America War History: दुनिया का 'चौधरी' बनने वाला अमेरिका हार चुका है कई जंग, एक में तो मारे गए थे 58000 सैनिक?
America War History: यह रिपोर्ट अमेरिका के उस सैन्य इतिहास की पड़ताल करती है, जहां अमेरिका की जीत के दावों के पीछे हार की कड़वी सच्चाई छिपी है. चलिए जानें कि अमेरिका ने कितनी जंग हारी.
America Lost How Many Wars: दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका को अक्सर विश्व का चौधरी कहा जाता है, जिसकी सैन्य शक्ति के आगे बड़े-बड़े देश नतमस्तक हो जाते हैं. हाल ही में ईरान के साथ तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही जीत का दावा किया हो, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही गवाही देते हैं. 1776 में आजादी मिलने के बाद से अब तक सौ से ज्यादा युद्ध लड़ने वाला यह सुपरपावर कई बार रणभूमि में धूल चाट चुका है. कभी अपनी जमीन बचाने में तो कभी दूसरे देशों में लोकतंत्र बहाल करने के नाम पर, अमेरिका ने ऐसी हार झेली है जिसने उसके गौरव को चोट पहुंचाई है.
आजादी के तुरंत बाद मिली पहली करारी शिकस्त
अमेरिका की हार का सिलसिला उसकी आजादी के शुरुआती सालों में ही शुरू हो गया था. 1776 में ब्रिटेन से मुक्त होने के महज नौ साल बाद, 1785 में अमेरिका का सामना अल्जीरिया से हुआ. उस समय अमेरिका की नौसेना उतनी मजबूत नहीं थी और ब्रिटेन की शाही फौज अब अमेरिकी व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा नहीं कर रही थी. इस कमजोरी का फायदा उठाकर बार्बरी समुद्री डाकुओं ने अल्जीयर्स के पास 53 अमेरिकी जहाजों को कब्जे में ले लिया और 180 नाविकों को बंदी बना लिया.
अपनी बेबसी के कारण अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और समझौते के तौर पर अल्जीयर्स को 21,600 डॉलर का सालाना टैक्स देना स्वीकार करना पड़ा. इसी अपमान के बाद अमेरिका ने अपनी नौसेना को मजबूत करने का फैसला लिया.
जब जला दिया गया अमेरिका का गौरव 'व्हाइट हाउस'
साल 1812 में अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका था. इस जंग की मुख्य वजह व्यापारिक पाबंदियां और अमेरिकी नाविकों की ब्रिटिश रॉयल नेवी में जबरन भर्ती थी. अमेरिका ने जोश में आकर ब्रिटिश कब्जे वाले कनाडा पर हमला तो कर दिया, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया. 1814 में ब्रिटिश सेना ने पलटवार करते हुए अमेरिका के दिल यानी वाशिंगटन डीसी पर चढ़ाई कर दी.
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ब्रिटिश फौज ने न केवल अमेरिकी सेना को पीछे धकेला, बल्कि बदले की आग में अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित इमारत व्हाइट हाउस समेत कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया. यह अमेरिकी इतिहास की सबसे शर्मनाक यादों में से एक है.
रेड क्लाउड वॉर- अपनी ही जमीन पर आदिवासियों से हार
अमेरिकी विस्तारवाद की नीति को 1866 में करारा झटका लगा जब रेड क्लाउड युद्ध छिड़ा. यह संघर्ष उत्तर-मध्य व्योमिंग में लकोटा, उत्तरी चेयेन और उत्तरी आरापोहो जनजातियों की जमीन हड़पने की कोशिश का नतीजा था. इन जनजातीय योद्धाओं ने अमेरिकी किलों पर इतने भीषण हमले किए कि सेना के पैर उखड़ गए.
एक ही संघर्ष में 81 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या थी. आखिरकार, 1868 में अमेरिका को शांति की भीख मांगनी पड़ी और 'फोर्ट लारमी की संधि' के जरिए आदिवासियों की शर्तें माननी पड़ीं. यह एक दुर्लभ मौका था जब अमेरिकी सेना को स्थानीय जनजातियों के सामने झुकना पड़ा.
ताइवान की पहाड़ियों में उलझकर रह गई अमेरिकी मरीन
1867 में अमेरिका ने ताइवान की पाइवान जनजाति के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था. इसका उद्देश्य एक अमेरिकी दल के नरसंहार का बदला लेना था, लेकिन ताइवान की पहाड़ियों और घने जंगलों में पाइवान योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध की ऐसी रणनीति अपनाई कि अमेरिकी मरीन चकरा गए.
घात लगाकर हमला करना और फिर गायब हो जाना इस तकनीक ने आधुनिक हथियारों से लैस अमेरिकी सेना को पस्त कर दिया था. इस जंग में अमेरिकी मरीन के कमांडर अलेक्जेंडर मैकेंजी भी मारे गए थे. भारी नुकसान और कोई सफलता न मिलते देख अमेरिका ने अपने जहाजों को वापस बुला लिया और यह मिशन पूरी तरह नाकाम साबित हुआ.
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वियतनाम युद्ध- वो जख्म जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल सकता
अमेरिका के सैन्य इतिहास का सबसे काला अध्याय 1955 से 1975 के बीच चला वियतनाम युद्ध है. साम्यवाद को रोकने के नाम पर अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के खिलाफ मोर्चा खोला और करीब 5 लाख सैनिक जमीन पर उतार दिए. यह दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जिसका सीधा प्रसारण टीवी पर हुआ, जिससे अमेरिकी जनता के बीच अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा.
20 सालों तक चली इस लंबी जंग में अमेरिका के लगभग 58,000 सैनिक मारे गए या लापता हो गए थे. अंततः 1973 में शांति समझौते के बाद अमेरिका को वहां से भागना पड़ा और 1975 में उत्तरी वियतनाम ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया. यह महाशक्ति की सबसे बड़ी नैतिक और सैन्य हार मानी जाती है.
अफगानिस्तान- 20 साल की जंग और फिर वही शून्य
9/11 के हमलों के बाद 2001 में अमेरिका ने आतंकवाद के खात्मे के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया. शुरुआत में तालिबान को शहरों से खदेड़ दिया गया और ओसामा बिन लादेन को मारने में कामयाबी भी मिली, लेकिन तालिबान ने मुल्ला उमर के नेतृत्व में पहाड़ियों से अपनी लड़ाई जारी रखी. अरबों डॉलर खर्च करने और हजारों सैनिकों की जान गंवाने के बाद, 2021 में अमेरिका ने अचानक वहां से हटने का फैसला किया.
जैसे ही अमेरिकी सेना ने कदम पीछे खींचे, तालिबान ने फिर से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया. 20 साल की मेहनत और निवेश के बाद भी स्थिति जस की तस रह गई, जिसने अमेरिका की 'चौधराहट' पर फिर से सवालिया निशान लगा दिया.
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Source: IOCL