अगर प्रतीक यादव का तलाक होता है तो अपर्णा यादव को कितनी मिलेगी एलीमनी, क्या हैं इसके नियम?
प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पत्नी अपर्णा यादव से अलग होने का ऐलान करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने साफ किया है कि वह जल्द ही तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह जानकारी दी है कि वह अपनी पत्नी अपर्णा यादव से अलग होने जा रहे हैं. प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए निजी जीवन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए. अपनी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि एक स्वार्थी सोच के चलते उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया है. साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह जल्द ही कानूनी तौर पर तलाक की प्रक्रिया शुरू करेंगे.
खबर अपडेट हो रही है.
