हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHistory Of Momos: नेपाल नहीं बल्कि इस देश में हुआ था मोमोज का आविष्कार, जानें क्या है इसका इतिहास?

History Of Momos: नेपाल नहीं बल्कि इस देश में हुआ था मोमोज का आविष्कार, जानें क्या है इसका इतिहास?

History Of Momos: अक्सर ही लोगों को यह लगता है कि मोमोज का आविष्कार नेपाल में हुआ था. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 18 May 2026 09:19 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मोमोज की शुरुआत तिब्बत में हुई, याक मांस से बनते थे।
  • 1950 में तिब्बती शरणार्थियों से नेपाल में हुए लोकप्रिय।
  • नेपाल के व्यापारियों ने स्थानीय स्वाद के अनुसार बदला।
  • भारत में सिक्किम, दार्जिलिंग से फैलकर हुए मशहूर।

History Of Momos: आज मोमोज पूरे भारत, नेपाल और दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला स्ट्रीट फूड है. दिल्ली के सड़क किनारे लगे ठेलों से लेकर हिमालय क्षेत्र के कैफे तक यह भाप में पके हुए मोमोज लाखों लोगों की पसंद बन चुके हैं. कई लोगों को ऐसा लगता है कि मोमोज की शुरुआत नेपाल में हुई थी लेकिन इनका असली जन्म स्थान कहीं और है. आइए जानते हैं इसी बारे में.

कहां से हुई थी मोमोज की शुरुआत? 

मोमोज की शुरुआत असल में तिब्बत में हुई थी. मोमोज शब्द खुद तिब्बती भाषा से आया है और माना जाता है कि इसका मतलब है भाप में पकी हुई रोटी. प्राचीन तिब्बती में मोमोज आमतौर पर याक के मांस से बनाए जाते थे. ऐसा इसलिए क्योंकि याक ठंडे हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य जानवरों में से एक थे.

आज की मसालेदार किस्मों की तुलना में पारंपरिक तिब्बती मोमोज काफी सादे होते थे. उनकी बाहरी परत आमतौर पर मोटी होती थी और उनमें याक या फिर भैंस के मांस की भराई होती थी. इसे प्याज, अदरक और नमक के साथ मिलाया जाता था. तिब्बत में मोमोज काफी ज्यादा मशहूर थे क्योंकि ये पहाड़ों के कठोर मौसम में शरीर को गर्मी और ऊर्जा देते थे.

मोमोज नेपाल कैसे पहुंचे? 

1950 के दशक में मोमोज नेपाल में तब मशहूर हुए जब तिब्बत में राजनीतिक अशांति के बाद बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी वहां आकर बस गए. जैसे-जैसे तिब्बती समुदाय नेपाल में बसते गए, अपने साथ अपना पारंपरिक भोजन भी ले आए. काठमांडू के नेवार समुदाय के व्यापारियों ने जल्द ही इस रेसिपी को वहां के स्थानीय स्वाद और सामग्री के मुताबिक ढाल लिया.

मोमोज का भारत तक का सफर 

नेपाल और तिब्बत से मोमोज धीरे-धीरे हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी समुदायों के जरिए भारत में पहुंचा. यह डिश सबसे पहले सिक्किम और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर आम हुई.  वहां तिब्बती और नेपाली आबादी काफी ज्यादा थी. आखिरकार मोमोज भारत के बड़े शहरों तक फैल गए. 

नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी 

मोमोज के नाम का इतिहास भी अलग-अलग इलाकों की भाषाओं और संस्कृतियों से गहराई से जुड़ा हुआ है. नेपाल की नेवारी भाषा में मोमो शब्द का मतलब होता है भाप में पकाया गया खाना. वहीं तिब्बत में मोग मोग शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर गोल, भरी हुई उन डंपलिंग्स के लिए किया जाता था जो आज के मोमोज जैसी ही होती थी.

यह भी पढ़ेंः क्या स्पेस में भी होता है सूर्यास्त और सूर्योदय,‌ जानें अंतरिक्ष यात्रियों को यह कैसे आता है नजर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 May 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
History Of Momos Tibetan Food Nepal Momos
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
History Of Momos: नेपाल नहीं बल्कि इस देश में हुआ था मोमोज का आविष्कार, जानें क्या है इसका इतिहास?
नेपाल नहीं बल्कि इस देश में हुआ था मोमोज का आविष्कार, जानें क्या है इसका इतिहास?
जनरल नॉलेज
Forex Reserves: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन-कौन सी करेंसी, जानें सबसे ज्यादा क्या है रिजर्व?
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन-कौन सी करेंसी, जानें सबसे ज्यादा क्या है रिजर्व?
जनरल नॉलेज
Toothpaste History: जब‌ कोलगेट नहीं था तब अपने दांत कैसे साफ करते थे लोग, जानें किन चीजों का किया जाता था इस्तेमाल?
जब‌ कोलगेट नहीं था तब अपने दांत कैसे साफ करते थे लोग, जानें किन चीजों का किया जाता था इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
विश्व
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में आए ट्रंप? तेहरान को दिया अल्टीमेटम
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में ट्रंप?
स्पोर्ट्स
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, लेकिन नहीं तोड़ पाई कार्तिक की फिल्म का रिकॉर्ड
'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, जानें- फिल्म के तीन दिनों का कलेक्शन
इंडिया
लातूर से लीक हुआ था NEET 2026 का पेपर? कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट से मिले असली पेपर के सवाल, बड़ा खुलासा
लातूर से लीक हुआ था NEET 2026 का पेपर? कोचिंग के मॉक टेस्ट से मिले पेपर के सवाल, बड़ा खुलासा
शिक्षा
National Overseas Scholarship 2026-27: विदेश में पढ़ाई का है सपना, जानें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कैसे करें अप्लाई?
विदेश में पढ़ाई का है सपना, जानें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कैसे करें अप्लाई?
ऑटो
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget