नाना पाटेकर पर दर्ज थे ये मुकदमे, अब क्या है इनका स्टेटस?

बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के सबसे दमदार और बेबाक अधिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. 8 अक्टूबर 2026 की सुबह 5:20 बजे गोवा स्थित उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा आने के बाद 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया. डॉक्टरों द्वारा करीब 45 मिनट तक CPR देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

उनके अचानक चले जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक गहरे सदमे में हैं. नाना पाटेकर ने अपने 4 दशक लंबे करियर में क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी और अब तक छप्पन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज किया. लेकिन शानदार अभिनय के साथ-साथ उनका जीवन कुछ बड़े कानूनी विवादों से भी घिरा रहा, जिसमें देश के बहुचर्चित #MeToo आंदोलन से जुड़ा मुकदमा सबसे प्रमुख था. आइए जानते हैं कि नाना पाटेकर पर कौन से मुकदमे दर्ज थे और अब अदालतों में उनका क्या स्टेटस है.

वह मुकदमा, जिसने देश में शुरू किया था #MeToo आंदोलन

साल 2018 में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला था, जिसे भारत में मी टू आंदोलन की शुरुआत माना जाता है. तनुश्री दत्ता का आरोप था कि साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के एक विशेष गाने की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनके साथ सेट पर बदसलूकी और यौन उत्पीड़न किया था. इस शिकायत के बाद मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने नाना पाटेकर और फिल्म मेकर्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था.

पुलिस की जांच और 'बी समरी' क्लोजर रिपोर्ट

मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस की काफी लंबी और गहराई से जांच की थी. करीब एक साल की छानबीन के बाद जून 2019 में पुलिस ने अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने इस मामले में बी समरी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी.

कानून के मुताबिक, बी समरी रिपोर्ट तब पेश की जाती है, जब पुलिस को आरोपी के खिलाफ शिकायत को साबित करने वाले कोई ठोस या पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि उन्हें सेट पर मौजूद गवाहों के बयानों और जांच में नाना पाटेकर के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिले हैं.

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तनुश्री दत्ता का विरोध और अदालत का अंतिम फैसला

पुलिस की इस क्लोजर रिपोर्ट से असहमत होकर तनुश्री दत्ता ने इसे अदालत में चुनौती दी और एक विरोध याचिका दायर की. यह कानूनी लड़ाई कई वर्षों तक अदालत में चलती रही. आखिरकार, मार्च 2025 में इस मामले में मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक बड़ा और अंतिम फैसला सुनाया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने तनुश्री दत्ता की विरोध याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और नाना पाटेकर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया.

अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से पहले ही नाना पाटेकर को अदालत की ओर से इस बड़े विवाद में पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी थी और उनके खिलाफ दर्ज 'मी टू' से जुड़े सभी कानूनी मामले हमेशा के लिए समाप्त हो चुके थे.

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