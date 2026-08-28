ग्लेशियर पिघले तो पहले बाढ़ आएगी या हो जाएगी पानी की कमी, क्या है बड़ा खतरा? 

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हिमालयी ग्लेशियर पिघलने से बाढ़, झील फटने का खतरा बढ़ रहा है।

अचानक भारी बारिश भूस्खलन और विनाशकारी बहाव की वजह बनती है।

लंबे समय में, ग्लेशियर खत्म होने से नदियों में पानी घटेगा।

प्रमुख नदियां मौसमी हो सकती हैं, जिससे भीषण जल संकट होगा।

Nepal Floods: नेपाल में हुई त्रासदी हिमालय में बदलते मौसम के पैटर्न से पैदा होने वाले बड़े खतरे का संकेत है. कुछ इलाकों में कुल बारिश कम होने के बावजूद कम समय में काफी ज्यादा बारिश होने से भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटना हो रही है. साथ ही बढ़ता तापमान हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलाने की रफ्तार को बढ़ा रहा है. इससे एक बड़ा सवाल उठता है. अगर ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे तो इसका पहला नतीजा क्या होगा? क्या भयानक बाढ़ आएगी या फिर पानी की कमी होगी? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.

ग्लेशियर पिघलने के बाद सबसे बड़ा खतरा

इसका जवाब यह है कि दोनों एक ही जलवायु संकट से जुड़े हैं. लेकिन ये अलग-अलग चरणों में होते हैं. शुरुआती दौर में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बाढ़, ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि लंबे समय में ग्लेशियर के लगातार खत्म होने से नदी में बहने वाले पानी की मात्रा कम हो सकती है. इससे पानी की भारी कमी हो सकती है. दूसरे शब्दों में संकट काफी ज्यादा पानी से काफी कम पानी की स्थिति में बदल सकता है.





भयानक बाढ़ और तबाही

तेजी से पिघलते ग्लेशियर का तुरंत खतरा यह है कि ऊंचे इलाकों में जमा पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वहां से पानी का बहाव भी बढ़ जाता है. सबसे बड़े खतरों में से एक है ग्लेशियर झील का फटना. जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं चट्टान और मिट्टी से बने प्राकृतिक बांध से घिरी झीलों में पानी जमा हो सकता है. अगर दबाव काफी ज्यादा हो जाए या फिर अचानक कोई हिमस्खलन या भूस्खलन झील में आ गिरे तो प्राकृतिक बांध टूट सकते हैं.

तब लाखों मीटर पानी, कीचड़, चट्टान और मलबा काफी तेजी से पहाड़ी घाटियों में नीचे की तरफ बह सकते हैं. नीचे की तरफ बसे समुदाय, सड़क, पुल और पनबिजली के बुनियादी ढांचे के पास प्रतिक्रिया करने के लिए काफी कम समय हो सकता है.

अचानक आने वाली बाढ़

ग्लेशियर का तेजी से पिघलना अचानक आने वाली बाढ़ की वजह बन सकता है. खासकर तब जब इसके साथ काफी ज्यादा बारिश भी हो रही है. भारी बारिश, पिघलती बर्फ और अस्थिर पहाड़ी ढलानों का मेल काफी विनाशकारी बहाव पैदा कर सकता है.

हिमालयी क्षेत्र में हाल की आपदाएं, जिनमें नेपाल और उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने और मलबे के भारी बहाव से जुड़ी घटना शामिल हैं, यह दिखाती हैं कि पानी और अस्थिर पहाड़ी इलाकों के आपस में मिलने से किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है.

ग्लेशियर के पीछे हटने के शुरुआती चरण में नदियों में सामान्य से ज्यादा पिघला हुआ पानी आ सकता है. इससे नदी का बहाव बढ़ सकता है और निचले इलाकों के साथ नदी के किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.





नदियों में पानी कम होने लगता है

सबसे गंभीर और लंबे समय का खतरा तब पैदा होता है जब ग्लेशियर काफी छोटे हो जाते हैं. वैज्ञानिक पीक वॉटर शब्द का इस्तेमाल उस स्थिति को बताने के लिए करते हैं जब ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी नदियों के भाव में सबसे ज्यादा योगदान देता है. इस स्थिति के बाद ग्लेशियर के लगातार सिकुड़ने का मतलब है कि पिघलने के लिए कम बर्फ बचती है.

यही वजह है कि ग्लेशियर से बहने वाले पानी की मात्रा कम होने लगती है. इससे एक खतरनाक बदलाव आता है. जो ग्लेशियर शुरू में बाढ़ बढ़ाने में योगदान देते हैं आखिर में पिघले हुए पानी की वह लगातार सप्लाई नहीं दे पाते जिस पर नदी और समुदाय निर्भर होते हैं.

यह भी पढ़ेंः क्या आम आदमी भी खुद को घोषित कर सकता है व्यक्तिगत दिवालिया? जानें कानून

बारहमासी नदी में बड़े बदलाव आ सकते हैं

हिमालय क्षेत्र की कई बड़ी नदी जिनमें गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं को बारिश, बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से पानी मिलता है. अगर ग्लेशियर गायब हो जाते हैं या फिर काफी ज्यादा सिकुड़ जाते हैं तो इन नदियों में उनका योगदान काफी कम हो सकता है. नदियां पूरी तरह से गायब नहीं होंगी क्योंकि मानसून की बारिश से उन्हें पानी मिलता रहेगा. लेकिन उसमें पानी की उपलब्धता काफी हद तक मौसम पर निर्भर हो सकती है.

यह भी पढ़ेंः नेपाल की कौन सी नदी पहुंचती है यूपी-बिहार, इससे बाढ़ का कितना खतरा?