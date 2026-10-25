क्या किसी से जबरन पीस बॉन्ड साइन करवा सकती है पुलिस, जानें कानून?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नेहा बोरा ने शांति बॉन्ड पर हस्ताक्षर से इनकार।

यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु कानूनी उपाय।

पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट बॉन्ड जारी करने का आदेश।

उल्लंघन पर जुर्माना/गिरफ्तारी; न मानने पर हिरासत।

Neha Bora Peace Bond: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद पीस बॉन्ड पर साइन करने से मना कर दिया है. यह पूछे जाने पर कि क्या वह साइन करेंगी उन्होंने साफ मना कर दिया.

उनकी स्थिति में पीस बॉन्ड के कानूनी मतलब की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, जो कार्यवाही का सामना कर रहे लोगों के लिए मौजूद सुरक्षा उपायों की मांग कर सकता है.

पीस बॉन्ड क्या है?

एक पीस बॉन्ड जिसे औपचारिक रूप से शांति बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड के रूप में बताया गया है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था के संभावित उल्लंघन को रोकना है. यह किसी अपराध की सजा नहीं है. इसके बजाय, यह शांति बनाए रखने और संभावित अपराधों को हतोत्साहित करने के लिए बनाया गया एक बचाव का तरीका है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रासंगिक शक्तियों और प्रक्रियाओं को तय करता है. अगर पुलिस को लगता है कि कोई सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डाल सकता है तो वह उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ला सकते हैं. हालांकि सिर्फ एक मजिस्ट्रेट ही किसी व्यक्ति को भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 126, 127 या 129 के तहत शांति बॉन्ड पूरा करने का आदेश दे सकता है.





कानूनी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है?

जब पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी भी बात से शांति भंग हो सकती है तो वह एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. उदाहरण में भूमि विवाद, चुनावी प्रतिद्वंद्विता या फिर विरोध प्रदर्शन शामिल हैं. रिपोर्ट एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जैसे उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या फिर अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट के पास जाती है.

मजिस्ट्रेट तुरंत व्यक्ति से बॉन्ड पर साइन करने की अपेक्षा नहीं कर सकता. भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 130 के तहत मजिस्ट्रेट को एक लिखित कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है. इसमें व्यक्ति से यह बताने के लिए कहा जाता है कि उन्हें शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड पर साइन करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए.

बॉन्ड राशि और अवधि

ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए पीस बॉन्ड की जरूरत हो सकती है. आदेश में एक राशि तय की जा सकती है जैसे ₹10,000 या फिर ₹50,000. इसके लिए जमानत की जरूरत हो सकती है. अगर व्यक्ति बॉन्ड अवधि के दौरान शांति भंग करता है तो पैसा सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है.

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट पर विवाद

दिल्ली और मुंबई सहित महानगरी पुलिस आयुक्तालय प्रणाली में पुलिस अधिकारियों को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां शामिल हैं. यह व्यवस्था विवादित हो गई है क्योंकि पुलिस शिकायतकर्ता और निर्णायक दोनों के रूप में काम कर सकती है.





अगर कोई साइन करने से मना कर दे तो क्या होगा?

भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 133 के तहत अगर मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया कोई व्यक्ति वैध वजह के बिना बॉन्ड पर साइन करने या फिर जमानत प्रदान करने से मना करता है तो मजिस्ट्रेट हिरासत या फिर जेल का आदेश दे सकता है. व्यक्ति बॉन्ड पर साइन करने तक या फिर मजिस्ट्रेट की जांच खत्म होने तक हिरासत में रह सकता है. पूछताछ ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक चल सकती है.

बॉन्ड तोड़ने के परिणाम

एक व्यक्ति जो पीस बॉन्ड पर साइन करता है और फिर उसकी 1 साल की अवधि के दौरान दंगे, विवाद या फिर शांति भंग करने के प्रयास में शामिल हो जाता है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. जमानतदार द्वारा दी गई बॉन्ड राशि या फिर धन को राज्य के खजाने में जब्त किया जा सकता है. मजिस्ट्रेट तत्काल गिरफ्तारी और शेष बॉन्ड अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है. मूल मामलों के अलावा उपक्रम में उल्लंघन के लिए एक नया कानूनी मामला भी शुरू किया जा सकता है.

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गलत इस्तेमाल के विरुद्ध सुरक्षा उपाय

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कभी-कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध या फिर छोटे विवादों पर मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज करती है. इसमें पूर्व आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 या 126/135 के तहत रिपोर्ट भी शामिल है. हाई कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि मजिस्ट्रेटों को पुलिस रिपोर्ट को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए. किसी व्यक्ति से बॉन्ड निष्पादित करने की अपेक्षा करने से पहले उन्हें अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए.

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