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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस नेता ने 284 बार लड़ा था चुनाव, हर बार मिली केवल हार

इस नेता ने 284 बार लड़ा था चुनाव, हर बार मिली केवल हार

भागलपुर के नागरमल बाजोरिया ने वार्ड पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव 284 बार लड़ा, लेकिन हर बार हार मिलने के बावजूद उन्होंने लोकतंत्र में आम आदमी की भागीदारी के लिए संघर्ष जारी रखा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 24 Sep 2026 10:57 PM (IST)
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चुनाव लड़ने वाले हर नेता का सपना जीतकर सत्ता तक पहुंचना होता है, लेकिन बिहार के भागलपुर में एक ऐसा शख्स भी रहा, जिसके लिए चुनाव जीतना कभी मकसद ही नहीं था. नागरमल बाजोरिया, जिन्हें धरती पकड़ के नाम से जाना जाता था, ने अपने जीवनकाल में 280 से ज्यादा, कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक 284 बार तक चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा. 3 सितंबर 2026 को पटना में 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी अनोखी चुनावी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है.

पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक आजमाई किस्मत

नागरमल बाजोरिया का चुनावी सफर किसी एक स्तर तक सीमित नहीं था. उन्होंने ग्राम पंचायत के वार्ड चुनाव से लेकर विधानसभा, लोकसभा और यहां तक कि देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति चुनाव तक में अपनी किस्मत आजमाई. 1969 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में वी.वी. गिरि के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था, जिसने उस वक्त दुनियाभर में सनसनी मचा दी थी, क्योंकि एक आम इंसान का देश के सबसे बड़े चुनावी मुकाबले में उतरना अपने आप में असाधारण बात थी. 

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बड़े-बड़े नेताओं को दी चुनौती

बाजोरिया की सबसे खास बात यह थी कि वे देश के सबसे ताकतवर नेताओं के खिलाफ चुनावी मैदीन में उतरने से कभी नहीं डरें. उन्होनें रायबरेली से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, अमेठी में राजीव गांधी को चुनौती दी, और संजय गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और L.K. आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं के सामने भी वे चुनाव मैदान में डटे रहे. हर बार नतीजा एक जैसा ही रहा, हार, लेकिन इससे उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ. 

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क्यों पड़ा धरती पकड़ नाम?

लगातार हार मिलने के बावजूद बार-बार चुनावी मैदान में उतरने की उनकी जिद ने ही उन्हें भागलपुर में धरती पकड़ का उपनाम दिलाया. उनके परिवार के मुताबिक चुनाव उनके लिए कभी जीत-हार का खेल नहीं था. उनके पोते सौरव बाजोरिया ने बताया कि वे चुनाव के जरिए यह संदेश देना चाहते थे कि लोकतंत्र में एक सामान्य व्यक्ति भी बड़े से बड़े नेता के सामने खड़ा हो सकता है, और यही उनकी असली जीत थी.

तकनीकी वजहों से भी रद्द हुए कई नामांकन

उनके चुनाव लड़ने की सही संख्या को लेकर अलग-अलग रिकॉर्ड्स सामने आते रहे हैं. कुछ विवरणों में उन्हें 281 चुनाव लड़ने वाला बताया गया है, तो कुछ में यह आंकड़ा 284 तक भी पहुंचता है. दरअसल कई बार तकनीकी कारणों से उनके नामांकन रद्द भी हो गए थे, इसी वजह से अलग-अलग स्रोतों में यह संख्या थोड़ी अलग-अलग नजर आती है. इसके बावजूद उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 10:57 PM (IST)
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