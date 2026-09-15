दुनिया की सबसे महंगी गाय किस नस्ल की? कीमत सुनकर ही उड़ जाएंगे होश

गाय को भारत में लोग आमतौर पर दूध और खेती से जोड़कर देखते हैं. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी गायें भी हैं, जिनकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. मंहगी गायों में सबसे पहले वियाटिना-19 का नाम आता है. यह गाय अपनी बहुत ज्यादा कीमत के कारण दुनिया की सबसे महंगी गायों में शामिल है. वियाटिना-19 ब्राजील में पाली जाने वाली नेलोरे नस्ल की गाय है. इसकी खासियत सिर्फ इसका शरीर नहीं, बल्कि इसकी अच्छी नस्ल और आगे पैदा होने वाले बछड़ें भी है.

कितनी है वियाटिना-19 की कीमत?

वियाटिना-19 की कीमत का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला सौदा साल 2023 में हुआ था. उस समय इस गाय की 33 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 43 लाख डॉलर में बेची गई थी. इस हिसाब से पूरी गाय की कीमत करीब 1.3 करोड़ डॉलर बताई जाती है. इतनी बड़ी कीमत की वजह से वियाटिना-19 पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई.

किस नस्ल की है यह गाय?

वियाटिना-19 नेलोरे नस्ल की गाय है. नेलोरे नस्ल ब्राजील में बहुत लोकप्रिय है. इस नस्ल के पशु गर्म मौसम में आसानी से रह सकते हैं और इनका शरीर भी मजबूत होता है. वहीं नेलोरे नस्ल का संबंध भारत से भी है. माना जाता है कि यह नस्ल भारत की ओंगोल नस्ल से जुड़ी है. भारत से गए कुछ जानवरों की नस्ल को ब्राजील में आगे बढ़ाया गया और वहां इसे नेलोरे के नाम से पहचान मिली.

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वियाटिना-19 में क्या है खास?

इस गाय की सबसे बड़ी खासियत इसकी अच्छी नस्ल और जेनेटिक्स है. इस गाय से स्वस्थ और अच्छे गुणों वाले बछड़े पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा बताई जाती है. वियाटिना-19 का शरीर भी काफी बड़ा और मजबूत बताया जाता है. जिससे इसके आगे आने वाले बछड़ों को भी स्वस्थ और मजबूत शरीर से देखा जाता है.

हर नेलोरे गाय नहीं होती मंहगी

नेलोरे नस्ल की हर गाय की कीमत करोड़ों रुपये नहीं होती. वियाटिना-19 की कीमत इसलिए इतनी ज्यादा हुई क्योंकि वह बेहद खास वंश और अच्छे गुणों वाली गाय मानी जाती है. किसी भी गाय की कीमत उसकी उम्र, स्वास्थ्य, नस्ल, शरीर, और वंश पर निर्भर करती है.

ये गायें भी होती है मंहगी

वियाटिना-19 के अलावा हॉल्सटीन गाय, नेलोर गाय, नीली बेलन, वैग्यू गाय, गिर गाय और साहिवाल गाय भी महंगी गायों में शामिल है. ये गायें बेहतर दूध, अच्छी नस्ल और स्वस्थ शरीर के लिए जानी जाती है.

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