हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजनेपाल से लेकर भारत तक मस्जिदों के पास बवाल, जानें किस मस्जिद पर सबसे ज्यादा हुआ हंगामा?

नेपाल से लेकर भारत तक मस्जिदों के पास बवाल, जानें किस मस्जिद पर सबसे ज्यादा हुआ हंगामा?

नेपाल से भारत तक मस्जिदों से जुड़े विवाद बार-बार माहौल को गरमा रहे हैं. आइए जानें कि किस मस्जिद को लेकर अब तक सबसे ज्यादा विवाद हुआ और वो विवाद आखिर कितना भयानक रहा.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Jan 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल के परसा जिले के बीरगंज शहर में हाल ही में एक मस्जिद में तोड़फोड़ के आरोपों के बाद दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया. हालात इतने बिगड़े कि स्थानीय प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा. बीरगंज भारत के रक्सौल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, इसलिए सुरक्षा कारणों से भारत की सीमा पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया. प्रशासन का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर मस्जिदों के आसपास बार-बार बवाल क्यों होता है और इतिहास में किस मस्जिद ने सबसे ज्यादा विवाद झेला? चलिए जान लेते हैं. 

नेपाल में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाएं

नेपाल में हाल के वर्षों में सांप्रदायिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है. 2025 में जेन-जी आंदोलन के बाद राजनीतिक बदलाव और सत्ता परिवर्तन हुआ. अब देश में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होने हैं. ऐसे में छोटी-छोटी घटनाएं भी बड़ा रूप ले लेती हैं. बीरगंज से पहले दक्षिणी धनुषा जिले में भी एक मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, जिसने माहौल को और संवेदनशील बना दिया.

भारत-नेपाल सीमा पर असर

बीरगंज में बवाल का सीधा असर भारत-नेपाल सीमा पर दिखा. रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया. दोनों देशों के प्रशासन की नजर इस बात पर है कि हालात सीमा पार तनाव का रूप न लें. सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या हिंसा को रोका जा सके.

भारत में मस्जिदों से जुड़े पुराने विवाद

अगर भारत की बात करें तो मस्जिदों से जुड़े विवाद कोई नई बात नहीं हैं. इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा और हंगामे का केंद्र अयोध्या की बाबरी मस्जिद रही है. इस मस्जिद को लेकर दशकों तक कानूनी और राजनीतिक संघर्ष चला. दावा किया गया था कि यह राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, बाद में साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर हुआ था. बता दें कि 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, जिसने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया.

किस मस्जिद का सबसे बड़ा और लंबा विवाद

बाबरी मस्जिद का विवाद भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सांप्रदायिक और कानूनी संघर्ष माना जाता है. वर्षों तक अदालतों में मामला चला और समाज दो ध्रुवों में बंटता रहा. बाबरी मस्जिद का मसला आज भी इस बात की मिसाल है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद किस तरह पूरे देश के माहौल को बदल सकते हैं.

अटाला मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद

हाल के वर्षों में बाबरी मस्जिद के अलावा भी कुछ मस्जिदें विवादों में आईं. जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर 2024 में कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि यह मंदिर तोड़कर बनाई गई थी. इसके बाद कानूनी याचिकाएं दायर हुईं और मामला सुर्खियों में रहा. इसी तरह संभल की जामा मस्जिद को लेकर भी मंदिर-मस्जिद विवाद सामने आया. 2024 में यहां तनाव और हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े.

यह भी पढ़ें: क्या काम करती हैं अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी? जानें बच्चों और प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 08 Jan 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Babri Masjid Birgunj Violence Nepal Babri Masjid Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'I-PAC एक कार्पोरेट, ममता बनर्जी क्यों गई वहां?', ED रेड को लेकर बंगाल CM पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
'I-PAC एक कार्पोरेट, ममता बनर्जी क्यों गई वहां?', ED रेड को लेकर बंगाल CM पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
Advertisement

वीडियोज

Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने खोले अपने Love Life के राज Astrologer Y Rakhi के साथ
Rahu Ketu Interview: जब Dr Y Rakhi की बातें सुन चौंक गए Varun Sharma और Pulkit Samrat
BJP का Mamata Banerjee पर गंभीर आरोप, वोटर लिस्ट से लेकर पैसे तक पहुंचा खेल ! । IPAC ED Raid
West Bengal: 'गृहमंत्री के इशारे पर हो रही कार्रवाई' Mamta Banerjee का बड़ा बयान
Turkman Gate Row: तुर्कमान हिंसा को लेकर आई अभी की बड़ी खबर । Faiz-E-Ilahi । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'I-PAC एक कार्पोरेट, ममता बनर्जी क्यों गई वहां?', ED रेड को लेकर बंगाल CM पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
'I-PAC एक कार्पोरेट, ममता बनर्जी क्यों गई वहां?', ED रेड को लेकर बंगाल CM पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ट्रेंडिंग
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
यूटिलिटी
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget