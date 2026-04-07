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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNew Political Party: नवजोत कौर सिद्धू की तरह आम आदमी भी बना सकता है अपनी पार्टी, जान लीजिए प्रोसीजर

New Political Party: नवजोत कौर सिद्धू की तरह आम आदमी भी बना सकता है अपनी पार्टी, जान लीजिए प्रोसीजर

New Political Party: हाल ही में नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की है. आइए जानते हैं एक आम आदमी अपनी नई पार्टी कैसे शुरू कर सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 07 Apr 2026 11:43 AM (IST)
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New Political Party: नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है. इस पार्टी का नाम उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी रखा है. इस बात की जानकारी उन्होंने अपने एक्स प्लेटफार्म से दी है. इसी बीच एक दिलचस्प सवाल पर सभी का ध्यान गया है. क्या कोई आम नागरिक भी राजनीतिक पार्टी शुरू कर सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

कैसे करें राजनीतिक पार्टी की शुरुआत? 

भारत का लोकतांत्रिक ढांचा एक आम नागरिक को अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की अनुमति देता है. साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसके लिए एक साफ कानूनी प्रक्रिया भी है. किसी भी राजनीतिक पार्टी की नींव उसके लोग और उसकी विचारधारा होती है. एक पार्टी बनाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों की जरूरत होती है. ये सभी सदस्य भारत के पंजीकृत मतदाता होने चाहिए. सदस्यों की संख्या के अलावा इस समूह को पार्टी का एक औपचारिक संविधान की तैयार करना होता है. इसमें पार्टी का विजन, आंतरिक ढांचा, फैसला लेने की प्रक्रिया और नेतृत्व के चुनाव के नियम साफ तौर से बताए गए हों. यह दस्तावेज पार्टी की नियमावली का काम करता है.

चुनाव आयोग में आवेदन 

पार्टी बन जाने के बाद 30 दिनों के अंदर भारत के चुनाव आयोग में एक आवेदन जमा करना जरूरी होता है. यह आवेदन कानून की नजर में पार्टी के अस्तित्व को औपचारिक रूप देता है. पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत ₹10000 का एक ऐसा शुल्क भी जमा करना होता है जो वापस नहीं मिलता. 

सार्वजनिक घोषणा 

अनुमोदन मिलने से पहले प्रस्तावित पार्टी को अपने नाम की सार्वजनिक घोषणा भी करनी होती है. इसके लिए कम से कम दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किए जाते हैं. ऐसा इसलिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अगर किसी व्यक्ति को पार्टी के नाम या फिर उसके गठन को लेकर कोई आपत्ति हो तो वह एक तय समय सीमा के अंदर चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्ति को दर्ज करा सके.

जरूरी दस्तावेज जमा करें 

इस प्रक्रिया में डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है. इसमें पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए शपथ पत्र शामिल होते हैं. इनमें वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं है. साथ ही सभी सदस्यों के मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां और पार्टी का पता व बैंक खाता जैसी आधिकारिक जानकारी भी जमा करनी होती हैं. यह दस्तावेज संगठन की वैधता को पक्का करने में सहायक होते हैं. 

सत्यापन और पंजीकरण 

सभी दस्तावेजों की समीक्षा करने और प्राप्त आपत्तियों का समाधान करने के बाद चुनाव आयोग आवेदन का सत्यापन करता है. एक बार संतुष्ट हो जाने पर आयोग पार्टी का आधिकारिक तौर पर पंजीकरण कर देता है. इस चरण में पहुंचकर पार्टी एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक इकाई बन जाती है और चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाती है.

यह भी पढ़ें:  किसके जिम्मे होती है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा, जानें इसमें कितने जवान होते हैं तैनात?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 11:43 AM (IST)
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Navjot Kaur Sidhu New Political Party India Politics
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