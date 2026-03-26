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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEnergy Lockdown: 90 के दशक का वो मंजर जब थम गई थी दुनिया की रफ्तार, क्या फिर लौटने वाला है पुराना 'एनर्जी लॉकडाउन'?

Energy Lockdown: 90 के दशक का वो मंजर जब थम गई थी दुनिया की रफ्तार, क्या फिर लौटने वाला है पुराना 'एनर्जी लॉकडाउन'?

Energy Lockdown: 1970 के दशक में वैश्विक तेल संकट के ऐतिहासिक संदर्भ और प्रभाव का गहराई से बताती है. उस दौर में तेल की कमी के कारण दुनिया भर में हालात एनर्जी लॉकडाउन के हो गए थे.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Mar 2026 03:42 PM (IST)
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Energy Lockdown In European Countries: आज जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, तो दुनिया भर में एनर्जी लॉकडाउन जैसे शब्द गूंजने लगते हैं. सोशल मीडिया पर लोग चर्चा करने लगते हैं कि क्या फिर से कोविड जैसे हालात लौटेंगे? लेकिन इतिहास गवाह है कि ऊर्जा का असली लॉकडाउन सरकारी आदेशों से नहीं, बल्कि तेल की किल्लत से लगा था. 1970 के दशक में दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा था जिसने महाशक्तियों तक चक्का जाम कर दिया था. वह दौर आज के कथित एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा से कहीं ज्यादा खौफनाक और वास्तविक था, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी थी.

क्या है एनर्जी लॉकडाउन?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एनर्जी लॉकडाउन. कोई आधिकारिक या सरकारी शब्द नहीं है. यह इंटरनेट और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा गढ़ा गया एक नया टर्म है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा ऊर्जा संकट की गंभीर स्थिति को समझाने के लिए किया जा रहा है. ईरान और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका ने इस चर्चा को हवा दी है. इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स इन हालातों को कोविड-19 के दौर से जोड़कर पेश कर रहे हैं, जिससे यह शब्द तेजी से फैल रहा है और लोगों में घबराहट पैदा कर रहा है. 

इससे पहले कब लगा था एनर्जी लॉकडाउन?

हालांकि एनर्जी लॉकडाउन शब्द नया है, लेकिन ऊर्जा संकट के कारण पाबंदियां लगने का इतिहास पुराना है. दुनिया ने इसका सबसे भयावह रूप 1970 के दशक में देखा था. उस समय अरब देशों द्वारा तेल की आपूर्ति रोकने के कारण वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई थी. वह कोई काल्पनिक चर्चा नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत थी, जिसने विकसित देशों तक की रफ्तार रोक दी थी. अमेरिका और यूरोप के कई देशों में तेल के लिए हाहाकार मच गया था और सरकारों को खपत कम करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने पड़े थे.

यह भी पढ़ें: American Paratroopers Specialty: सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?

जब लागू हुई पेट्रोल की राशनिंग

1970 के दशक के उस संकट के दौरान, कई देशों में स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पेट्रोल की राशनिंग लागू करनी पड़ी थी. इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना ईंधन नहीं खरीद सकता था. राशन कार्ड या गाड़ियों के नंबर प्लेट के आधार पर तेल मिलने के दिन तय किए गए थे (जैसे ऑड-इवन व्यवस्था). पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर लंबी कतारें लगती थीं और अक्सर तेल खत्म होने पर बोर्ड टांग दिए जाते थे. आम आदमी के लिए अपनी गाड़ी चलाना एक विलासिता बन गया था, जिसने दैनिक जीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया था.

कार-फ्री संडे और ठप पड़ी सड़कें

ईंधन बचाने के लिए सरकारों ने कुछ बेहद सख्त और ऐतिहासिक फैसले लिए थे. कई यूरोपीय देशों में कार-फ्री संडे का पालन किया गया था, यानी रविवार को सड़कों पर निजी गाड़ियां चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध था. हाईवेज और शहरों की सड़कें जो कभी गुलजार रहती थीं, रविवार को सुनसान नजर आती थीं. लोग साइकिलों का इस्तेमाल करने या पैदल चलने को मजबूर थे. यह दृश्य किसी भी लॉकडाउन से कम नहीं था, जहां एक अनिवार्य संसाधन की कमी ने पूरे समाज को घर में कैद होने या अपनी जीवनशैली बदलने पर विवश कर दिया था.

स्पीड लिमिट में कटौती और ऊर्जा संरक्षण

तेल संकट का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा, सरकारों ने गाड़ियों की स्पीड लिमिट में भी भारी कटौती कर दी थी. इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क था कि कम स्पीड में गाड़ियां कम ईंधन खपत करती हैं. अमेरिका जैसे देशों में, जहां बड़ी और तेज गाड़ियां स्टेटस सिंबल थीं, वहां भी स्पीड लिमिड को कड़ाई से लागू किया गया था. इसके अलावा, घरों और दफ्तरों में बिजली की खपत कम करने, हीटिंग और कूलिंग को सीमित करने और अनावश्यक यात्राओं से बचने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए गए.

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर

1970 के दशक के उस ऊर्जा संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी के मुहाने पर धकेल दिया था. तेल की कीमतें कई गुना बढ़ गईं, जिससे परिवहन लागत बढ़ी और हर चीज महंगी हो गई थी. मुद्रास्फीति (महंगाई) बेकाबू हो गई और कई उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए. उस दौर ने दुनिया को यह अहसास कराया कि वे जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) पर कितने निर्भर हैं. इसी संकट के बाद दुनिया भर में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों (जैसे सौर, पवन, परमाणु ऊर्जा) की खोज और विकास में तेजी आई और तेल पर निर्भरता कम करने की रणनीतियां बनीं.

क्या है आज की स्थिति?

आज जब एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा होती है, तो यह समझना जरूरी है कि स्थिति 1970 के दशक जैसी विकराल नहीं है. आज दुनिया के पास ऊर्जा के अधिक विविध स्रोत हैं और रणनीतिक तेल भंडार भी मौजूद हैं. आईईए ने जो सुझाव दिए हैं (जैसे वर्क फ्रॉम होम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा), वे एहतियाती कदम हैं, न कि राशनिंग जैसे कड़े फैसले. सोशल मीडिया पर इसे कोविड लॉकडाउन से जोड़कर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: Energy Lockdown: भारत में हुआ 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद, सोशल मीडिया पर चर्चा के बीच जान लीजिए जवाब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 03:42 PM (IST)
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