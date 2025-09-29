हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Island Of Horror Dolls: इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?

Island Of Horror Dolls: इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?

Island Of Horror Dolls: दुनिया में एक द्वीप ऐसा है, जो कि सिर्फ डरावनी गुड़ियाओं से भरा इलाका नहीं है, बल्कि वहां की एक रहस्यमयी कहानी भी है. चलिए इस जगह के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझें.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Sep 2025 09:13 AM (IST)
Island Of Horror Dolls: दुनिया में कई जगहें अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ अपने रहस्यों और डरावने किस्सों की वजह से. मेक्सिको सिटी के जोचिमिल्को इलाके में स्थित ला इस्ला डे लास मुनेकास, जिसे लोग गुड़ियों का द्वीप कहते हैं, उन्हीं जगहों में से एक है. यह द्वीप अपनी भयानक और रहस्यमयी छवि के कारण पूरी दुनिया के यात्रियों को आकर्षित करता है. यहां आने वाले लोग इसे देखकर ऐसा महसूस करते हैं मानो किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गए हों.

खौफनाक शक्लों वाली गुड़िया

इस द्वीप पर पेड़ों और झाड़ियों से लटकी हुई सैकड़ों गुड़ियां देखने को मिलती हैं, लेकिन ये कोई नई और सुंदर गुड़ियां नहीं हैं, बल्कि पुरानी, टूटी-फूटी और खौफनाक शक्लों वाली हैं. कुछ के हाथ-पैर गायब हैं, कुछ की आंखें फटी हुई हैं और कई बिना सिर के टंगी हैं. इन गुड़िया को देखकर किसी का भी कलेजा दहल सकता है.

क्या है इन खतरनाक गुड़िया की कहानी

इस जगह की कहानी 1950 के दशक से जुड़ी है. कहा जाता है कि डॉन जूलियन सैंटाना बैरेरा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर इस द्वीप पर रहने चला आया था. उसके यहां आने की वजह को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं. कुछ लोग मानते हैं कि उसे किसी आत्मा का आह्वान यहां लाया था. द्वीप पर आने के तुरंत बाद उसने नहर में एक बच्ची का शव देखा, जो डूबकर मर गई थी. उस बच्ची के पास एक गुड़िया भी बहकर आई थी. जूलियन ने उस गुड़िया को उठाया और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ पर टांग दिया था.

रोने की आती थीं आवाजें

धीरे-धीरे यह एक गुड़िया सैकड़ों में बदल गई. जूलियन आसपास से टूटी-फूटी गुड़ियां लाता और उन्हें पेड़ों पर लटका देता. उसका दावा था कि उसने रात में कदमों की आवाजें, फुसफुसाहटें और रोने की चीखें सुनी थीं. उसका मानना था कि यह सब उसी बच्ची की आत्मा का असर है. उसे शांत करने और उसकी आत्मा को सुकून देने के लिए जूलियन ने गुड़ियों को लटकाना जारी रखा.

दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

हालांकि, डूबकर मरी हुई बच्ची का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड कभी नहीं मिला. यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि यह पूरी कहानी शायद जूलियन की कल्पना थी या वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था, लेकिन सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान सका. जूलियन ने जीवन के अंतिम वर्षों तक इस द्वीप पर अकेले रहना जारी रखा. 2001 में उसकी मौत भी उसी नहर में हुई, जहां कथित तौर पर बच्ची का शव मिला था. उसकी मौत के बाद यह जगह और भी रहस्यमयी बन गई और लोग इसे देखने दूर-दूर से आने लगे.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 09:13 AM (IST)
