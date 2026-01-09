American Police Brutality: मिनियापोलिस मिनेसोटा में एक जानलेवा घटना के बाद अमेरिका में पुलिस की बेरहमी को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो चुकी है. हाल ही में इमीग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट ने एक महिला को गोली मार दी है. वह महिला अपनी कार में बैठी थी और गोली लगने के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई. अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक महिला ने अपनी गाड़ी से अधिकारियों को टक्कर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद एजेंट ने गोली चला दी. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर अमेरिका की पुलिस कितनी बेरहम है.

पहले भी हो चुकी ऐसी घटना

मिनियापोलिस की गोलीबारी कोई अकेली घटना नहीं है. 2025 से अमेरिकी पुलिस ऑफ सुरक्षा एजेंसीज के बर्बर बल के इस्तेमाल फिर जुड़े कई मामले पूरे देश में सामने आए हैं.

फ्लोरिडा में सवाल पूछने पर पिटाई

2025 के विवादित मामलों में से एक जैक्सनविले, फ्लोरिडा में हुआ. 22 साल के विलियम मैकनील जूनियर को 19 फरवरी 2025 को कथित तौर पर दिन के उजाले में हेडलाइट बंद करके गाड़ी चलाने का आरोप में रोका गया था.

मैकनील ने शांति से पूछा कि उसे क्यों रोका गया और एक सुपरवाइजर को बुलाने का अनुरोध किया. इसके बाद ऑफिसर डी बोवर्स ने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया, उसके चेहरे पर बार-बार मुक्के मारे, उसे बाहर घसीटा और सड़क पर पटक दिया. मैकनील का एक दांत टूट गया, चेहरे पर गहरे घाव हुए जिसमें टांके लगाने पड़े.

टेक्सास में हुआ बवाल

दिसंबर 2025 में ऑस्टिन टेक्सास से एक और परेशान करने वाली घटना सामने आई. ऑफिसर स्पीस जियालेन्स नाम की एक नशे में धुत्त महिलाओं को गिरफ्तार कर रहा था. अचानक वह महिला चलना बंद कर देती है. जवाब में ऑफिसर ने उसे जोर से फुटपाथ पर पटक दिया. वीडियो में उसके सिर के जमीन पर लगने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी. महिला का काफी ज्यादा खून बहा और दिमाग में गंभीर चोट लग गई.

ओक्लाहोमा सिटी में बुजुर्गों के लिए बल का इस्तेमाल

सबसे गंभीर मामला ओक्लाहोमा सिटी में 71 साल के लिच वू का है. यह घटना अक्टूबर 2024 में एक छोटे से ट्रैफिक विभाग से शुरू हुई. चलान को लेकर बहस के दौरान सार्जेंट जोसेफ गिब्सन ने उस बुजुर्ग आदमी को उठाया और उसका सिर कंक्रीट पर पटक दिया. वू की गर्दन टूट गई, खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ और दिमाग में हेमरेज हो गया.

बूट स्टॉम्प की बड़ी घटना

इंडियानापोलिस के सार्जेंट एरिक हक्सले को हथकड़ी लगे संदिग्ध जर्मेन वॉन के चेहरे पर लात मारते हुए फिल्माया गया था. हक्सले 2023 में 1 साल जेल के सजा सुनाई गई लेकिन यह मामला नियम के बजाय एक अपवाद बना हुआ है.

