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घर में लगे पौधे में उगा लें गांजा तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?

घर में गांजे का पौधा उगाना एनडीपीएस कानून के तहत संगीन जुर्म है, जिसमें 10 साल की सख्त जेल हो सकती है. हालांकि औद्योगिक और चिकित्सीय रिसर्च के लिए सरकार लाइसेंस जारी कर इसकी खेती की अनुमति देती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Aug 2026 10:02 AM (IST)
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  • भांग गांजे से भिन्न, विशेष उपयोगों को छूट प्राप्त।

मुंबई में हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने अपने घर के भीतर ही गांजे की खेती करने के लिए बाकायदा एक हाई-टेक लैब तैयार कर ली. आरोपियों ने मिट्टी के बिना पानी और पोषकों के सहारे फसल उगाने वाली हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और इसके लिए इंटरनेट व यूट्यूब से जानकारी जुटाई. भारत में अपने घर, बालकनी, छत या गमले में गांजे का पौधा उगाना बेहद संगीन और गैर-जमानती अपराध माना जाता है. ऐसे मामलों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और राज्य पुलिस एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act, 1985) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई करती है.

गांजे की खेती पर सजा और भारी जुर्माना

भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा घर की चारदीवारी के भीतर या निजी जमीन पर गांजे का पौधा उगाना कानून की नजर में गंभीर कृत्य है. केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार, पौधा चाहे गमले में लगाया गया हो या जमीन में, अगर उसे जानबूझकर पोषित किया जा रहा है तो वह दंडात्मक अपराध है. एनडीपीएस अधिनियम के तहत गांजे की खेती करने या पौधा उगाने पर दोषी को 10 साल तक की कठोर जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है. इसके साथ ही अदालत अभियुक्त पर 1 लाख रुपये तक का भारी आर्थिक जुर्माना भी लगा सकती है.

किस आधार पर तय होती है सजा?

यदि किसी व्यक्ति के पास से उगाया हुआ या किसी भी रूप में जमा किया गया गांजा बरामद होता है, तो सजा की अवधि उसकी मात्रा और वजन पर निर्भर करती है. 1 किलोग्राम तक गांजा मिलने को छोटी मात्रा माना जाता है, जिसमें 6 महीने से 1 साल तक की जेल और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. 1 किलो से 20 किलो के बीच मध्यम मात्रा मानी जाती है, जिसमें 10 साल तक की कठोर कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगता है. वहीं 20 किलोग्राम या उससे अधिक को व्यावसायिक मात्रा कहा जाता है, जिसमें 10 से 20 साल तक की सख्त जेल और 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का नियम है.

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घर में लगे पौधे में उगा लें गांजा तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?

भांग और गांजे के नशे में अंतर

अक्सर आम लोग भांग और गांजे को एक ही पौधा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है. यह अंतर पौधे के लिंग और उसमें मौजूद रसायन टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल (THC) पर आधारित है. कैनबिस के पौधे के नर हिस्से की पत्तियों और बीजों का उपयोग भांग बनाने में होता है, जिसमें टीएचसी की मात्रा काफी कम होती है. दूसरी ओर, मादा पौधे के फूल और फल वाले हिस्से से गांजा तैयार होता है. गांजे में टीएचसी का स्तर अत्यधिक होने के कारण इसका नशा बहुत तेज और हानिकारक होता है, जो सेहत के लिए गंभीर लत का कारण बनता है.

एनडीपीएस एक्ट 1985 में भांग और गांजे की बिक्री

साल 1985 में बने एनडीपीएस एक्ट में कैनबिस पौधे के अंगों को तीन मुख्य भागों- चरस (पौधे का रेजिन), गांजा (फूल और फल का हिस्सा) और भांग (केवल पत्तियां और बीज) में विभाजित किया गया है. कानूनन चरस और गांजे को पूरी तरह प्रतिबंधित ड्रग्स माना गया है, जबकि पत्तियों यानी भांग को ड्रग्स की श्रेणी से बाहर रखा गया है. यही कारण है कि देश में कई स्थानों पर होली जैसे त्योहारों पर सरकारी दुकानों से भांग की खरीद-बिक्री वैध है. हालांकि, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भांग लाइसेंस के तहत बिकती है, जबकि असम जैसे राज्यों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध है.


घर में लगे पौधे में उगा लें गांजा तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?

औद्योगिक और चिकित्सकीय उपयोग के लिए छूट

हालांकि निजी तौर पर घर में पौधा उगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट की धारा 14 के तहत विशेष छूट का भी प्रावधान है. केंद्र और राज्य सरकारें औद्योगिक जरूरतों, धागा (हैम्प) बनाने और मेडिकल रिसर्च के लिए कैनबिस की खेती की अनुमति दे सकती हैं. इसी कानून के अंतर्गत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लाइसेंस के जरिए नियंत्रित खेती होती है. इसके अलावा सीएसआईआर (CSIR) जैसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं को दवाइयों और चिकित्सीय अनुसंधानों के लिए कैनबिस उगाने की आधिकारिक मंजूरी प्राप्त होती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 10:02 AM (IST)
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