हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजिस बांग्लादेशी बॉलर को BCCI ने KKR से निकाला, उसने अपनी चचेरी बहन से किया था निकाह

जिस बांग्लादेशी बॉलर को BCCI ने KKR से निकाला, उसने अपनी चचेरी बहन से किया था निकाह

Mustafizur Rahman Marriage: मुस्तफिजुर रहमान का सफर सिर्फ क्रिकेट की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है. उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रही है. आइए जानें कि उन्होंने किससे शादी की है.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Jan 2026 03:06 PM (IST)
आईपीएल से बाहर होने की खबर ने मुस्ताफिजुर रहमान को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. मैदान पर अपनी घातक यॉर्कर से बल्लेबाजों को चकमा देने वाले इस बांग्लादेशी तेज गेंदबाज की जिंदगी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही. बहुत कम लोग जानते हैं कि शांत स्वभाव वाले मुस्तफिजुर की निजी जिंदगी भी उतनी ही सादगी भरी रही है. आइए जानें कि मुस्ताफिजुर रहमान ने आखिर किससे शादी की है.

क्रिकेट से चमकी पहचान

मुस्तफिजुर रहमान का नाम बांग्लादेश के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में गिना जाता है. बहुत कम उम्र में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और अपनी सटीक गेंदबाजी से दुनिया का ध्यान खींचा. खासतौर पर उनकी यॉर्कर इतनी प्रभावशाली रही कि बड़े-बड़े बल्लेबाज अक्सर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटते दिखे. टेस्ट, वनडे और टी20- तीनों फॉर्मेट में उन्होंने बांग्लादेश के लिए अहम भूमिका निभाई है.

IPL और KKR से जुड़ा हालिया मामला

हाल ही में BCCI के निर्देश के बाद मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से रिलीज किया गया है. इसके बाद उनका नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है. हालांकि यह फैसला क्रिकेट और टीम संयोजन से जुड़ा रहा, लेकिन इसके बाद मुस्तफिजुर की निजी जिंदगी को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. 

सादगी भरी लव स्टोरी

मुस्तफिजुर रहमान की लव लाइफ हमेशा से बेहद निजी और शांत रही है. उन्होंने किसी फिल्मी अंदाज में नहीं, बल्कि पारिवारिक समझ और भरोसे के साथ अपनी निजी जिंदगी का फैसला लिया था. मुस्तफिजुर का दिल अपनी ही चचेरी बहन साम्या परवीन पर आ गया था. इस्लाम में चचेरी बहन से निकाह की इजाजत है, इसलिए इस रिश्ते को परिवार की पूरी सहमति मिली. 

2019 में हुआ निकाह

साल 2019 में मुस्तफिजुर रहमान ने साम्या परवीन से निकाह किया. साम्या ढाका यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की छात्रा रह चुकी हैं और पढ़ाई में भी काफी आगे रही हैं. खास बात यह रही कि दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते थे. यही वजह है कि यह रिश्ता अचानक नहीं, बल्कि समय के साथ मजबूत होता चला गया. 

छह साल का रिश्ता

निकाह से पहले मुस्तफिजुर और साम्या करीब छह साल तक रिलेशनशिप में रहे. मुस्तफिजुर ने कभी अपनी निजी जिंदगी को सुर्खियों में नहीं आने दिया. मैदान के बाहर वह हमेशा एक शांत, पारिवारिक और जिम्मेदार इंसान के रूप में जाने जाते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 05 Jan 2026 03:06 PM (IST)
BCCI KKR Bangladesh Ipl Banned Mustafizur Rahman Marriage
