दुनिया में कौन है हीलियम गैस का बादशाह, भारत में कितना होता है प्रोडक्शन?

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Helium Gas Production: हीलियम गैस को हम अक्सर गुब्बारों में भरने वाली एक हल्की हवा भर समझते हैं, लेकिन हकीकत में यह आधुनिक विज्ञान और तकनीक की रीढ़ है. एमआरआई स्कैन से लेकर रॉकेट लॉन्चिंग तक, इस गैस के बिना दुनिया के कई बड़े काम रुक सकते हैं. दुनिया भर में इस कीमती गैस पर किसका कब्जा है और भारत इस रेस में कहां खड़ा है, यह समझना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है. हीलियम की कमी और इसकी बढ़ती कीमतों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और सरकारों की नींद उड़ा दी है.

हीलियम की सप्लाई चेन पर युद्ध का काला साया

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने ग्लोबल लॉजिस्टिक्स की कमर तोड़ दी है. इस बार निशाना सिर्फ कच्चे तेल के कुएं नहीं, बल्कि वह दुर्लभ हीलियम गैस है जो शांत रहकर भी दुनिया को चलाती है. युद्ध की वजह से इस गैस की उपलब्धता अचानक कम होने लगी है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है. हीलियम की कमी का असर किसी एक देश पर नहीं, बल्कि उन सभी देशों पर पड़ रहा है जो अपनी हाई-टेक जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर हैं. युद्ध ने इस शांत गैस को संकट के सबसे खतरनाक केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है.

किसके पास है हीलियम का साम्राज्य?

दुनिया में हीलियम गैस के उत्पादन और सप्लाई की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) निर्विवाद रूप से इसका बादशाह बना हुआ है. पूरी दुनिया को जितनी हीलियम की जरूरत होती है, उसका 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा अकेले अमेरिका पैदा करता है. अमेरिका के पास प्राकृतिक गैस के ऐसे विशाल भंडार हैं, जहां से उप-उत्पाद के रूप में हीलियम निकाली जाती है. यही कारण है कि दुनिया भर की निर्भरता इस एक देश पर बहुत ज्यादा है. अमेरिका के बाद कतर और रूस भी इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन वे अभी अमेरिका के दबदबे से काफी पीछे हैं.

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खगोल विज्ञान से शुरू हुआ हीलियम का सफर

हीलियम की खोज की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, जितनी यह गैस खुद है. 18 अगस्त 1868 को दो खगोल वैज्ञानिकों, पियरे जेन्सेन और नॉर्मन लॉकयर ने सूरज की किरणों का अध्ययन करते समय इस तत्व को पहचाना था. दिलचस्प बात यह है कि इसे धरती पर खोजने से पहले अंतरिक्ष में खोजा गया था. आज यह गैस प्राकृतिक गैस के कुओं से निकाली जाती है. चूंकि यह हवा में बहुत हल्की होती है और वातावरण से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसे धरती के नीचे जमा भंडारों से निकालना ही एकमात्र तरीका बचा है.

भारत में कितना होता है हीलियम का प्रोडक्शन?

भारत के नजरिए से देखें तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि हमारे यहां हीलियम का घरेलू उत्पादन लगभग न के बराबर है. भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों, खासकर अमेरिका पर निर्भर है. आंकड़े बताते हैं कि भारत हर साल लगभग 65.66 मिलियन क्यूबिक मीटर हीलियम का इस्तेमाल करता है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को हर साल लगभग 55,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं. यह एक बहुत बड़ी राशि है जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ डालती है.

तकनीक और चिकित्सा में हीलियम का महत्व

हीलियम कोई साधारण गैस नहीं है, इसका उपयोग बहुत ही खास और संवेदनशील क्षेत्रों में होता है. अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली एमआरआई (MRI) मशीनों को ठंडा रखने के लिए तरल हीलियम अनिवार्य है. इसके बिना शरीर के अंदरूनी हिस्सों की सटीक जांच संभव नहीं है. इसके अलावा, रॉकेट लॉन्च करने में, परमाणु रिएक्टरों को ठंडा करने में और हमारे फोन-लैपटॉप में लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में भी हीलियम का हाथ होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकती है.

घरेलू उत्पादन की दिशा में बढ़ते कदम

आयात के बोझ को कम करने के लिए भारत में अब कोशिशें तेज हो गई हैं. हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने एक नई सुविधा शुरू की है, जहां प्रति घंटे करीब 56 लीटर तरल हीलियम बनाई जा सकती है. हालांकि यह मांग के मुकाबले कम है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी खुद की तकनीक और संयंत्रों पर ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, ताकि विदेशों पर निर्भरता कम हो सके.

भारत में छिपे हैं हीलियम के प्राकृतिक भंडार

अच्छी खबर यह है कि भारत के पास हीलियम के अपने प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं, बस उन्हें सही तरीके से निकालने की जरूरत है. झारखंड के राजमहल ज्वालामुखी बेसिन में हीलियम के बड़े भंडार होने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा, भारत में करीब 150 ऐसे गर्म पानी के कुंड हैं जहां से हीलियम गैस प्राप्त की जा सकती है. अगर सरकार इन स्रोतों से गैस निकालने की तकनीक पर काम करती है, तो आने वाले समय में भारत हीलियम के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है.

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