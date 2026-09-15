गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया की सबसे महंगी गाय किस नस्ल की? कीमत सुनकर ही उड़ जाएंगे होश

दुनिया की सबसे महंगी गाय किस नस्ल की? कीमत सुनकर ही उड़ जाएंगे होश

भारत में गाय को मां की तरह पूजा जाता है. वहीं, भारत में गाय की कई नस्ल मौजूद हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे मंहगी गाय कौन-सी नस्ल की होती है?

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

गाय को भारत में लोग आमतौर पर दूध और खेती से जोड़कर देखते हैं. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी गायें भी हैं, जिनकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. मंहगी गायों में सबसे पहले वियाटिना-19 का नाम आता है. यह गाय अपनी बहुत ज्यादा कीमत के कारण दुनिया की सबसे महंगी गायों में शामिल है. वियाटिना-19 ब्राजील में पाली जाने वाली नेलोरे नस्ल की गाय है. इसकी खासियत सिर्फ इसका शरीर नहीं, बल्कि इसकी अच्छी नस्ल और आगे पैदा होने वाले बछड़ें भी है.

कितनी है वियाटिना-19 की कीमत?

वियाटिना-19 की कीमत का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला सौदा साल 2023 में हुआ था. उस समय इस गाय की 33 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 43 लाख डॉलर में बेची गई थी. इस हिसाब से पूरी गाय की कीमत करीब 1.3 करोड़ डॉलर बताई जाती है. इतनी बड़ी कीमत की वजह से वियाटिना-19 पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई.

किस नस्ल की है यह गाय?

वियाटिना-19 नेलोरे नस्ल की गाय है. नेलोरे नस्ल ब्राजील में बहुत लोकप्रिय है. इस नस्ल के पशु गर्म मौसम में आसानी से रह सकते हैं और इनका शरीर भी मजबूत होता है. वहीं नेलोरे नस्ल का संबंध भारत से भी है. माना जाता है कि यह नस्ल भारत की ओंगोल नस्ल से जुड़ी है. भारत से गए कुछ जानवरों की नस्ल को ब्राजील में आगे बढ़ाया गया और वहां इसे नेलोरे के नाम से पहचान मिली.

यह भी पढ़ें : कौन भरता है पीएम मोदी के घर का बिजली बिल? जान लें पूरी डिटेल

वियाटिना-19 में क्या है खास?

इस गाय की सबसे बड़ी खासियत इसकी अच्छी नस्ल और जेनेटिक्स है. इस गाय से स्वस्थ और अच्छे गुणों वाले बछड़े पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा बताई जाती है. वियाटिना-19 का शरीर भी काफी बड़ा और मजबूत बताया जाता है. जिससे इसके आगे आने वाले बछड़ों को भी स्वस्थ और मजबूत शरीर से देखा जाता है.

हर नेलोरे गाय नहीं होती मंहगी

नेलोरे नस्ल की हर गाय की कीमत करोड़ों रुपये नहीं होती. वियाटिना-19 की कीमत इसलिए इतनी ज्यादा हुई क्योंकि वह बेहद खास वंश और अच्छे गुणों वाली गाय मानी जाती है. किसी भी गाय की कीमत उसकी उम्र, स्वास्थ्य, नस्ल, शरीर, और वंश पर निर्भर करती है.

ये गायें भी होती है मंहगी

वियाटिना-19 के अलावा हॉल्सटीन गाय, नेलोर गाय, नीली बेलन, वैग्यू गाय, गिर गाय और साहिवाल गाय भी महंगी गायों में शामिल है. ये गायें बेहतर दूध, अच्छी नस्ल और स्वस्थ शरीर के लिए जानी जाती है.

यह भी पढ़ें : पायलट को कब पता चलता है प्लेन क्रैश होने वाला है, अंदर क्या होता है?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Viatina 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
पेट्रोल-डीजल, शराब या टैक्स... सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या?
पेट्रोल-डीजल, शराब या टैक्स... सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या?
जनरल नॉलेज
द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूबी, क्या वहां आज भी सोना मौजूद?
द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूबी, क्या वहां आज भी सोना मौजूद?
जनरल नॉलेज
कब और किसने की थी लालबागचा राजा की पहली स्थापना, जानें इसकी पूरी कहानी
कब और किसने की थी लालबागचा राजा की पहली स्थापना, जानें इसकी पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
क्या होती है स्टील स्लैग रोड? जिसने भारत को दिलाया 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड'
क्या होती है स्टील स्लैग रोड? जिसने भारत को दिलाया 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड'
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
विश्व
जेलेंस्की का वो फॉर्मूला, जिससे रुकेगी रूस के साथ जंग, हो गया समझौता?
जेलेंस्की का वो फॉर्मूला, जिससे रुकेगी रूस के साथ जंग, हो गया समझौता?
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
इंडिया
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, मिर्जापुर से शुरू करेंगी सियासी पारी?
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, मिर्जापुर से शुरू करेंगी सियासी पारी?
Home Tips
Mattress Care: गद्दे को साल में कितनी बार पलटना चाहिए? जान लीजिए सही जवाब
गद्दे को साल में कितनी बार पलटना चाहिए? जान लीजिए सही जवाब
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget