संपाल. तबिंदा संपाल तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने शो में यह दावा किया कि उनके पति उन्हें हर साल लगभग 3 किलोग्राम सोना तोहफे में देते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास अभी करीब 40 किलोग्राम सोना है. इस सोने के अनुमानित कीमत कथित तौर पर ₹200 करोड़ से ज्यादा है.

कौन है तबिंदा संपाल?

तबिंदा संपाल एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं और ANAX Capital Asset Management की फाउंडर और डायरेक्टर हैं. अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए जाने जाने के अलावा दुबई की कॉर्पोरेट दुनिया में उनकी एक स्वतंत्र व्यावसायिक पहचान भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लंदन में बिजनेस और फाइनेंस की पढ़ाई की है और उन्हें दुबई की प्रभावशाली बिजनेस वुमन में गिना जाता है.

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उनके पति उन्हें हर साल सोना तोहफे में देते हैं

रियलिटी शो में तबिंदा संपाल के बयान के मुताबिक उनके पति सतीश को सोने और लग्जरी चीजों का काफी शौक है. उन्होंने दावा किया कि वह उन्हें हर साल लगभग 3 किलोग्राम सोना तोहफे में देते हैं. मौजूदा भारतीय बाजार कीमतों के आधार पर 3 किलोग्राम सोने की कीमत 4.5 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है. तबिंदा संपाल ने आगे बताया कि उनके सोने का कुल कलेक्शन अब लगभग 40 किलोग्राम तक पहुंच गया है. जिसकी अनुमानित कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है.

सतीश संपाल कौन हैं?

सतीश संपाल दुबई में रहने वाले एक भारतीय बिजनेसमैन हैं जो मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 15 साल की उम्र में सिर्फ ₹80,000 लेकर दुबई चले गए थे. सालों की मेहनत और करियर के शुरुआती दौर में काफी संघर्ष करने के बाद उन्होंने कथित तौर पर एक काफी बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया. आज उन्हें ANAX Holding के फाउंडर और चेयरमैन के तौर पर जाना जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक उनके बड़े बिजनेस ग्रुप की कीमत लगभग 3 बिलियन डॉलर है जो की लगभग ₹25000 करोड़ के बराबर है. वहीं उनकी निजी कुल संपत्ति लगभग ₹8000 करोड़ होने का अनुमान है.

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