Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश के किस राज्य में दूध सबसे महंगा, इस पर कितना लगता है टैक्स?

देश के किस राज्य में दूध सबसे महंगा, इस पर कितना लगता है टैक्स?

Milk Price Hike: मुंबई में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 01 Sep 2026 04:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मुंबई में खुले भैंस दूध की कीमत ₹102 प्रति लीटर हुई।
  • यह वृद्धि पशु चारे, श्रम लागत और परिवहन के कारण हुई।
  • ताजा दूध, दही, लस्सी पर कोई जीएसटी नहीं लगता है।
  • प्रोसेस्ड डेयरी पर 5% जीएसटी; ब्रांडेड दूध काफी सस्ता है।

Milk Price Hike: मुंबई में ग्राहकों के लिए सितंबर की शुरुआत दूध की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के साथ हुई है. 1 सितंबर 2026 से शहर में डेयरी से सीधे सप्लाई किए जाने वाले खुले भैंस के दूध की कीमत ₹9 प्रति लीटर बढ़ गई है. यही वजह है कि डेयरी ऑपरेटरों के लिए थोक कीमत ₹93 से बढ़कर ₹102 प्रति लीटर हो गई है. इसने एक बार फिर पूरे भारत में दूध की कीमत में बड़े अंतर और इस सवाल की तरफ ध्यान खींचा है कि ग्राहक असल में दूध और डेयरी उत्पाद पर कितना जीएसटी देते हैं.

पूरे भारत में दूध की कीमत अलग-अलग क्यों होती है? 

पूरे देश में दूध की कीमतें एक जैसी नहीं होती. वे कई वजहों पर निर्भर होती हैं. इनमें पशु चारे की उपलब्धता और लागत, मजदूरी का खर्चा, परिवहन, स्थानीय मांग और बेचे जा रहे दूध के प्रकार शामिल हैं. 

मुंबई में खुले भैंस के दूध की ऊंची कीमत चर्चा का विषय बनी हुई है. मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी दर ₹102 प्रति लीटर तक पहुंच गई है. श्रम की ज्यादा लागत और पशु चारे की महंगी या फिर सीमित सप्लाई इस बढ़ोतरी के मुख्य कारणों में से हैं.

हरियाणा और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों में स्थानीय दूध समिति और दूसरे समूहों ने भी मांग की है कि दूध की कीमतें लगभग ₹100 प्रति लीटर तय की जाए. हालांकि पैकेट बंद ब्रांडेड दूध आमतौर पर कम कीमत पर मौजूद होते हैं. 


देश के किस राज्य में दूध सबसे महंगा, इस पर कितना लगता है टैक्स?

क्या ताजा दूध टैक्स फ्री है? 

ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक यह है कि ताजा और पाश्चुरीकृत दूध आमतौर पर जीएसटी से मुक्त होता है जब इसे छूट के दायरे में आने वाले खुले या फिर पैकेट बंद रूप में बेचा जाता है. सरकार ने जरूरी डेयरी उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है. साथ ही उन्हें सबसे कम टैक्स श्रेणी में भी रखा गया है ताकि टैक्स की वजह से बुनियादी पोषण अनावश्यक रूप से महंगा ना हो जाए.

अल्ट्रा हाई टेंपरेचर दूध भी जीरो जीएसटी श्रेणी में आता है 

अल्ट्रा हाई टेंपरेचर दूध लंबे समय तक चलने वाला दूध है जिसे खोलने से पहले पारंपरिक रेफ्रिजरेशन के बिना लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. 

रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 से अल्ट्रा हाई टेंपरेचर दूध पर जीएसटी दर 5% से घटकर 0% कर दी गई थी. इसका मतलब है कि ग्राहक योग्य अल्ट्रा हाई टेंपरेचर दूध पर जीएसटी नहीं देते हैं. 

पनीर, दही और लस्सी का क्या? 

पनीर और छेना पर भी अनुकूल जीएसटी व्यवस्था लागू की गई है. पहले की 5% दर की तुलना में अब पहले से पैक और लेबल वाले पनीर को 0% जीएसटी में रखा गया है. इसी तरह बिना ब्रांडिंग या पैकेजिंग के बिकने वाले खुले दही, लस्सी और छाछ पर जीएसटी नहीं लगता है. हालांकि ग्राहक को इन प्रोडक्ट्स और उनके पैक्ड या फिर वैल्यू-एडेड वर्जन के बीच अंतर समझना चाहिए.


देश के किस राज्य में दूध सबसे महंगा, इस पर कितना लगता है टैक्स?

किन डेयरी प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी लगता है? 

कई प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स 5% जीएसटी स्लैब में आते हैं. इनमें मक्खन, घी और कुछ डेयरी स्प्रेड शामिल हैं. इन पर टैक्स की दर 12% से घटकर 5% कर दी गई है. चीज को भी 5% वाली कैटेगरी में रखा गया है. इसी तरह लागू क्लासिफिकेशन के तहत मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क पर भी 5% जीएसटी लगता है. पैक्ड और फ्लेवर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी 5% जीएसटी लग सकता है. इसमें बोतल बंद फ्लेवर्ड मिल्क और पहले से पैक्ड लस्सी और दही शामिल हैं.

आइसक्रीम के बारे में क्या? 

आइसक्रीम जीएसटी में कटौती का एक और बड़ा उदाहरण है. रिपोर्ट के मुताबिक आइसक्रीम और फ्रोजन डेयरी डेजर्ट पर टैक्स की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है. इसका मतलब है कि हालांकि आम ताजा दूध को ज्यादातर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन प्रोसेस्ड और वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पर उनके क्लासिफिकेशन के आधार पर जीएसटी लग सकता है. 

यह भी पढ़ेंः लियोनल मेसी को कितनी मिलेगी पेंशन? रकम जानकर उड़ेंगे होश

ब्रांडेड दूध की कीमत कितनी? 

बड़े नेशनल ब्रांड के पैक्ड दूध की कीमत मुंबई में खुले भैंस के दूध की ₹102 प्रति लीटर की दर से काफी कम हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमूल और मदर डेयरी जैसे ब्रांड के फुल क्रीम दूध की कीमत देश के अलग-अलग हिस्सों में लगभग ₹66-₹68 प्रति लीटर है. टोन्ड मिल्क आमतौर पर लगभग ₹54 से ₹56 प्रति लीटर में मिलता है. 

यह अंतर बताता है कि एक जैसे प्रोडक्ट की तुलना करना क्यों जरूरी है. खुला भैंस का दूध, पैक्ड फुल क्रीम दूध और टोन्ड मिल्क अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं. जिनकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की लागत भी अलग-अलग होती है.

यह भी पढ़ेंः फरक्का पर किसका है हक, क्यों बिहार को हो रहा इससे नुकसान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Milk Price Hike Most Expensive Milk In India Milk Price Mumbai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
देश के किस राज्य में दूध सबसे महंगा, इस पर कितना लगता है टैक्स?
देश के किस राज्य में दूध सबसे महंगा, इस पर कितना लगता है टैक्स?
जनरल नॉलेज
भारत माता की जय बोलने से क्यों हिचकिचाते हैं मुस्लिम, इस पर क्या कहता है इस्लाम?
भारत माता की जय बोलने से क्यों हिचकिचाते हैं मुस्लिम, इस पर क्या कहता है इस्लाम?
जनरल नॉलेज
कौन है दिल्ली का सबसे अमीर शख्स, किस चीज का करते हैं कारोबार?
कौन है दिल्ली का सबसे अमीर शख्स, किस चीज का करते हैं कारोबार?
जनरल नॉलेज
भारत से कौन-से अनाज खरीदता है रूस, इससे कितनी होती है कमाई?
भारत से कौन-से अनाज खरीदता है रूस, इससे कितनी होती है कमाई?
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget