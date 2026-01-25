अंतरिक्ष में इंसानों की सुरक्षा कैसे करेगा Artemis II, क्या-क्या हैं इसके सेफ्टी फीचर्स?

चांद की ओर इंसानों को भेजना जितना रोमांचक है, उतना ही जोखिम भरा भी है. पृथ्वी की सुरक्षा से बाहर निकलते ही रेडिएशन, तकनीकी खराबी और री-एंट्री की आग जैसी चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि NASA का Artemis II मिशन अंतरिक्ष यात्रियों की जान कैसे बचाएगा? कौन-सी ऐसी तकनीकें हैं जो किसी भी आपात स्थिति में चार अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस धरती तक पहुंचाने में सक्षम होंगी?

Artemis II इंसानों के साथ चांद की ओर पहला कदम

NASA का Artemis II मिशन अमेरिका के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है. यह मिशन चार अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद के चारों ओर फ्लाइबाय करेगा और करीब 10 दिन की यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौटेगा. यह 2026 में प्रस्तावित है और इससे पहले Artemis Il में बिना इंसानों के सभी सिस्टम्स की जांच की जा चुकी है. अब Artemis II में असली परीक्षा इंसानी सुरक्षा की है.

पृथ्वी से बाहर सबसे बड़ा खतरा

पृथ्वी का मैग्नेटिक कवच हमें खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन Artemis II का क्रू इस सुरक्षा दायरे से बाहर जाएगा. इसी को ध्यान में रखते हुए Orion स्पेसक्राफ्ट में एडवांस रेडिएशन सेंसर लगाए गए हैं. ये सेंसर यात्रियों के शरीर और केबिन के अंदर रेडिएशन लेवल को लगातार मापते रहेंगे. जरूरत पड़ने पर क्रू के लिए केबिन के भीतर ही एक सुरक्षित रेडिएशन शेल्टर भी तैयार किया गया है.

फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी

Artemis II की सबसे खास सेफ्टी तकनीक है इसका फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी रास्ता. अगर किसी वजह से मुख्य इंजन फेल हो जाएं, तो भी मिशन खतरे में नहीं पड़ेगा. चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति Orion कैप्सूल को अपने आप ऐसे मोड़ देगी कि वह बिना अतिरिक्त ईंधन के पृथ्वी की ओर लौट आए. यह तरीका पहले Apollo मिशनों में भी इस्तेमाल किया गया था और इसे बेहद भरोसेमंद माना जाता है.

अपग्रेडेड हीट शील्ड

पृथ्वी के वायुमंडल में वापसी के दौरान Orion कैप्सूल को लगभग 5,000 डिग्री फारेनहाइट तक की गर्मी झेलनी पड़ती है. Artemis I के बाद हीट शील्ड के डेटा का गहराई से विश्लेषण किया गया और Artemis II के लिए इसे और मजबूत बनाया गया है. यह हीट शील्ड तेज रफ्तार और अत्यधिक तापमान में भी कैप्सूल को सुरक्षित रखेगी, ताकि अंदर मौजूद इंसानों पर आंच न आए.

जीवन रक्षक सिस्टम

Orion स्पेसक्राफ्ट में पूरी तरह इंसानों के लिए प्रमाणित लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाए गए हैं. इनमें साफ हवा, पीने का पानी और वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतर व्यवस्था शामिल है. इसके साथ ही AVATAR नाम का एक खास वैज्ञानिक प्रयोग भी किया जा रहा है. इसमें ऑर्गन-ऑन-चिप तकनीक के जरिए यह देखा जाएगा कि गहरे अंतरिक्ष का रेडिएशन और माइक्रोग्रैविटी इंसानी शरीर, खासकर बोन मैरो पर क्या असर डालती है.

लगातार संपर्क और सटीक नेविगेशन

Artemis II में इस्तेमाल हो रहे Interim Cryogenic Propulsion Stage को नए GPS सिस्टम, बेहतर एंटेना और एडवांस नेविगेशन तकनीक से लैस किया गया है. इससे मिशन कंट्रोल और स्पेसक्राफ्ट के बीच हर पल संपर्क बना रहेगा. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निर्णय लेने और मिशन को सुरक्षित मोड़ने में यह तकनीक अहम भूमिका निभाएगी.

रॉकेट की मजबूती भी बनी ढाल

Space Launch System यानी SLS रॉकेट को भी इंसानों के लिए खास तौर पर सुरक्षित बनाया गया है. इसमें नए एरोडायनामिक स्ट्रेक्स जोड़े गए हैं, जिससे लॉन्च के दौरान वाइब्रेशन कम हो. साथ ही कई हिस्सों को सेल्फ-सीलिंग बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह के लीकेज का खतरा घटाया जा सके.

इंसानी सुरक्षा की असली परीक्षा

Artemis II सिर्फ चांद की उड़ान नहीं, बल्कि भविष्य के मंगल मिशनों की तैयारी भी है. इस मिशन में इस्तेमाल हो रही हर सेफ्टी तकनीक आने वाले समय में और ज्यादा लंबी व जोखिम भरी अंतरिक्ष यात्राओं की नींव बनेगी.

