हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजApollo से Artemis II तक, चांद पर जाने की कब-कब कोशिशें कर चुका इंसान?

Apollo से Artemis II तक, चांद पर जाने की कब-कब कोशिशें कर चुका इंसान?

बीसवीं सदी में रॉकेट तकनीक के विकास के साथ यह सपना हकीकत में बदलने लगा. पहले रोबोटिक यान भेजे गए, फिर इंसान खुद चांद तक पहुंचा. हालांकि, चांद पर इंसानी कदम पड़े हुए अब कई दशक हो चुके हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Jan 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

चांद हमेशा से इंसान की कल्पना, विज्ञान और सपनों का केंद्र रहा है. रात के अंधेरे में चमकता चंद्रमा कभी कवियों की प्रेरणा बना, तो कभी वैज्ञानिकों के लिए सबसे नजदीकी रहस्य, जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, इंसान ने सिर्फ चांद को देखने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि वहां तक पहुंचने के सपने भी देखने लगा. बीसवीं सदी में रॉकेट तकनीक के विकास के साथ यह सपना हकीकत में बदलने लगा.

पहले रोबोटिक यान भेजे गए, फिर इंसान खुद चांद तक पहुंचा. हालांकि, चांद पर इंसानी कदम पड़े हुए अब कई दशक हो चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर दुनिया चांद की ओर लौटने की तैयारी कर रही है. इस वापसी का नाम Artemis कार्यक्रम है. तो आइए जानते हैं कि Apollo मिशनों से लेकर Artemis II तक इंसान ने चांद पर जाने की कब-कब कोशिश की, क्या हासिल किया और आगे की योजना क्या है. 

चांद की ओर शुरुआती कदम रोबोटिक मिशन

जब इंसान के लिए अंतरिक्ष यात्रा बेहद जोखिम भरी थी, तब सबसे पहले चांद पर रोबोटिक मिशन भेजे गए. 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ ने कई मिशन लॉन्च किए. इनमें Pioneer, Ranger, Surveyor और Lunar Orbiter जैसे मिशन शामिल थे. कुछ मिशन असफल रहे, लेकिन इनसे वैज्ञानिकों को चांद की सतह, गुरुत्वाकर्षण और वातावरण को समझने में मदद मिली. इन शुरुआती प्रयासों ने आगे चलकर इंसानों को चांद पर भेजने की नींव रखी. 

Apollo कार्यक्रम

नासा ने 1960 के दशक में Apollo कार्यक्रम शुरू किया. इसका लक्ष्य साफ था. इंसान को चांद पर भेजना और सुरक्षित वापस लाना. चांद की परिक्रमा से लेकर लैंडिंग तक में Apollo 8 (1968)  पहला मानव मिशन था. जिसने चांद की परिक्रमा की, Apollo 10 (1969) चांद पर उतरने की पूरी तैयारी का अभ्यास किया गया. इसके बाद Apollo 11 (जुलाई 1969) नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बने. इसके बाद Apollo 12 से Apollo 17 (1969–1972) तक कुल 6 मिशनों में इंसान चांद की सतह पर उतरा. कुल 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा. Apollo 13 (1970) में रास्ते में विस्फोट हुआ. मिशन चांद पर उतर नहीं सका, लेकिन अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए. 1972 में Apollo 17 के बाद इंसान चांद पर जाना बंद हो गया. 

50 साल तक चांद पर कोई इंसान नहीं

1972 के बाद इंसान चांद पर नहीं गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि चांद की खोज रुकी. कई देशों ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजे. भारत का चंद्रयान-1 चांद पर पानी के संकेत खोजने के लिए जाना गया. चीन, जापान, यूरोप और अन्य देशों ने भी जरूरी मिशन किए. नासा का लूनर रिकॉनसेंस ऑर्बिटर (LRO) चांद का बारीक नक्शा बना रहा है. इन सभी मिशनों का मकसद भविष्य में इंसानों की वापसी की तैयारी था. 

Artemis कार्यक्रम चांद पर वापसी की नई कहानी

नासा अब Artemis कार्यक्रम के तहत इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है. यह Apollo से अलग और ज्यादा मॉडर्न है.  Artemis I (2022) बिना इंसानों वाला मिशन था. Orion स्पेसक्राफ्ट ने चांद की परिक्रमा की, इसमें सिस्टम, सुरक्षा और तकनीक की जांच की गई. Artemis II इंसान फिर चांद की ओर Artemis II पहला मिशन होगा, जिसमें 50 साल बाद इंसान चांद की यात्रा करेंगे. चार अंतरिक्ष यात्री Orion स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद की परिक्रमा करेंगे और लौट आएंगे. यह मिशन लैंडिंग नहीं करेगा, लेकिन भविष्य के लिए बेहद जरूरी है. Artemis III चांद पर दोबारा कदम है. इसके बाद आने वाला Artemis III मिशन चांद की सतह पर उतरने की योजना रखता है. इस बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग का लक्ष्य है. 

Apollo और Artemis में क्या फर्क है?

Apollo सिर्फ कुछ मिशन, सीमित तकनीक, मुख्य रूप से अमेरिका तक सीमित है. Artemis लंबी योजना, आधुनिक तकनीक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भविष्य में मंगल की तैयारी है. Artemis का मकसद सिर्फ चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां टिकना, सीखना और आगे मंगल की राह खोलना है. Artemis II को खास बनाने के लिए नासा ने एक अनोखी पहल शुरू की है. दुनिया भर के लोग अपना नाम नासा की वेबसाइट पर भेज सकते हैं. ये नाम एक डिजिटल स्टोरेज कार्ड में सेव होकर Orion स्पेसक्राफ्ट के साथ चांद तक जाएंगे. यह सिर्फ प्रतीकात्मक है, लेकिन लोगों को इतिहास से जोड़ने का तरीका है. 

यह भी पढ़ें: Republic Day 2026: आजादी से अब तक... जानें 1950 से 2025 तक कैसी रही भारत की गणतंत्र यात्रा

Published at : 22 Jan 2026 09:58 AM (IST)
Embed widget