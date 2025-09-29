इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?

Island Of Horror Dolls: दुनिया में कई जगहें अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ अपने रहस्यों और डरावने किस्सों की वजह से. मेक्सिको सिटी के जोचिमिल्को इलाके में स्थित ला इस्ला डे लास मुनेकास, जिसे लोग गुड़ियों का द्वीप कहते हैं, उन्हीं जगहों में से एक है. यह द्वीप अपनी भयानक और रहस्यमयी छवि के कारण पूरी दुनिया के यात्रियों को आकर्षित करता है. यहां आने वाले लोग इसे देखकर ऐसा महसूस करते हैं मानो किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गए हों.

खौफनाक शक्लों वाली गुड़िया

इस द्वीप पर पेड़ों और झाड़ियों से लटकी हुई सैकड़ों गुड़ियां देखने को मिलती हैं, लेकिन ये कोई नई और सुंदर गुड़ियां नहीं हैं, बल्कि पुरानी, टूटी-फूटी और खौफनाक शक्लों वाली हैं. कुछ के हाथ-पैर गायब हैं, कुछ की आंखें फटी हुई हैं और कई बिना सिर के टंगी हैं. इन गुड़िया को देखकर किसी का भी कलेजा दहल सकता है.

क्या है इन खतरनाक गुड़िया की कहानी

इस जगह की कहानी 1950 के दशक से जुड़ी है. कहा जाता है कि डॉन जूलियन सैंटाना बैरेरा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर इस द्वीप पर रहने चला आया था. उसके यहां आने की वजह को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं. कुछ लोग मानते हैं कि उसे किसी आत्मा का आह्वान यहां लाया था. द्वीप पर आने के तुरंत बाद उसने नहर में एक बच्ची का शव देखा, जो डूबकर मर गई थी. उस बच्ची के पास एक गुड़िया भी बहकर आई थी. जूलियन ने उस गुड़िया को उठाया और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ पर टांग दिया था.

रोने की आती थीं आवाजें

धीरे-धीरे यह एक गुड़िया सैकड़ों में बदल गई. जूलियन आसपास से टूटी-फूटी गुड़ियां लाता और उन्हें पेड़ों पर लटका देता. उसका दावा था कि उसने रात में कदमों की आवाजें, फुसफुसाहटें और रोने की चीखें सुनी थीं. उसका मानना था कि यह सब उसी बच्ची की आत्मा का असर है. उसे शांत करने और उसकी आत्मा को सुकून देने के लिए जूलियन ने गुड़ियों को लटकाना जारी रखा.

दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

हालांकि, डूबकर मरी हुई बच्ची का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड कभी नहीं मिला. यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि यह पूरी कहानी शायद जूलियन की कल्पना थी या वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था, लेकिन सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान सका. जूलियन ने जीवन के अंतिम वर्षों तक इस द्वीप पर अकेले रहना जारी रखा. 2001 में उसकी मौत भी उसी नहर में हुई, जहां कथित तौर पर बच्ची का शव मिला था. उसकी मौत के बाद यह जगह और भी रहस्यमयी बन गई और लोग इसे देखने दूर-दूर से आने लगे.

