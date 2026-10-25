इजरायल की संसद में कितने सांसद, कितने दिन का होता है कार्यकाल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इज़रायल में 2026 में चुनाव, नेसेट 120 सदस्यीय संसद है।

यह राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र है, मतदाता दल को चुनते हैं।

नेसेट में प्रवेश को 3.25% वोट, गठबंधन सरकारें बनती हैं।

राजनीतिक अस्थिरता से कार्यकाल जल्दी समाप्त, बजट मुख्य कारण।

Israel Election 2026: 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले और उसके बाद गाजा, लेबनान और ईरान में हुए संघर्ष के लगभग 3 साल बाद 27 अक्टूबर 2026 को इजरायल में आम चुनाव होने जा रहा है.

आपको बता दें कि इजरायल की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है. इसमें 120 सदस्य हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि नेसेट का कार्यकाल कितने समय का होता है.

नेसेट का कार्यकाल

नेसेट का कार्यकाल 4 साल का होता है. हालांकि राजनीतिक असहमति और गठबंधन अस्थिरता की वजह से इसे तय समय से पहले भी भंग किया जा सकता है. नेसेट का नाम हिब्रू शब्द असेंबली से आया है. इसका नाम और इसकी 120 के सदस्यता दोनों ही नेसेट हागडोला या द ग्रेट असेंबली से प्रेरित है. यह ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी में यरूशलेम में बुलाई गई एक प्राचीन यहूदी प्रतिनिधि परिषद थी. 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद इसकी पहली संसद फरवरी 1949 में चुनी गई थी.





सिंगल चैंबर पार्लियामेंट

इजराइल में एकसदनीय संसदीय प्रणाली है. जिस तरह भारत में लोकसभा और राज्यसभा हैं इजरायल के पास कोई दूसरा विधायी कक्ष नहीं है. सभी 120 सदस्य सिंगल हाउस नेसेट में सेवा करते हैं.

चुनावी प्रणाली कैसे काम करती है?

चुनाव के लिए देश को एक राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में माना जाता है. अलग-अलग शहर या फिर जगह के लिए कोई अलग भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है. मतदाता किसी खास उम्मीदवार या फिर लोकल लीडर को सीधे वोट देने के बजाय एक राजनीतिक दल को चुनते हैं.

वोटिंग से पहले हर पार्टी उम्मीदवारों की एक रैंक्ड लिस्ट पब्लिश करती है. इसे क्लोज्ड लिस्ट के रूप में जाना जाता है. इसके बाद राष्ट्रीय वोट में हर पार्टी की हिस्सेदारी के अनुपात में सीट आवंटित की जाती है. उदाहरण के लिए 10% वोट जीतने वाली पार्टी को नेसेट की 120 सीटों में से लगभग 12 सीटें मिलेंगी. बाकी बची सीटों का वितरण एक गणितीय सूत्र का पालन करता है जिसे बेडर ऑफर मेथड कहा जाता है.





चुनावी दहलीज

नेसेट में जाने के लिए किसी पार्टी को राष्ट्रीय वोट का कम से कम 3.25% जीतना होगा. इस सीमा से नीचे आने वाली पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी और उसके वोटों को प्रभावी रूप से संसदीय प्रतिनिधित्व से बाहर रखा जाएगा. इस वजह से छोटी पार्टियां अक्सर चुनाव से पहले सीमा पार करने के प्रयास में गठबंधन बनाती हैं या फिर दूसरी पार्टियों के साथ विलय कर लेती हैं.

गठबंधन और प्रधानमंत्री का चयन

120 सदस्यों वाले नेसेट में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है. 61 सीटें किसी एक पार्टी ने नहीं जीती, यही वजह है कि सरकारें गठबंधन के जरिए से बनती हैं जिसमें कई दल अपनी संसदीय ताकत को जोड़ते हैं.

चुनाव के बाद इजरायल के राष्ट्रपति राजनीतिक दलों से बातचीत करते हैं. राष्ट्रपति उस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसके पास कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन हासिल करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है. सबसे बड़ी पार्टी का नेता अपने आप से उस मौके का हकदार नहीं है.

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4 साल का कार्यकाल जल्दी क्यों खत्म हो सकता है?

नेसेट का आधिकारिक कार्यकाल 4 साल का है. लेकिन यह हमेशा ही उस समय को पूरा नहीं करता है. बहुदलीय गठबंधन में पार्टियों के बीच मतभेद सरकार को गिरा सकते हैं और संसद का कार्यकाल जल्दी खत्म कर सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक तीन परिस्थितियों की पहचान होती है जिसमें नेसेट को उसके कार्यकाल के तहत समय से पहले भंग किया जा सकता है. सबसे पहले संसद अपने आप को भंग करने वाला कानून पारित कर सकती है. दूसरा अगर सरकार तय समय सीमा के अंदर सालाना राज्य बजट पारित करने में कामयाब नहीं हो पाती तो विघटन हो सकता है. तीसरा, राष्ट्रपति की मंजूरी से प्रधानमंत्री संसद भंग करने का आदेश जारी कर सकते हैं.

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