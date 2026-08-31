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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमुकेश अंबानी ने लुटियंस जोन में किससे खरीदा बंगला? जानें इसकी खासियत

मुकेश अंबानी ने लुटियंस जोन में किससे खरीदा बंगला? जानें इसकी खासियत

देश के अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित पृथ्वीराज रोड पर 350 करोड़ रुपये में एक बंगला खरीदा है. इसका इस्तेमाल कंपनी के अधिकारियों के लिए गेस्ट हाउस के रूप में किया जाएगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Aug 2026 02:02 PM (IST)
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देश के सबसे प्रतिष्ठित और सुरक्षित माने जाने वाले दिल्ली के लुटियंस बंगलो जोन में हाल ही में रियल एस्टेट की एक बेहद चर्चित और बड़ी डील सामने आई है. बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने लुटियंस दिल्ली के अति-सुरक्षित इलाके पृथ्वीराज रोड पर स्थित एक शानदार बंगला खरीदा है. इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 350 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जो भारतीय रियल एस्टेट बाजार के सबसे महंगे सौदों में शामिल है. इस सौदे की खबर आते ही पूरे कॉरपोरेट और राजनीतिक गलियारों में इसकी व्यापक चर्चा होने लगी है. आइए जानें कि अंबानी ने यह बंगला आखिर किससे खरीदा है.

कितना है अंबानी की इस डील का कुल मूल्य?

मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई जानकारी के अनुसार, इस हाई-प्रोफाइल प्रॉपर्टी सौदे को अंतिम रूप देने में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी से जुड़े फैमिली ऑफिस की मुख्य भूमिका रही है. जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में पूरी की गई इस डील का कुल मूल्य अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से लगभग 36.7 मिलियन डॉलर (टैक्स से अलग) बैठता है. इतनी भारी-भरकम राशि में खरीदी गई यह प्रॉपर्टी दिल्ली के सबसे प्राइम लोकेशन पर स्थित है, जिसकी रजिस्ट्री प्रक्रिया और कानूनी कागजी कार्रवाई को बेहद गोपनीय और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया गया.

अंबानी ने किस शख्सियत से रिलायंस ने खरीदी यह बेशकीमती प्रॉपर्टी?

जिस आलीशान बंगले को रिलायंस ने अपने नाम किया है, वह पहले सिंगापुर में रहने वाले प्रसिद्ध प्रवासी भारतीय व्यवसायी भूपेंद्र कुमार मोदी (जिन्हें बीके मोदी या डॉ. एम के नाम से जाना जाता है) का था. बीके मोदी भारत के शुरुआती टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी सेक्टर की जानी-मानी हस्ती रहे हैं. वे उस दौर के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं जिन्होंने देश में विदेशी निवेश और आधुनिक तकनीक को लाने में अहम भूमिका निभाई थी. यही वजह है कि बीके मोदी की इस प्रसिद्ध संपत्ति की बिक्री का मामला मीडिया में सुर्खियों में आ गया है.

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मुकेश अंबानी ने लुटियंस जोन में किससे खरीदा बंगला? जानें इसकी खासियत

अंबानी के इस बंगले का क्या होगा इस्तेमाल?

रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस नए बंगले का उपयोग अंबानी परिवार अपने व्यक्तिगत निवास के रूप में नहीं करेगा. इसके विपरीत, इस प्रॉपर्टी को कंपनी के दिल्ली आने-जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों, कॉरपोरेट मेहमानों और कर्मचारियों के लिए एक उच्चस्तरीय गेस्ट हाउस के रूप में विकसित और इस्तेमाल किया जाएगा. राजधानी दिल्ली में कंपनी के बढ़ते कामकाज और सरकारी व व्यावसायिक बैठकों के लिए अधिकारियों के ठहराव हेतु यह कदम उठाया गया है.

भारत के जेवी किंग और उनकी कारोबारी पहचान

भूपेंद्र कुमार मोदी को भारतीय व्यापार जगत में ‘भारत का जेवी (जॉइंट वेंचर) किंग’ के रूप में पहचान मिली हुई है. उन्होंने 80 और 90 के दशक में वैश्विक दिग्गजों जैसे जेरॉक्स, अल्काटेल, ओलिवेट्टी और टेल्स्ट्रा के साथ मिलकर भारत में सफल साझेदारियां शुरू की थीं. इतना ही नहीं, उनकी कंपनी 'मोदी टेल्स्ट्रा' ने साल 1995 में भारत के भीतर सबसे पहली सेल्युलर मोबाइल फोन सेवा की शुरुआत करके इतिहास रचा था. ऐसे प्रमुख उद्यमी से इस बंगले को खरीदना इस सौदे को और भी खास बनाता है.

क्यों इतना प्रतिष्ठित और चर्चा में रहता है लुटियंस जोन?

दिल्ली का लुटियंस बंगलो जोन (LBZ) अपनी रणनीतिक लोकेशन और बेहद शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. इस इलाके में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, शीर्ष जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास स्थित हैं. इसके अलावा, सीमित निजी संपत्तियां होने के कारण यहां भारत के गिने-चुने शीर्ष उद्योगपति ही अपनी प्रॉपर्टी रख पाते हैं. सख्त सरकारी नियमों के कारण यहां नए निर्माण या किसी भी तरह की बड़ी तोड़-फोड़ पर रोक होती है, जिससे इस जगह की ऐतिहासिक और रियल एस्टेट वैल्यू हमेशा शीर्ष पर बनी रहती है.


मुकेश अंबानी ने लुटियंस जोन में किससे खरीदा बंगला? जानें इसकी खासियत

इस इलाके में किसके-किसके घर?

पृथ्वीराज रोड पर स्थित यह बंगला रिलायंस को देश के सबसे प्रभावशाली लोगों के पड़ोस में ला खड़ा करता है. लुटियंस जोन में पहले से ही स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जैसे दुनिया के बड़े धनकुबेरों के निजी आवास मौजूद हैं. अत्यंत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, चारों तरफ फैली हरियाली और शांति इस जोन को देश का सबसे महंगा और पसंदीदा रिहायशी पता बनाती है. रिलायंस द्वारा यहां खरीदी गई यह प्रॉपर्टी कंपनी की दिल्ली में मजबूत मौजूदगी और कॉरपोरेट विस्तार का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 02:02 PM (IST)
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