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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या सच में ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं ट्रंप, जानें अमेरिका के किन हथियारों से कांपती है दुनिया?

क्या सच में ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं ट्रंप, जानें अमेरिका के किन हथियारों से कांपती है दुनिया?

मिडिल ईस्ट में तनाव अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक कड़ा अल्टीमेटम देते हुए मंगलवार रात तक की डेडलाइन तय की है. आइए जानें कि अमेरिका के पास कौन से खतरनाक हथियार हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Apr 2026 11:20 AM (IST)
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दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और मिडिल ईस्ट के रसूखदार देश ईरान के बीच ठन गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ताजा धमकी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है. ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास ईरान को घुटनों पर लाने के लिए पर्याप्त ताकत है और वह इसके इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे. मंगलवार रात की समय-सीमा जैसे-जैसे करीब आ रही है, सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई एक रात में कोई देश तबाह हो सकता है? और अमेरिका के पास ईरान को एक रात में दहलाने के लिए आखिर ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है, चलिए जानें. 

डेडलाइन और ट्रंप का प्रचंड तेवर

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि उनके पास शांति का रास्ता चुनने के लिए अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं. मंगलवार की रात तक यदि ईरान सीजफायर या नए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता, तो अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होगा. ट्रंप का यह अंदाज उनके पुराने कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक नजर आ रहा है, जहां वह केवल आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि सीधी सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं.

बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की रणनीति

ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को लेकर है. इसमें बिजली के पावर ग्रिड, पानी के बांध, संचार नेटवर्क और परिवहन प्रणालियां शामिल हैं. ट्रंप का मानना है कि इन ठिकानों को नष्ट करने से ईरान की लड़ने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी. हालांकि, जानकारों का कहना है कि आम नागरिकों की सुविधाओं पर हमला करना सीधे तौर पर 'वॉर क्राइम' या युद्ध अपराध के दायरे में आता है. ट्रंप के इस रुख ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की भी चिंता बढ़ा दी है. 

यह भी पढ़ें: किन हथियारों की बदौलत ईरान ने अमेरिका को दिखाया 'पावर गेम' का ट्रेलर, जानें वे कितने खतरनाक?

अमेरिका के वो 'ब्रह्मास्त्र' जिनसे खौफ खाती है दुनिया

ट्रंप का आत्मविश्वास अमेरिका के आधुनिक शस्त्रागार पर टिका है. अमेरिका के पास 'बी-2 स्पिरिट' और 'बी-21 रेडर' जैसे स्टील्थ बॉम्बर हैं, जो किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अंदर घुस सकते हैं. इसके अलावा, अमेरिका के पास 'जीबीयू-57' (GBU-57) जैसे विशाल 'बंकर बस्टर' बम हैं, जो ईरान के पहाड़ों के नीचे छिपे परमाणु केंद्रों को तबाह करने की ताकत रखते हैं. इन हथियारों के जरिए अमेरिका एक ही रात में सैकड़ों रणनीतिक ठिकानों पर सटीक हमले कर सकता है, जिससे उबरना किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा.

साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी

सिर्फ मिसाइलें और बम ही नहीं, अमेरिका ईरान को डिजिटल रूप से भी पंगु बनाने की योजना पर काम कर रहा है. अमेरिकी साइबर कमांड के पास ऐसी क्षमता है जो एक बटन दबाते ही ईरान की पूरी मिलिट्री कमांड और कंट्रोल सिस्टम को ठप कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो ईरान की मिसाइलें अपने लॉन्चर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगी. ट्रंप की रणनीति पहले डिजिटल हमला करके दुश्मन को अंधा करने और फिर आसमान से आग बरसाने की है.

ईरान का पलटवार और 'सुसाइड ड्रोन' का खतरा

ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी जवाबी रणनीति साफ कर दी है. ईरान का दावा है कि उसके पास हजारों कामीकाजे या सुसाइड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है. ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उस पर हमला हुआ, तो वह इजरायल के प्रमुख शहरों और सऊदी अरब व यूएई के तेल कुओं को आग के हवाले कर देगा. ईरान की प्रॉक्सि सेनाएं (हिजबुल्लाह और हूती) भी इस युद्ध में कूद सकती हैं, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट श्मशान बन सकता है.

दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंडराता काला साया

यदि ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हैं, तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरता है, जिसे ईरान बंद कर सकता है. ऐसा होने पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक मंदी आ सकती है. भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि वहां लाखों प्रवासी भारतीय रहते हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर है.

यह भी पढ़ें: Missile Fuels: मिसाइल को कैसे मिलती है सुपरसोनिक रफ्तार, इनमें कौन से खास फ्यूल का होता है इस्तेमाल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
US Iran Conflict Middle East Tension Iran Israel US War Trump Iran Deadline
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