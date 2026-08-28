नेपाल की कौन सी नदी पहुंचती है यूपी-बिहार, इससे बाढ़ का कितना खतरा?
Nepal Floods: नेपाल में आ रही बाढ़ को लेकर भारत में भी चिंता बढ़ चुकी है. बिहार और उत्तर प्रदेश में भी खतरा महसूस हो रहा है. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.
- नेपाल बाढ़ से गंडक का जलस्तर बढ़ा, यूपी-बिहार चिंतित।
- हिमनद झील बाढ़ खतरे से गंडक बैराज के गेट खुले।
- तत्काल बाढ़ खतरा टला, पर टीमें-अधिकारी अभी भी सतर्क।
Nepal Floods: नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ ने भारत में भी चिंता को बढ़ा दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल में बाढ़ का प्रभाव सिर्फ उसके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है. त्रिशूली नदी अंत में नारायणी-गंडक नदी प्रणाली का हिस्सा बन जाती है. इसका मतलब है कि भारत में आने के बाद नेपाल से अचानक पानी बढ़ने से गंडक नदी का प्रवाह प्रभावित हो सकता है. केंद्रीय जल आयोग ने भी त्रिशूली नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी है. यही वजह है कि अधिकारियों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई सीमावर्ती जिलों में निगरानी और तैयारी बढ़ा दी है.
उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चिंता का विषय
गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है. गंडक के अलावा नेपाल से निकलने वाली कई दूसरी नदी जिनमें कोसी, बागमती, कमला, घाघरा और राप्ती शामिल हैं, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की तरफ या उसमें बहती हैं.
गंडक नदी एक बड़ी चिंता का विषय
नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. नेपाल तिब्बत क्षेत्र में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के संभावित खतरे की वजह से स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है. उच्च ऊंचाई वाली हिमनद झील से अचानक पानी छोड़े जाने से छोटी अवधि में बड़ी मात्रा में पानी नीचे की तरफ जा सकता है. इससे नदी प्रणाली और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है.
बढ़ते प्रवाह को प्रबंध करने और नदी प्रणाली पर दबाव कम करने के लिए बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं. भारत में आने के बाद गंडक प्रणाली के रास्ते से बहने वाले पानी के प्रबंधन में बैराज जरूरी भूमिका निभाता है.
नेपाल की कौन-सी दूसरी नदियां यूपी और बिहार को प्रभावित करती हैं?
गंडक नेपाल के हिमालयी जल को भारतीय मैदानी इलाकों से जोड़ने वाली एकमात्र नदी नहीं है. कोसी बिहार में बहती है और राज्य में भीषण बाढ़ से जुड़ी हुई है. बागमती और कमला भी नेपाल से निकलती हैं और बिहार में बहती हैं. इसी के साथ घाघरा हिमालय क्षेत्र से निकलती है और उत्तर प्रदेश से बहाने से पहले नेपाल की करनाली नदी प्रणाली से जुड़ी होती है.
राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के लिए एक और जरूरी नदी है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारी मानसून की बारिश के दौरान इसका जल स्तर काफी बढ़ सकता है. साथ ही यह नदियां एक व्यापक सीमा पर जल निकासी नेटवर्क बनाती हैं जिसमें नेपाल में विकास सीधे भारत में बाढ़ की स्थिति को प्रभावित कर सकता है.
कौन से जिले खतरे में?
केंद्रीय जल आयोग और आपदा प्रबंधन टीम से मिली जानकारी के मुताबिक स्थिति की वजह से बिहार के 9 जिलों और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है. बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी क्षेत्र शामिल हैं. इसी के साथ उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर नेपाल नदी प्रणाली से जुड़ी नदियों के पास होने की वजह से उन क्षेत्रों में से हैं जिन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
क्या तत्काल बाढ़ का खतरा टल गया है?
हालांकि नेपाल से काफी मात्रा में पानी छोड़ा गया लेकिन स्थिति में कुछ सुधार हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जल स्तर कम होना शुरू हो गया है क्योंकि प्रवाह भारतीय सीमा की तरफ बढ़ गया है और बैराजों से होकर गुजरा है. यही वजह है कि एक बड़ी व्यापक बाढ़ का तत्काल खतरा काफी कम हो गया है. हालांकि अधिकारी अलर्ट पर हैं क्योंकि नेपाल में अतिरिक्त भारी वर्षा या फिर अपस्ट्रीम जल निर्वहन में अचानक बढ़ोतरी स्थिति को जल्दी बदल सकती है.
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प्रशासन ने उठाए एहतियाती कदम
अधिकारी बाढ़ के गंभीर होने का इंतजार करने के बजाय संवेदनशील इलाकों में एहतियाती कदम उठा रहे हैं. निचले इलाकों और नदी किनारे की बस्तियों को खाली कर लिया गया है. निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है.
इसी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है. साथ ही चौबीसों घंटे तटबंधों की निगरानी की जा रही है. लगातार निगरानी खास तौर से जरूरी है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां तेज बारिश, भूस्खलन और हिमनदी घटनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती हैं.
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