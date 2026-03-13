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दुनिया में कितने देश बेचते हैं कच्चा तेल, जानें कहां पड़ता है सबसे सस्ता?

दुनिया के करीब 100 देश कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, लेकिन बाजार पर कब्जा अमेरिका, सऊदी अरब और रूस जैसे दिग्गजों का है. आइए जानें कि कौन से देश सबसे सस्ता क्रूड ऑयल बेचते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Mar 2026 12:48 PM (IST)
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ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध के बाद पूरी दुनिया की नजरें कच्चे तेल की सप्लाई पर टिकी हैं. चूंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगवाता है, इसलिए खाड़ी देशों की हर हलचल हमारी जेब पर असर डालती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन से मुल्क हैं जो तेल के बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं? और युद्ध के इस दौर में वो कौन सा देश है, जहां आज भी क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर बिक रहा है? आइए, आंकड़ों के जरिए तेल के इस वैश्विक खेल को समझते हैं.

दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक और निर्यातक देश

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका इस समय नंबर एक पर बना हुआ है. साल 2026 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका अपनी आधुनिक 'शेल तकनीक' के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है. इसके बाद सऊदी अरब और रूस का नंबर आता है. ये तीनों देश मिलकर दुनिया के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं. निर्यात के मामले में सऊदी अरब आज भी दुनिया का बेताज बादशाह है, क्योंकि उसकी अपनी खपत कम है और वह दुनिया के कोने-कोने में कच्चा तेल भेजता है. इसके अलावा इराक, कनाडा, यूएई और कुवैत भी बड़े निर्यातक देशों की सूची में शामिल हैं.

कहां मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल और कच्चा तेल?

दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल उन देशों में मिलता है, जिनके पास तेल के विशाल भंडार हैं और जहां सरकारें भारी सब्सिडी देती हैं. मार्च 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, लीबिया दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और कच्चा तेल बेचने वाला देश है, जहां इसकी कीमत मात्र 0.024 डॉलर (भारतीय मुद्रा में करीब 2.15 रुपये) प्रति लीटर है. इसके बाद ईरान और वेनेजुएला का नंबर आता है, जहां पेट्रोल की कीमत 2.50 से 3 रुपये प्रति लीटर के आसपास है. कुवैत और अंगोला जैसे देशों में भी पेट्रोल 30 रुपये प्रति लीटर से कम में उपलब्ध है.

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भारत के लिए कौन है सबसे बड़ा मददगार?

युद्ध और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस फिलहाल भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है. भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 20 से 25 प्रतिशत तेल अकेले रूस से खरीद रहा है. हालिया तनाव के बीच इराक और सऊदी अरब भी भारत को तेल सप्लाई करने में तेजी दिखा रहे हैं. भारत की रणनीति रही है कि वह किसी एक देश पर निर्भर न रहकर रूस, मिडिल ईस्ट और अमेरिका जैसे विभिन्न क्षेत्रों से तेल खरीदे, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में सप्लाई पूरी तरह ठप न हो.

मुसीबत के समय का इकलौता सहारा

जब युद्ध की वजह से समुद्र के रास्ते बंद हो जाते हैं या सप्लाई रुक जाती है, तब 'स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व' (SPR) काम आते हैं. ये जमीन के नीचे बनी विशाल गुफाएं या टैंक होते हैं, जिनमें महीनों का तेल जमा रहता है. अमेरिका, चीन और जापान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, जो उन्हें 100 से 200 दिनों तक बिना किसी आयात के चला सकते हैं. भारत के पास फिलहाल करीब 10 से 12 दिनों का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, जिसे बढ़ाने के लिए नए भूमिगत टैंकों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है.

कच्चे तेल की उत्पादन लागत का खेल

हर देश में कच्चा तेल निकालने का खर्च अलग-अलग होता है. सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में तेल निकालना सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि वहां तेल जमीन के काफी करीब है और कुएं बहुत समृद्ध हैं. यहां एक बैरल तेल निकालने की लागत 10 डॉलर से भी कम आती है. इसके उलट, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में गहरी खुदाई और शेल तकनीक के कारण यह लागत 30 से 40 डॉलर तक पहुंच जाती है. यही कारण है कि जब बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं, तो खाड़ी देश सबसे ज्यादा मुनाफे में रहते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 12:48 PM (IST)
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Cheapest Crude Oil Global Oil Crisis Middle East Global Oil Crisis
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