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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMonsoon Session 2026: जेल गए तो कुर्सी गई, जानिए सलाखों के पीछे से किन-किन लोगों ने चलाई है सत्ता?

Monsoon Session 2026: जेल गए तो कुर्सी गई, जानिए सलाखों के पीछे से किन-किन लोगों ने चलाई है सत्ता?

नेताओं के जेल से सरकार चलाने को रोकने के लिए अब सरकार संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 लेकर आ रही है. चलिए उससे पहले जान लेते हैं कि किन नेताओं ने जेल से भी सरकार चलाई.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Jul 2026 03:19 PM (IST)
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Monsoon Session 2026: भारतीय राजनीति में एक ऐसा दौर भी रहा है, जब नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी उनकी कुर्सी पर कोई आंच तक नहीं आई. लोकतंत्र में वैसे तो नैतिकता की खूब दुहाई दी जाती है, लेकिन कानूनी रूप से कोई ऐसा सख्त नियम नहीं है जो कि किसी गिरफ्तार नेता को मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर बने रहने से रोक सके. यही वजह है कि देश में कई बार नेताओं ने सलाखों के पीछे से भी सत्ता चलाई है. लेकिन अब साल 2026 के मानसून सत्र में सरकार ऐसा बिल लाने वाली है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये लेकर अन्य मंत्रियों तक 30 दिन जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा. लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि किन नेताओं ने जेल से हुकूमत चलाई.

अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से किए कामकाज

इस फेहरिस्त में सबसे ताजा और चर्चित नाम आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का है. साल 2024 में दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से फौरन इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था. जेल में रहने के दौरान उन्होंने अपनी इस न्यायिक हिरासत को एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाया. केजरीवाल ने जेल के अंदर से ही जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज से जुड़े कई लिखित निर्देश अपने मंत्रियों को जारी किए, जिससे कानूनी और राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई थी.

जयललिता का सियासी रसूख

दक्षिण भारत की राजनीति में अम्मा के नाम से मशहूर तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे. जयललिता का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है.साल 2014 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनको जेल जाना पड़ा था. हालांकि कानूनी नियमों के कारण उनको तकनीकी तौर पर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी. लेकिन जेल के अंदर रहने के बाद भी अपनी पार्टी पर उनका पूरा नियंत्रण रहा था. वे सलाखों के पीछे से ही सरकार और संगठन की पूरी रणनीति तय करती थीं. बाद में साल 2015 में कोर्ट से बरी होने के बाद उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद संभाला था.

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लालू यादव का जेल से कंट्रोल

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी जेल से सत्ता और संगठन चलाने की कला बखूबी दिखाई. बहुचर्चित चारा घोटाला मामलों में जब लालू यादव को रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में सजा काटनी पड़ी, तब भी बिहार की राजनीति का रिमोट उनके ही हाथ में था. जेल में रहने के बाद भी पार्टी के बड़े फैसले, टिकटों का बंटवारा और दूसरे दलों के साथ राजनीतिक गठबंधनों की पूरी रूपरेखा लालू यादव ही तय करते थे. उनकी गैर-मौजूदगी में कोई नेता उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिला सकता था. 

आपातकाल के दौर में स्थिति

अगर देश के इतिहास को पलटकर देखें को साल 1975 से 1977 के बीच आपातकाल में भी इसका बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है. उस दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास सत्ता की असीमित शक्तियां थीं. सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने के लिए जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपोयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था. विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख चेहरे सलाखों के पीछे होने के बाद भी देश की पूरी हुकूमत और नीतियां प्रधानमंत्री कार्यालय से ही तय होती थीं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Monsoon Session 2026 Leaders Who Governed From Jail Constitution 130th Amendment Bill
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