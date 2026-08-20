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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMeerut Jail Radio Station: क्या जेल में फरमाइश पर सुने जा सकते हैं पसंद के गाने, क्या कहता है नियम?

Meerut Jail Radio Station: क्या जेल में फरमाइश पर सुने जा सकते हैं पसंद के गाने, क्या कहता है नियम?

Meerut Jail Radio Station : मेरठ जेल में अपने पति की हत्या के मामले में आरोपी मुस्कान भी बंद हैं. खबरों के मुताबिक, मुस्कान अक्सर जेल में पुराने फिल्मी गाने सुनने की फरमाइश करती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Aug 2026 07:48 AM (IST)
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Meerut Jail Radio Station : मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल में इन दिनों माहौल कुछ अलग नजर आ रहा है. मेरठ जेल में अपने पति की हत्या के मामले में आरोपी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल भी बंद हैं. खबरों के मुताबिक, मुस्कान अक्सर जेल में  पुराने फिल्मी गाने सुनने की फरमाइश करती है, जबकि साहिल की तरफ से प्रेम गीतों की मांग की गई है. मेरठ जेल में  बैरकों के बीच पुराने फिल्मी गीतों की आवाज सुनाई देती है. कोई 70 के दशक का गाना सुनना चाहता है तो कोई 80 या 90 के दशक का प्यार भरा नगमा. वहीं महिला कैदियों की ओर से मां, बच्चे और परिवार से जुड़े गीतों की भी फरमाइश आती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या जेल में फरमाइश पर पसंद के गाने सुने जा सकते हैं और इसे लेकर नियम क्या कहता है?

क्या जेल में फरमाइश पर पसंद के गाने सुने जा सकते हैं?

जेल में फरमाइश पर पसंद के गाने सुने जा सकते हैं. कैदियों को अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए बस एक दिन पहले पर्ची के जरिए फरमाइश करनी होती है. इसके बाद अगले दिन वही गीत जेल के अंदर बने इंटरनल रेडियो स्टेशन रेडियो परवाज पर सुनाया जाता है. मेरठ जिला जेल में रेडियो परवाज की शुरुआत मई 2026 में हुई थी. यह इंडिया विजन फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है. इस संस्था की स्थापना रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉ. किरण बेदी ने की है. यह यूपी की जेलों में 11वां और इंडिया विजन फाउंडेशन का 17वां रेडियो स्टेशन बताया गया है, हालांकि हर जेल में बंद कैदी अपनी पसंद के गाने फरमाइश पर नहीं सुन सकते हैं. यह सुविधा जेल प्रशासन और वहां उपलब्ध व्यवस्था पर निर्भर करती है. 

रेडियो स्टेशन क्या है?

रेडियो स्टेशन एक ऐसी व्यवस्था होती है, जहां से आवाज, संगीत, समाचार, बातचीत और अलग-अलग कार्यक्रमों को रिकॉर्ड या प्रसारित किया जाता है. जेल में रेडियो स्टेशन का मकसद कैदियों को उनकी पसंद के गीत सुनाने के साथ-साथ सकारात्मक कार्यक्रमों के जरिए जेल के माहौल को बेहतर बनाना है. यहां प्रेरक वार्ता, लाइफ स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं. 

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कैदियों पर दिख रहा असर

मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, रेडियो शुरू होने के बाद कैदियों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिला है. जेल में करीब 67 प्रतिशत कैदी 30 साल से कम उम्र के हैं और इनमें पुराने फिल्मी गीतों की मांग ज्यादा है.  जेल प्रशासन का कहना है कि संगीत की वजह से कैदियों का तनाव और आपस में लड़ाई-झगड़ा कम करने में मदद मिली है. नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कैदी भी संगीत सुनकर अपना समय बिता रहे हैं. 

इसे लेकर नियम क्या कहता है?

हर जेल में कैदी के लिए पसंद के गाने फरमाइश पर सुनने को लेकर कोई एक नियम नहीं है. भारत में जेलों का प्रशासन और उनके नियम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के अधीन होते हैं, इसलिए ऐसी सुविधा जेल प्रशासन की अनुमति और वहां उपलब्ध व्यवस्था पर निर्भर करती है. हाल ही में मेरठ की जिला जेल में रेडियो परवाज के जरिए कैदियों को पर्ची देकर पसंदीदा गाने सुनने की सुविधा दी गई है. 

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Published at : 20 Aug 2026 07:48 AM (IST)
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Muskan Sahil Muskan Jail Indian Jail Rules Meerut Jail Radio Station
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