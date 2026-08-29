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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजनेपाल में जिन भारतीयों को नुकसान, क्या उन्हें भी मुआवजा देगी वहां की सरकार?

नेपाल में जिन भारतीयों को नुकसान, क्या उन्हें भी मुआवजा देगी वहां की सरकार?

Indians Affected in Nepal Floods: नेपाल में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है. आइए जानते हैं कि वहां जिन भारतीयों का नुकसान हुआ है क्या नेपाल सरकार उन्हें मुआवजा देगी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 29 Aug 2026 11:43 AM (IST)
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  • नेपाल बाढ़ से 579 मृत, 2500 लापता; 320 भारतीय शामिल।
  • नेपाल सरकार ने विदेशियों के लिए कोई वित्तीय मुआवजा घोषित नहीं किया।
  • नेपाल की तत्काल प्राथमिकता बचाव कार्य; अंतरराष्ट्रीय कानून मुआवजा अनिवार्य नहीं।
  • भारतीय बीमा, नियोक्ता या भारत सरकार से वित्तीय मदद पा सकते हैं।

Indians Affected in Nepal Floods: नेपाल में आई भयानक बाढ़ ने इस आपदा से प्रभावित भारतीय नागरिकों के लिए गंभीर चिंता पैदा कर दी है और नेपाल पुलिस के मुताबिक 579 लोगों की मौत हो चुकी है इसी के साथ लगभग 2500 से ज्यादा लोग लापता हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक इस संख्या में 320 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. बचाव और राहत कार्यों के बीच एक जरूरी सवाल उठता है, क्या नेपाल सरकार उन भारतीयों को मुआवजा देगी जिन्हें बाढ़ में नुकसान हुआ है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

नेपाल सरकार का फैसला 

नेपाल सरकार ने शुरू में विदेशी खोज और बचाव टीम को शामिल न करने का संकेत दिया था. लेकिन बाद में विदेशी बचाव टीम और विशेषज्ञों से सीमित मदद लेने की मंजूरी दे दी. अब भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के विशेषज्ञों को बचाव और राहत कार्यों में मदद करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि नेपाल ने अभी तक विदेशी नागरिकों के लिए किसी खास वित्तीय मुआवजा पैकेज की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 


नेपाल में जिन भारतीयों को नुकसान, क्या उन्हें भी मुआवजा देगी वहां की सरकार?

नेपाल का तुरंत ध्यान बचाव और राहत कार्य पर 

भोटे कोसी नदी क्षेत्र और दूसरे प्रभावित इलाकों में आई भीषण बाढ़ ने एक बड़ा मानवीय संकट पैदा कर दिया है. नेपाल की तत्काल प्राथमिकता लापता लोगों का पता लगाना, फंसे हुए लोगों को बचाना और आपातकालीन चिकित्सा व दूसरी सहायता को प्रदान करना है. नेपाल सरकार ने प्रभावित इलाकों में फंसे विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद के लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी बनाई है. 

लेकिन बचाव में मदद और वित्तीय मुआवजा दो अलग-अलग बातें होती हैं. हालांकि किसी सरकार की यह जिम्मेदारी हो सकती है कि वह आपदा में फंसे लोगों की सुरक्षा और मदद करे, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि उसे प्राकृतिक आपदा की वजह से संपत्ति के नुकसान, वित्तीय नुकसान या फिर दूसरे नुकसान के लिए हर व्यक्ति को मुआवजा देना ही होगा.

क्या नेपाल को भारतीय नागरिकों को मुआवजा देना होगा? 

 ऐसा कोई सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है जो नेपाल को विदेशी नागरिकों को वित्तीय मुआवजा देने के लिए मजबूर करे, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें प्राकृतिक आपदा के दौरान नुकसान हुआ. नेपाल का घरेलू आपदा प्रबंधन ढांचा मुख्य रूप से देश के अंदर आपदा से निपटने, पुनर्वास और सहायता कार्यों को कंट्रोल करता है.  विदेशी नागरिक होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाढ़ से हुए नुकसान के लिए नेपाल सरकार से मुआवजा पाने का कोई कानूनी अधिकार मिल जाता है.

ऐसी आपात स्थिति में विदेशी नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी आमतौर पर खोज और बचाव, सुरक्षित निकालने और आपातकालीन चिकित्सा सहायता जैसे उपायों तक ही सीमित होती है. 


नेपाल में जिन भारतीयों को नुकसान, क्या उन्हें भी मुआवजा देगी वहां की सरकार?

प्रभावित भारतीयों को मुआवजा कौन दे सकता है? 

नेपाल में नुकसान झेलने वाले भारतीयों के लिए मुआवजा या फिर वित्तीय सहायता कई दूसरे तरीकों से मिल सकती है. 

 ट्रैवल या फिर लाइफ इंश्योरेंस

जिन भारतीयों ने इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है वह कवर किए गए नुकसान, मेडिकल खर्च या फिर दूसरे तय जोखिम के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी पॉलिसी में कवर किए गए मामलों में नॉमिनी को फायदे दे सकती हैं.

यह भी पढ़ेंः IIT कानपुर का शोध...मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं? जानें जवाब

एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी 

कई भारतीय रोजगार के लिए नेपाल जाते हैं. जिसमें हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कमर्शियल काम को करना शामिल है. अगर काम के दौरान किसी कर्मचारी को चोट लगती है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रैक्ट और लागू कानूनी जिम्मेदारियां यह तय कर सकती हैं कि मुआवजा दिया जाएगा या फिर नहीं. ऐसा मुआवजा आमतौर पर कर्मचारी या परिवार और एम्प्लॉयर के बीच का मामला होगा ना कि नेपाल सरकार की तरफ से अपने आप मिलने वाला पेमेंट.

भारत से मदद 

विदेश में बड़ी आपदा के मामले में भारत सरकार हालात और सरकारी फैसलों के आधार पर रहता उपाय, एक्स ग्रेशिया पेमेंट या फिर खास तौर पर घोषित पैकेज के जरिए प्रभावित भारतीय नागरिकों को मदद दे सकती है.

यह भी पढ़ेंः नेपाल की कौन सी नदी पहुंचती है यूपी-बिहार, इससे बाढ़ का कितना खतरा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 11:43 AM (IST)
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