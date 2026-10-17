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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन-सा देश सबसे ज्यादा बर्बाद करता है खाना, कहां सबसे कम?

कौन-सा देश सबसे ज्यादा बर्बाद करता है खाना, कहां सबसे कम?

खाना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेकिन इसके बाद भी खाना बर्बाद हो जाता है. ऐसे में जानिए कौन से देश में सबसे ज्यादा खाना बर्बाद किया जाता है और इस लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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खाने की बर्बादी अब सिर्फ घर की रसोई या शादी-पार्टियों में बची प्लेटों का मामला नहीं रह गई है. यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ी बड़ी चुनौती बन चुकी है. दुनिया में एक तरफ करोड़ों लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता. वहीं दूसरी तरफ हर दिन भारी मात्रा में खाना बिना खाए कूड़े में पहुंच जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा खाना बर्बाद किया जाता है.

अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन, भारत और अमेरिका कुल खाद्य बर्बादी के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल हैं. जानें इस लिस्ट में और कौन-कौन से देश शामिल है और किस देश में सबसे कम खाना बर्बाद होता है.

चीन सबसे आगे, भारत भी पीछे नहीं

रिपोर्स के मुताबिक चीन में सालाना 108 मिलियन टन से ज्यादा फूड वेस्ट होने का अनुमान है. इसके बाद भारत करीब 78 मिलियन टन और अमेरिका करीब 24 मिलियन टन के साथ बड़े फूड वेस्ट जनरेटर्स में आते हैं. चीन और भारत के आंकड़ों का एक बड़ा कारण उनकी विशाल आबादी भी है. भारत में सालाना खाद्य बर्बादी का अनुमान 78 मिलियन टन से अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आंकड़ा करीब 54 किलो सालाना बैठता है. यानी कुल मात्रा बहुत बड़ी होने के बावजूद प्रति व्यक्ति भारत कुछ दूसरे देशों के मुकाबले कम फूड वेस्ट करता है.

यह भी पढ़ें: कैसे तय होती है मिठाइयों की एक्सपायरी डेट, दुकानदार कैसे लगाते हैं अंदाजा?

घरों से निकलता है सबसे ज्यादा कचरा

खाद्य बर्बादी का सबसे बड़ा हिस्सा उद्योग या होटल नहीं, बल्कि घरों से आता है. UNEP के ग्लोबल डेटा के अनुसार 2022 में दुनिया भर में करीब 1.05 अरब टन खाना बर्बाद हुआ. इसमें 60 प्रतिशत यानी लगभग 631 मिलियन टन घरेलू स्तर पर बर्बाद हुआ. फूड सर्विस से 28 प्रतिशत और रिटेल से करीब 12 प्रतिशत फूड वेस्ट आया. इसके हिसाब से हर व्यक्ति करीब 79 किलो खाना सालाना बर्बाद करता है. घर में जरूरत से ज्यादा खाना बनाना, खरीदारी के बाद सामान का खराब हो जाना, बचा हुआ खाना समय पर इस्तेमाल न करना इसकी वजह है.

सबसे कम खाना कौन बर्बाद करता है?

UNEP के अनुसार 2022 तक जापान ने वर्ष 2000 की तुलना में फूड लॉस एंड वेस्ट में 53 प्रतिशत कमी हासिल कर ली थी. ब्रिटेन ने भी 2007 के मुकाबले फूड वेस्ट में करीब 22 प्रतिशत कमी दर्ज की है. यूरोपीय संघ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2026 में EU में हर साल करीब 58 मिलियन टन food waste पैदा होता है, यानी लगभग 129 किलो प्रति व्यक्ति.

यह भी पढ़ें: भारत में जंतर-मंतर, तो अमेरिका-ब्रिटेन समेत दूसरे देशों में कहां होते हैं बड़े प्रदर्शन?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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