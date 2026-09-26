क्या है नागालैंड के हेड हंटर्स का इतिहास, कैसे मिला इन्हें यह नाम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंग्रेजों, मिशनरियों, कानूनों से यह प्रथा 1970 में समाप्त।

Nagaland Headhunters: नागालैंड के हेड हंटर्स का इतिहास एक पुरानी सांस्कृतिक और युद्ध संबंधी परंपरा से जुड़ा है. इसमें योद्धा आपस में लड़ने वाले कबीले के बीच संघर्ष के दौरान दुश्मनों के सिर काट देते थे. इस प्रथा की वजह से नागा योद्धाओं को हेड हंटर्स कहा जाने लगा. ऐसा इसलिए क्योंकि दुश्मन का सिर लेकर लौटना जीत, बहादुरी और सामाजिक रुतबे की निशानी माना जाता था.

हालांकि कई नागा कबीले कभी इस परंपरा का पालन करते थे लेकिन उत्तरी नागालैंड का कोन्याक कबीला खास तौर पर आखिरी हेड हंटर्स के तौर पर जाना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वे इस प्रथा को छोड़ने वाले आखिरी समूह में से एक थे. इस परंपरा के पीछे गहरी सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यता थी.

उन्हें हेडहंटर्स क्यों कहा जाता था?

हेड हंटर शब्द का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो सिर का शिकार करता है या सिर काटता है. नागा संदर्भ में योद्धा लड़ाई के बाद दुश्मनों के कटे हुए सिर अपने गांव में वापस लाते थे. इस प्रथा को सिर्फ युद्ध की कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जाता था. यह आध्यात्मिक ऊर्जा, समृद्धि, मर्दानगी और समुदाय की रक्षा से जुड़ी मान्यताओं से जुड़ी थी. कई योद्धाओं के लिए दुश्मन का सिर लेना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी जो उनके सामाजिक रुतबे को तय कर सकती थी.





मियो जीवन शक्ति में विश्वास

कोन्याक लोग पारंपरिक रूप से मानते थे कि इंसानी आत्मा दो हिस्सों से बनी होती है. इसमें मियो या फिर जीवन शक्ति शामिल है जिसके बारे में माना जाता था कि वह खोपड़ी के अंदर रहती है. इस मान्यता के मुताबिक दुश्मन का सिर लेने से उस व्यक्ति की जीवन शक्ति योद्धा के गांव में आ जाती थी. माना जाता था कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा समुदाय को बीमारियों से बचाती है, समृद्धि लाती है और अच्छी फसल में मदद करती है.

मर्दानगी और शादी का प्रतीक

युवा नागा पुरुषों के लिए हेड हंटिंग को वयस्कता में प्रवेश करने की एक रस्म माना जाता था. जो योद्धा सफलतापूर्वक दुश्मन का सिर लेकर लौटता था उसे उसकी हिम्मत और ताकत के लिए पहचान मिलती थी.

पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक जब तक कोई युवा दुश्मन का सिर नहीं ले लेता था तब तक उसे पूरी तरह से व्यस्क नहीं माना जाता था. साथ ही उसे शादी के लायक भी नहीं समझा जाता था. इस तरह यह प्रथा मर्दानगी, सामाजिक स्वीकृति और वैवाहिक स्थिति से जुड़ गई.





टैटू, मोरंग और गांव के जश्न

जो योद्धा बहादुरी दिखाते थे उन्हें उनके चेहरे, गर्दन और छाती पर खास गहरे नीले रंग के टैटू बनाकर सम्मानित किया जाता था. टैटू की संख्या इस बात पर निर्भर होती थी कि उन्होंने कितने सिर काटे हैं. कुछ योद्धा अपनी गर्दन में छोटी खोपड़ी के आकार के पीतल के लॉकेट भी पहनते थे.

काटे गए सिरों को घरों के बाहर या फिर गांव के सामुदायिक घर, जिसे मोरंग कहा जाता था, में रखा जाता था. यह प्रदर्शन समुदाय में योद्धा की उपलब्धियों और रुतबे को दिखाता थे.

जब कोई सफल योद्धा लौटता था तो जश्न मनाया जाता था और लकड़ी के बड़े ड्रम, जिन्हें लॉग गौंग कहा जाता था बजाए जाते थे. परंपरा के मुताबिक नए ड्रम का उद्घाटन हाल ही में काटे गए सिर के खून से किया जा सकता था.

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यह परंपरा कैसे खत्म हुई?

दूर-दराज की नागा पहाड़ियों में सदियों तक सिर काटने की परंपरा चलती रही. 19वीं सदी में अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के आने से बड़े बदलाव हुए. मिशनरियों ने नागा समुदायों को ईसाई धर्म अपनाने और आपस में हिंसा और सिर काटने जैसी परंपराओं को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया. भारत की आजादी के बाद मजबूत सरकारी प्रशासन, कानून लागू करने और 1970 के दशक में म्यांमार के साथ सीमा तय करने से परंपरा का पूरी तरह से अंत और उसपर रोक लगाई गई.

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