स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो भूल जाइए, इस सागर से भी ईरान कर रहा तगड़ा खेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रम्प ने ईरान पर होर्मुज जलडमरूमध्य से नाकेबंदी की घोषणा की.

रूस कैस्पियन सागर से ईरान को गुप्त रूप से हथियार भेज रहा.

ईरान धमकी दे रहा है कि तेल आपूर्ति लाइनें खतरे में हैं.

कैस्पियन मार्ग से ईरान की सैन्य क्षमता पर असर सीमित है.

मिडिल ईस्ट के रणक्षेत्र में शह और मात का खेल अब होर्मुज की संकरी लहरों से निकलकर कैस्पियन सागर के शांत पानी तक पहुंच गया है. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर ईरान की आर्थिक घेराबंदी का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दरवाजे से हथियारों का ऐसा गलियारा खोल दिया है, जिसे रडार भी नहीं पकड़ पा रहे. यह 'शैडो फ्लीट' और खुफिया लॉजिस्टिक्स का वह गठबंधन है, जो ट्रंप के नाकेबंदी वाले दावे को सीधी चुनौती दे रहा है.

होर्मुज की नाकेबंदी और ट्रंप का कड़ा रुख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण नाकेबंदी की घोषणा कर दी है. ट्रंप का मानना है कि यदि ईरान के तेल और व्यापारिक जहाजों का रास्ता रोक दिया जाए, तो तेहरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा. यूएस नेवी के शक्तिशाली युद्धपोत अरब सागर में मुस्तैद हैं, जो आधुनिक निगरानी उपकरणों से लैस हैं. ट्रंप का स्पष्ट संदेश है कि ईरान को बिना किसी शर्त के होर्मुज को टोल-फ्री व्यापार के लिए खोलना होगा, वरना उसकी आर्थिक सप्लाई लाइन काट दी जाएगी.

अरब सागर में अमेरिकी बेड़े की धमक

इस नाकेबंदी को प्रभावी बनाने के लिए यूएसएस ट्रिपोली जैसे अत्याधुनिक हमलावर जहाज तैनात किए गए हैं. इन जहाजों पर F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स और एमवी-22 ओस्प्रे तैनात हैं, जो ईरानी तटों की पल-पल की निगरानी कर रहे हैं. यह एक ऐसी किलेबंदी है जिससे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा अमेरिका का दावा है. नाकेबंदी 13 अप्रैल को शाम 5:30 बजे से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य केवल ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों को रोकना है.

पुतिन का सीक्रेट प्लान और कैस्पियन कॉरिडोर

जब पूरी दुनिया की नजरें होर्मुज और अरब सागर पर टिकी थीं, तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा गुप्त रास्ता सक्रिय कर दिया, जिसकी कल्पना शायद वाशिंगटन ने नहीं की थी. खुफिया रिपोर्टों से खुलासा हुआ है कि रूस अब कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है. यह एक ऐसा रूट है जो न तो खुले समंदर से गुजरता है और न ही इसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय वायु सीमा से संभव है. यह पूरी तरह से जमीन से घिरी दुनिया की सबसे बड़ी झील है.

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निगरानी से दूर एक सुरक्षित पनाहगाह, जिससे खेल कर रहा ईरान

कैस्पियन सागर का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किमी है और यह रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान की सीमाओं से लगा हुआ है. इस जलक्षेत्र में कोई अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, जिसका सीधा अर्थ है कि अमेरिकी या इजरायली नौसेना यहां कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. रूस के अस्त्राखान बंदरगाह से ईरान के बंदर-ए-अंजली और अमीराबाद बंदरगाह की दूरी महज 600-700 समुद्री मील है, जिसे रूसी जहाज आसानी से पार कर लेते हैं.

हथियारों का जखीरा और 'शैडो फ्लीट' की चाल

रिपोर्टों के अनुसार, इस गुप्त कॉरिडोर से रूस ईरान को वर्बा मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS), S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के कल-पुर्जे, लंबी दूरी की मिसाइलें और भारी मात्रा में गोला-बारूद भेज रहा है. रूस की शैडो फ्लीट के जहाज अपने ट्रैकिंग सिग्नल बंद करके यानी डार्क मोड में कैस्पियन में आवाजाही करते हैं. ये जहाज रूसी या ईरानी झंडे तले चलते हैं, जिससे इनकी पहचान करना और भी मुश्किल हो जाता है.

इकोनॉमिक कॉरिडोर से हथियारों का गलियारा

वर्ष 2026 में रूस और ईरान के बीच कैस्पियन सागर के जरिए कार्गो टर्नओवर के दोगुना होने का अनुमान है, जो 1 करोड़ टन तक पहुंच सकता है. यह केवल व्यापारिक वृद्धि नहीं है, बल्कि हथियारों की आवाजाही का एक बड़ा जरिया है. ये जहाज अक्सर वोल्गा-डॉन कनाल के जरिए काला सागर से भी जुड़ते हैं, जिससे रूस को अपनी सैन्य सामग्री को मुख्य भूमि से सीधे ईरान के हृदय स्थल तक पहुंचाने में सुविधा होती है.

इजरायल का हमला और अधूरा लक्ष्य

इजरायल ने भी इस खतरे को भांप लिया था और मार्च 2026 में ईरान के बंदर-ए-अंजली बंदरगाह पर हमला किया था. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले का उद्देश्य रूस-ईरान हथियारों के गलियारे को तबाह करना था, लेकिन इतने बड़े हमले के बावजूद यह रूट बंद नहीं हुआ. कैस्पियन सागर की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि इसे पूरी तरह ब्लॉक करना किसी भी बाहरी शक्ति के लिए लगभग नामुमकिन है.

ईरान का जवाबी हमला और तेल की चोट

होर्मुज पर नाकेबंदी से ईरान को रोजाना लगभग 27.6 करोड़ डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन ईरान ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है. तेहरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने दोबारा बमबारी शुरू की, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा. ईरान की यह धमकी सीधे तौर पर तेल की वैश्विक सप्लाई लाइन को ठप करने की ओर इशारा है, जो दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है.

ड्रोन और मिसाइल तकनीक का लेन-देन

पहले ईरान रूस को अपने मशहूर शहीद ड्रोन और मिसाइलें सप्लाई करता था, लेकिन अब पासा पलट गया है. अब रूस ईरान को उसकी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए तकनीक और हथियार दे रहा है. कुछ रिपोर्टों में 500 वर्बा मैनपैड्स लॉन्चर और 2500 मिसाइलों की गुप्त डील का जिक्र है. इसका उद्देश्य ईरान के एयर डिफेंस को इतना अभेद्य बनाना है कि अमेरिकी और इजरायली जेट्स वहां हमला करने से पहले सौ बार सोचें.

होर्मुज नाकेबंदी पर भारी पड़ती पुतिन की चाल

ट्रंप की समुद्री नाकेबंदी प्रभावी हो सकती थी यदि ईरान पूरी तरह से समुद्री रास्तों पर निर्भर होता, लेकिन कैस्पियन सागर के रूप में ईरान के पास एक ऐसा 'बैकडोर' है जहां अमेरिकी नौसेना का कोई नामोनिशान नहीं है. हवाई रास्तों पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी के बावजूद, कैस्पियन के छोटे-छोटे शिपमेंट्स को पहचानना और रोकना लगभग असंभव है. यह 'लो-विजिबिलिटी लॉजिस्टिक्स चैनल' ईरान की युद्ध क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने में मददगार साबित हो रहा है.

ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत

रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि रूस से मिल रही नई तकनीक और हथियारों के कारण ईरान अब और अधिक आक्रामक रुख अपना सकता है. रूसी तकनीक से बने बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान को अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक मजबूत कवच प्रदान कर रहे हैं. जब तक कैस्पियन सागर का यह रास्ता खुला है, तब तक ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी का असर सीमित ही रहेगा. ईरान को इस युद्ध में टिके रहने के लिए जरूरी गोला-बारूद और कल-पुर्जे इसी सीक्रेट कॉरिडोर से निरंतर मिल रहे हैं.

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