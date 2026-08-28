Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजग्लेशियर पिघले तो पहले बाढ़ आएगी या हो जाएगी पानी की कमी, क्या है बड़ा खतरा?

ग्लेशियर पिघले तो पहले बाढ़ आएगी या हो जाएगी पानी की कमी, क्या है बड़ा खतरा?

Nepal Floods: नेपाल में इस वक्त बाढ़ का कहर है. आइए जानते हैं कि अगर ग्लेशियर पिघलते हैं तो पहले बाढ़ आएगी या फिर पानी की कमी होगी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 28 Aug 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • हिमालयी ग्लेशियर पिघलने से बाढ़, झील फटने का खतरा बढ़ रहा है।
  • अचानक भारी बारिश भूस्खलन और विनाशकारी बहाव की वजह बनती है।
  • लंबे समय में, ग्लेशियर खत्म होने से नदियों में पानी घटेगा।
  • प्रमुख नदियां मौसमी हो सकती हैं, जिससे भीषण जल संकट होगा।

Nepal Floods:  नेपाल में हुई त्रासदी हिमालय में बदलते मौसम के पैटर्न से पैदा होने वाले बड़े खतरे का संकेत है. कुछ इलाकों में कुल बारिश कम होने के बावजूद कम समय में काफी ज्यादा बारिश होने से भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटना हो रही है. साथ ही बढ़ता तापमान हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलाने की रफ्तार को बढ़ा रहा है. इससे एक बड़ा सवाल उठता है. अगर ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे तो इसका पहला नतीजा क्या होगा? क्या भयानक बाढ़ आएगी या फिर पानी की कमी होगी? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.

ग्लेशियर पिघलने के बाद सबसे बड़ा खतरा 

इसका जवाब यह है कि दोनों एक ही जलवायु संकट से जुड़े हैं. लेकिन ये अलग-अलग चरणों में होते हैं. शुरुआती दौर में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बाढ़, ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि लंबे समय में ग्लेशियर के लगातार खत्म होने से नदी में बहने वाले पानी की मात्रा कम हो सकती है. इससे पानी की भारी कमी हो सकती है. दूसरे शब्दों में संकट काफी ज्यादा पानी से काफी कम पानी की स्थिति में बदल सकता है. 


ग्लेशियर पिघले तो पहले बाढ़ आएगी या हो जाएगी पानी की कमी, क्या है बड़ा खतरा?

भयानक बाढ़ और तबाही 

तेजी से पिघलते ग्लेशियर का तुरंत खतरा यह है कि ऊंचे इलाकों में जमा पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वहां से पानी का बहाव भी बढ़ जाता है. सबसे बड़े खतरों में से एक है ग्लेशियर झील का फटना. जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं चट्टान और मिट्टी से बने प्राकृतिक बांध से घिरी झीलों में पानी जमा हो सकता है. अगर दबाव काफी ज्यादा हो जाए या फिर अचानक कोई हिमस्खलन या भूस्खलन झील में आ गिरे तो प्राकृतिक बांध टूट सकते हैं. 

तब लाखों मीटर पानी, कीचड़, चट्टान और मलबा काफी तेजी से पहाड़ी घाटियों में नीचे की तरफ बह सकते हैं. नीचे की तरफ बसे समुदाय, सड़क, पुल और पनबिजली के बुनियादी ढांचे के पास प्रतिक्रिया करने के लिए काफी कम समय हो सकता है. 

अचानक आने वाली बाढ़ 

ग्लेशियर का तेजी से पिघलना अचानक आने वाली बाढ़ की वजह बन सकता है. खासकर तब जब इसके साथ काफी ज्यादा बारिश भी हो रही है. भारी बारिश, पिघलती बर्फ और अस्थिर पहाड़ी ढलानों का मेल काफी विनाशकारी बहाव पैदा कर सकता है. 

हिमालयी क्षेत्र में हाल की आपदाएं, जिनमें नेपाल और उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने और मलबे के भारी बहाव से जुड़ी घटना शामिल हैं, यह दिखाती हैं कि पानी और अस्थिर पहाड़ी इलाकों के आपस में मिलने से किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है. 

ग्लेशियर के पीछे हटने के शुरुआती चरण में नदियों में सामान्य से ज्यादा पिघला हुआ पानी आ सकता है. इससे नदी का बहाव बढ़ सकता है और निचले इलाकों के साथ नदी के किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.


ग्लेशियर पिघले तो पहले बाढ़ आएगी या हो जाएगी पानी की कमी, क्या है बड़ा खतरा? 

नदियों में पानी कम होने लगता है 

सबसे गंभीर और लंबे समय का खतरा तब पैदा होता है जब ग्लेशियर काफी छोटे हो जाते हैं. वैज्ञानिक पीक वॉटर शब्द का इस्तेमाल उस स्थिति को बताने के लिए करते हैं जब ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी नदियों के भाव में सबसे ज्यादा योगदान देता है. इस स्थिति के बाद ग्लेशियर के लगातार सिकुड़ने का मतलब है कि पिघलने के लिए कम बर्फ बचती है. 

यही वजह है कि ग्लेशियर से बहने वाले पानी की मात्रा कम होने लगती है. इससे एक खतरनाक बदलाव आता है. जो ग्लेशियर शुरू में बाढ़ बढ़ाने में योगदान देते हैं आखिर में पिघले हुए पानी की वह लगातार सप्लाई नहीं दे पाते जिस पर नदी और समुदाय निर्भर होते हैं.

यह भी पढ़ेंः क्या आम आदमी भी खुद को घोषित कर सकता है व्यक्तिगत दिवालिया? जानें कानून

बारहमासी नदी में बड़े बदलाव आ सकते हैं 

हिमालय क्षेत्र की कई बड़ी नदी जिनमें गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं को बारिश, बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से पानी मिलता है. अगर ग्लेशियर गायब हो जाते हैं या फिर काफी ज्यादा सिकुड़ जाते हैं तो इन नदियों में उनका योगदान काफी कम हो सकता है. नदियां पूरी तरह से गायब नहीं होंगी क्योंकि मानसून की बारिश से उन्हें पानी मिलता रहेगा. लेकिन उसमें पानी की उपलब्धता काफी हद तक मौसम पर निर्भर हो सकती है.

यह भी पढ़ेंः नेपाल की कौन सी नदी पहुंचती है यूपी-बिहार, इससे बाढ़ का कितना खतरा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Nepal Floods Glacier Melting Himalayan Glacier Melting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ग्लेशियर पिघले तो पहले बाढ़ आएगी या हो जाएगी पानी की कमी, क्या है बड़ा खतरा?
ग्लेशियर पिघले तो पहले बाढ़ आएगी या हो जाएगी पानी की कमी, क्या है बड़ा खतरा?
जनरल नॉलेज
NCLT क्या है? जिसने माफ कर दिया सुभाष चंद्रा का 22000 करोड़ का कर्ज!
NCLT क्या है? जिसने माफ कर दिया सुभाष चंद्रा का 22000 करोड़ का कर्ज!
जनरल नॉलेज
क्या आम आदमी भी खुद को घोषित कर सकता है व्यक्तिगत दिवालिया? जानें कानून
क्या आम आदमी भी खुद को घोषित कर सकता है व्यक्तिगत दिवालिया? जानें कानून
जनरल नॉलेज
7-8% दुनिया खत्म...सच हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, 2026 में क्या होना बाकी?
7-8% दुनिया खत्म...सच हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, 2026 में क्या होना बाकी?
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flash Flood: न भूकंप, न GLOF! नेपाल बाढ़ की असली वजह आई सामने, भारत के लिए खतरे की घंटी?
Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
बॉलीवुड
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
क्रिकेट
ओपनर 'जीरो', नंबर 9 और 10 के बल्लेबाज 'हीरो'; श्रीलंका सीरीज में हुआ कमाल 
ओपनर 'जीरो', नंबर 9 और 10 के बल्लेबाज 'हीरो'; श्रीलंका सीरीज में हुआ कमाल 
इंडिया
कंगना रानौत पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, 'हम बहन को फोन करेंगे और...'
कंगना रानौत पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, 'हम बहन को फोन करेंगे और...'
विश्व
नेपाल में अचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
नेपाल में अचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
एग्रीकल्चर
धान की फसल बोई है? 'तना छेदक' और 'पत्ती मोड़क' का खतरा बढ़ा; अलर्ट
धान की फसल बोई है? 'तना छेदक' और 'पत्ती मोड़क' का खतरा बढ़ा; अलर्ट
टेक्नोलॉजी
GTA 6 में दिखेगी असली दुनिया, बदलने जा रही गेमिंग की दुनिया?
GTA 6 में दिखेगी असली दुनिया, बदलने जा रही गेमिंग की दुनिया?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget